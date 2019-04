Santi Mina: "Cuando tenga mi oportunidad demostraré que tengo nivel"

Santi Mina ha sido el futbolista encargado de analizar la actualidad valencianista durante esta semana FIFA.

La primera pregunta hacia el delantero gallego fue sobre si siente o no presión ante la falta de goles durante sus primeros partidos como valencianista: "No me puedo obsesionar porque eso no me llevará a meter goles. Son rachas. Si sigo trabajando, llegarán", declaró.

Otra de las cuestiones a las que Mina se refirió fue los capitales tres puntos de Vigo: "Veníamos de un partido muy malo en Bélgica, conseguimos sacar la garra y se mostró en el campo y en el resultado", comentó.

El exdelantero del RC Celta también habló sobre Nuno, para el cual sólo tuvo palabras de agradecimiento: "Agradezco siempre al 'mister' la cercanía que tiene conmigo, pero también con mis compañeros. En el aspecto físico también me costó un poquito al principio. Estoy creciendo y cada día me voy sintiendo mucho mejor", contestó.

El futbolista gallego también comentó la situación eln la delantera, y es que las lesiones de Álvaro Negredo y Rodrigo Moreno le abren las puertas de la titularidad de par en par: "Trabajo todos los días para jugar. Ahora hay algún lesionado. Cuando tenga mi oportunidad, intentaré demostrar que puedo ser titular, y espero que puedan llegar los goles", finalizó .

También hizo referencia a los aspectos tácticos a los que su entrenador había hecho hincapié durante el parón, Mina comentó que Nuno estaba centrado en mejorar la presión alta: "Hemos trabajado la presión alta. Fue un aspecto que en Vigo nos dio mucho. Cuando presionamos alto el equipo está muy cómodo. Creo que nos dará mucho", aseguró.

Por último, se refirió al jugador alemán Shkodran Mustafi, quien vivió en primera persona la crisis terrorista que está azotando al mundo entero. El ex futbolista de la Sampdoria se encontraba en el mismo Stade de France disputando un encuentro con su selección: "Vino un poco triste por las circunstancias que se dieron. Sabía que tenían mucha seguridad, pero son momentos difíciles y complicados. Esperamos que no se vuelva a repetir porque no son del agrado de nadie", concluyó.