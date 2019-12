Real Madrid - Barcelona: luces, cámara y acción

Decir que el mundo del fútbol se paraliza sería quedarnos cortos. Los Real Madrid - Barcelona llevan durante años convirtiéndose en los encuentros más seguidos del panorama mundial. De un lustro para aquí, el elenco de estrellas que se han congregado alrededor de ambos escudos ha elevado la categoría de "clásico" a la de partido de las estrellas. Al mismo nivel que los Celtics - Lakers de la década de los 80, los encuentros entre blancos y blaugranas lo reúnen todo o, casi todo. Tras la marcha de Guardiola y al año posterior José Mourinho, los clásicos han quedado huérfanos de aquel insólito cara a cara en los banquillos. Para lamernos las heridas, el duelo sobre el terreno de juego no se ha evaporado y los dos mejores de la última década siguen mostrando su liderazgo sobre el césped.

Este año, siguiendo con sus estrellas, hay que destacar que ambos no llegan en su mejor momento. Uno, con la cabeza en París, ciudad del glamour, desde mucho antes de que se pasara al séptimo arte en las salas londinenses. Otro, lesionado, apurando sus opciones para llegar al partido. Tras ellos, un elenco de estrellas sin parangón en el fútbol mundial. Kroos, Neymar, Suárez, Gareth Bale o Andrés Iniesta. Nombres por doquier para dejar claro que, cualquier comparación en el binomio del pie y la pelota en el fútbol mundial carece de sentido. No tiene fundamento.

Presión blanca, ventaja blaugrana

Tres puntos por debajo, jugando en casa y tras dos últimos encuentros en los que el equipo ha quedado en evidencia, más en cuanto a fútbol desplegado que a resultados. La situación de la nave dirigida por Rafael Benítez no permite a los blancos marcar cualquier resultado que no sea el "1" en el casillero. Con un público dubitativo, un vestuario dividido y con la visita a la capital de España de su aférrimo rival. La presión aprieta el nudo de la corbata de un técnico de casa, característica negativa hablando del Bernabéu, y que tiene las horas contadas desde que decidiera aterriza en Madrid. Los verdugos lo esperan, se frotan las manos y quizás sea ésta la situación que mayor favorezca a los intereses blancos. Innumerables han sido las veces entre estos dos equipos que aquellos que aterrizaban en peor situación conseguían darle un vuelco a la tortilla. Hablando de gastronomía, si hay una cosa que ha demostrado el madridismo y su escenario es tener lo necesario para cocinar dicho plato. La comida está servida.

El pesimismo blaugrana es cosa del pasado

Por su parte, los invitados al banquete llegan en una situación idílica e inimaginable echando la vista hacia un pasado más que reciente. Dos meses atrás, la lesión de Lionel Messi y la derrota en Balaídos hacían imposible presagiar una visita al Bernabéu con un Fútbol Club Barcelona encaramando el primer puesto de la tabla. A partir de ahí, la pareja Neymar-Suárez se erigió como la mejor dupla de europa y, jornada a jornada, se disfrazó de Messi para permitir a los suyos no acordarse del astro. No hubo quejas. No hubo excusas. Lesiones, sanciones y procesos judiciales aparte, el Barcelona lleva años demostrando un ADN muy diferente al del siglo pasado. El equipo no llora. Ni un secuestro ni una lesión, ni siquiera la muerte de un técnico o la enfermedad de un compañero. El derrotismo culé ha quedado desterrado y esa es la mejor manera de enfrentarse a un Bernabéu incotrolable durante los primeros diez minutos pero, con el transcurso del partido, un dominio blaugrana podría dejarle la cabeza de los suyos a los pies de una bandeja.

El once de gala a la espera del "10"

Casi tres meses de competición después, el equipo que Luis Enrique alineó en la finalísima de Berlín ante la Juventus se ha vuelto irrepetible. Lesiones, sanciones, malos estados de forma... múltiples han sido las causas que no han permitido al técnico asturiano contar con sus chicos de gala en la presente temporada. Cierto es que, exceptuando seguramente el choque en el Bernabéu, aún no han llegado las citas suficientemente importantes como para hacerse notar, pero el Santiago Bernabéu es una excepción.

Dejando a un lado el tema de la portería donde parece haberse adoptado el criterio de la pasada campaña, Dani Alves -que ha vuelto al mal camino tras su renovación- es la única duda que podría plantear el aficionado en cuantoa la defensa de inicio. Piqué, mejor que ayer pero peor que mañana, es un fijo para defender el asedio blanco en el juego aéreo. Junto a él, volverá Mascherano tras la sanción y cerrará la línea de cuatro el que hasta ahora es el más fiable de los defensores blaugranas: Jordi Alba.

Sobre el centro del campo blaugrana planea únicamente una duda que dependerá del factor diferncial del partido: Lionel Messi. La presencia o no del jugador argentino haría variar con casi toda seguridad el esquema de un 4-3-3 a un 4-3-3 falso con Sergi Roberto actuando en el sector derecho y convirtiendo al equipo en un clásico 4-4-2 con libertad suprema para Neymar y Suárez. Lo único que parece claro es que con la vuelta del croata Rakitic el equipo recuperara su trivote habitual con Busquets cumpliendo el rol de escoba y faro, un doble trabajo para uno de los seres adelantados de este deporte. La vuelta del ex sevillista tras sus problemas en el gemelo es de un valor capital para el equipo. Capaz de tapar las desverguenzas de Dani Alves, su entrada al equipo es además la carta que permite jugar al técnico con diferentes variables -Messi dentro o fuera- y, de paso, no deja en la espalda del joven Sergio Roberto el peso de todo un cláisico en su primer año como miembro importante en la rotación del primer equipo. Hablando de transcendencia, gran parte de las esperanzas blaugranas dependerán de su capitán, Andrés Iniesta. Una buena versión del manchego acercaría a los suyos a la victoria aunque, siendo realistas, el pico de forma del manchego se prevee para el próximo año, momento en el que el jugador alcanza una cota de juego al nivel de un TOP 5 mundial y que casi siempre se ve cortado con algún tipo de lesión.

La defensa blanca podría vivir la pesadilla de Nervión

En cuanto a la delantera y manteniendo la duda de la presencia o no de Lionel Messi, Neymar y Suárez por sí mismos deberían de ser capaces de detonar el Bernabéu en caso de tener su ocasión. Dado el momento blanco, viviendo una crisis interna que hace presagiar un motín hacia su técnico si las cosas no mejorar, la calidad de Neymar y Suárez podría multiplicar por diez lo ya provocado por Knoplyanka e Inmobile en el último encuentro de Liga de los blancos, donde dejaron en bragas a toda la zaga blanca. Con Ramos tocado, Marcelo en duda y un lateral derecho en continúo cambio que no beneficia ni a unos ni a otros, el madridismo debería de rezar por un mal partido del que se presume como segundo mejor jugador del mundo a finales de año 2015: Neymar Jr.

Neymar, la gran cita en su mejor momento

Cogió el testigo de Messi con una naturalidad impropia de un chaval de su edad. Dudar de él, es hacerlo del futbolista que, primero, acurrucó al Santos sobre su espalda, décadas después de que lo hicier Pelé. Duda de él, es hacerlo de quien tiró de Brasil, la selección más laureada de todos los tiempos, cuando los malos tiempos llegaron. Dudar de él es pecar de ignorante. Acomodado en la izquierda, Neymar Jr sólo necesitó una primera hora en el Pizjuán para demostrar quien es él. Para decirle al mundo que Europa no le queda grande y que el Barcelona es un club a la altura.

Ahora, tras convertirse por méritos propios en el tercer mejor jugador del mundo, a la espera de que el tiempo le sitúe algún calafón por encima, Neymar visita el Bernbéu. Allí, el brasileño ya sabe lo que es ganar -lo hizo hace dos temporadas dirigido por Gerardo Martino- y, además, también reconoce el perfume del gol. Su tanto, de peor recuerdo ya que su utilidad no sirivó para que su equipo no saliera escaldado la temporada pasada, si provoca fantasmas en el Bernabéu. El madridismo aprecia el buen fútbol, así se lo hizo saber a Ronaldinho y, diez años después, vuelve a temer una amenaza, también brasileña, y con mucha magia entre sus botas.

Iniesta: "Debemos ser protagonistas"

El capitán del Barcelona es, desde hace algunas temporadas, una voz destacada a la que seguir antes de estos partidos. El jugador manchego, que compareció ante los medios el pasado jueves, quiso destacar la importancia de que sus compañeros sean "ellos mismos" y se aisló de la corriente favoritista en favor de su equipo que ha ido circulando esta semana por los periódicos. "Decir que el Madrid está débil sería muy atrevido por nuestra parte. Al Madrid siempre lo veo como un rival muy potente, de lo mejor del mundo, el rival complicadísimo de siempre", quiso recalcar el centrocampista.

Jugar su fútbol y hacerlo bien, esa es a clave. "Lo que está claro es que debemos ser nosotros mismos. Ser protagonistas. Dominar el partido y aprovechar las ocasiones", sentenció el centrocampista que será de la partida acompañando a Rakitic y Busquets en el centro del campo de gala del equipo culé.

Luis Enrique: "Poco importa la situación de los dos equipos"

A algo más 24 horas del choque, el técnico quiso dejar claro que “el resultado no será definitivo para el título liguero”. El técnico definió como objetivo conseguir los tres puntos en uno de los escenarios más complicadas de la temporada destacando la peligrosidad de un equipo como el Real Madrid: “Es uno de los mejores equipos de Europa y, si no tenemos un buen día, nos pueden crear muchas dificultades”, recalcó el asturiano.

"El resultado no será determinante"

Luis Enrique confirmó la recuperación de ambos jugadores de cara al choque, pero no quiso desvelar si estarán o no en el once inicial. Se mostró optimista dadas las buenas sensaciones del argentino en los entrenamientos, pero todo dependerá de lo que sienta antes del partido. En cuanto al jugador croata, el técnico zanjó la pregunta de manera clara: "Rakitic se encuentra en la misma situación que Leo", afirmó ante los periodistas.

Convocatorias

Real Madrid: Por confirmar

FC Barcelona: Por confirmar

Posibles onces Real Madrid-Barcelona