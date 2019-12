Resultado de la representación blanquiazul

Seis jugadores blanquiazules han estado disputando encuentros con sus respectivas selecciones. La suerte ha sido dispar, ya que algunos han conseguido jugar, anotar y ganar sus partidos mientras que otros no han disputado ningún minuto o no han conseguido la victoria en sus respectivos encuentros. La mayoría de estos partidos han sido clasificatorios para el Mundial de Rusia 2018 aunque, como es el caso de la selección de Portugal Sub-21, también ha habido encuentros de clasificación para la Eurocopa de Polonia 2017.

Carlos Kameni

El guardameta camerunés volvía a representar a su selección mucho tiempo después. Lo cierto es que estaba haciendo méritos para ello y se había convertido en el salvador del Málaga CF en muchos partidos. Precisamente, con su selección, no le ha ido mal. No solo ha jugado los dos encuentros al completo, sino que ha conseguido, junto al resto de sus compañeros, acceder a la siguiente fase de la clasificación para el Mundial de Rusia 2018.

En esta ronda, Camerún se enfrentaba a Níger. El primer encuentro se llevó a cabo en Niamey, la ciudad al oeste del país nigeriano. Fue allí donde los ‘leones indomables’ sentenciaron la eliminatoria al endosar un abultado 0-3. El encuentro de vuelta prácticamente fue un trámite y el empate a cero inicial fue el que terminó reflejándose sobre el marcador del Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.

Arthur Boka

Con el mismo objetivo encaraba Arthur Boka sus compromisos con Costa de Marfil. La selección entrenada por Dussuyer quiere estar en Rusia en 2018. Para ello, han dado un paso más al derrotar a Liberia por un marcador global de 4-0. El primer encuentro se llevó a cabo en Monrovia, ciudad liberiana donde los costamarfileños se impusieron 0-1 gracias al gol de Cyriac. Ya en el encuentro de vuelta, jugado en el Stade Houphouët-Boigny, los locales ganaron 3-0 merced al doblete de Sio y al gol de Seri en la segunda mitad.

El lateral disputó ambos encuentros en su totalidad y fue una de las piezas importantes del equipo africano. Hay que recordar que en la última convocatoria de Costa de Marfil, Boka no pudo estar, pues salió lesionado del encuentro ante el Villarreal días antes. Así pues, este es otro de los jugadores que llegan a Málaga con 180 minutos en las piernas, algo que tendrá que tener en cuenta Javi Gracia para dosificar esfuerzos.

Adnane Tighadouini

El marroquí fue otro de los que tuvo que disputar partidos clasificatorios de cara al Mundial de Rusia 2018. No obstante, a diferencia de sus compañeros africanos, no llega tan cansado, pues solo disputó 38 minutos en el encuentro de vuelta ante Guinea Ecuatorial. Un tiempo que fue suficiente para el disfrute del extremo, pues estaba debutando oficialmente con la selección de su país. Muchas fueron las preguntas de los aficionados malaguistas y marroquíes acerca de su tempranero cambio. Mientras algunos hablaban de una posible lesión, otros pensaban que Ezaki Badou, seleccionador de Marruecos, no estaba contento con su rendimiento sobre el terreno de juego. Al parecer, el jugador no sufre ningún problema y ya ha estado entrenando con el Málaga CF.

En lo referente a la eliminatoria hay que destacar el pase a la siguiente ronda de Marruecos. La ventaja que adquirieron en el primer encuentro llevado a cabo en la ciudad marroquí de Agadir fue más que suficiente. Los goles de El-Arabi y Bammou no pudieron ser contrarrestados por un equipo guineano que lo intentó hasta el último minuto. El gol en Bata de Rui, a los 15 minutos de partido, devolvía la esperanza a los aficionados de Guinea Ecuatorial, pero no se logró el segundo tanto que hubiera empatado la eliminatoria. De esta forma, los tres jugadores africanos siguen sus caminos hacia Rusia y tendrán que estar pendientes de las próximas convocatorias para acercar un poco más el sueño a África.

Guillermo Ochoa

Dejando el continente africano, llega el momento de marchar hacia América. Allí es donde han estado tanto Guillermo Ochoa como Roberto Rosales. El primero sigue sin disputar partidos esta temporada. Todo hacía pensar que, quizás, iba a ser Osorio el que le hiciera debutar en este curso 2015/2016 pero no ha sido así. El primer encuentro, disputado ante El Salvador en el Estadio Azteca, contó con Moisés Alberto Muñoz bajo los palos. Bien es cierto que no lo hizo nada mal, pues su equipo no encajó goles y terminó ganando el partido con un contundente 3-0. El segundo encuentro, también de la fase de grupos clasificatoria para el Mundial de Rusia 2018, se disputaba en la ciudad hondureña de San Pedro Sula. Ante Honduras, México se volvió a imponer 0-2 gracias a los tantos de Jesús Corona y Damm en la segunda mitad. Este partido volvió a servir para ver la poca confianza del seleccionador en Ochoa, pues fue Alfredo Talavera, guardameta de Toluca, el que se situó en la portería.

Viaje en vano de Guillermo Ochoa con su país ya que no ha disputado ningún minuto. Sorprendía el hecho de ser llamado, y todo ha terminado de la peor forma para él. Además de no contar para Javi Gracia, que sigue prefiriendo a Carlos Kameni en la portería del Málaga CF, parece no hacerlo para el seleccionador mexicano.

Roberto Rosales

Pésima fase de clasificación de Venezuela para el Mundial de Rusia 2018. Actualmente, la selección dirigida por Noel Sanvicente es última clasificada con cuatro derrotas en los cuatro encuentros disputados. Además, ha encajado once goles y solo ha anotado cuatro. En esta ocasión le ha tocado medirse a Bolivia y Ecuador. En La Paz, ante las adversas condiciones que se presentaban, la selección venezolana perdió 4-2. Tampoco mejoró su versión en casa donde volvió a perder 1-3 en un encuentro en el que la selección ecuatoriana se llegó a poner 0-3 con los goles de Martínez, Montero y Caicedo. Rosales solo disputó este segundo encuentro y no pudo aportar más a un equipo que parece ir sin rumbo. Tienen muy complicada su presencia en territorio ruso aunque lo seguirán intentando en las próximas citas.

Ricardo Horta

Por último, llega el momento de hablar del único jugador que ha disputado encuentros en Europa. Se trata de Ricardo Horta, un futbolista que cada vez es más importante para Rui Jorge, seleccionador luso. En esta ocasión ha disputado 68 minutos entre los dos encuentros. Tiempo más que suficiente para brillar con luz propia. En el primer encuentro, disputado ante Albania en Arouca, fue titular, jugando la primera mitad, y partícipe de la victoria por 4-0. Ya en el segundo partido, jugado en tierras israelíes, salió en la segunda mitad y anotó el definitivo tanto que supuso la victoria por 0-3 y la suma de tres puntos más.

La selección portuguesa está realizando una fase de grupos para la Eurocopa de Polonia 2017 impecable. Por el momento, son líderes de grupo habiendo sumado 15 puntos en los cinco partidos disputados. Además, solo han recibido un gol, mientras que han anotado 19. Nada hace presagiar que no vayan a acceder a la siguiente ronda, por lo que Ricardo Horta seguirá acumulando partidos representando a su país en la categoría Sub-21.

La buena noticia para el equipo andaluz es que ninguno llega con molestias o, lo que sería peor, lesionado. Todos parecen sanos a pesar de que algunos han acumulado un gran esfuerzo en sus piernas. Habrá que ver cómo influye este cansancio en la alineación de Javi Gracia de cara al encuentro ante el Espanyol del próximo sábado, 21 de noviembre a las 20:30 horas.