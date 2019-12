Entrevista. Adrià Carmona: "En Albacete me siento como en casa"

El Girona recibe al Albacete este fin de semana con la obligación de ganar. En la plantilla manchega y en la convocatoria para el choque, un catalán y ex Girona. Hablamos de Adrià Carmona Pérez (Igualada, Barcelona, 8 de febrero de 1992), al cual llamamos para que atienda a VAVEL.com, para hablar de su pasado como jugador gerundense, la actualidad de su Albacete y otros temas.

El pasado del jugador

Pregunta: Llegó a Girona hace dos años, tras pasar por el Barcelona B, Milan y Zaragoza. ¿Cómo recuerda aquel año?

Respuesta: Recuerdo que el final fue feliz porque nos salvamos y el equipo se mantuvo en la categoría, que era el objetivo. En lo personal no estuve demasiado contento porque no tuve las oportunidades que hubiera querido. Ahora ya han pasado dos años y todo es muy distinto.

P: Fue una temporada muy dura, con tres entrenadores y 23 jornadas en descenso...

R: Sí, es difícil porque entras en dinámicas negativas y el equipo no encuentra un once clave. Lo mejor es que nos salvamos y el Girona continúa en Segunda A.

P: ¡Al final, con la llegada de Machín, se produjo el milagro!

R: Sí, fue increíble, porque lo pasamos muy mal durante todo el año y salvarse en la última jornada fue duro pero muy bueno.

P: Personalmente, llegó como un gran fichaje, pero a final de temporada se fue. ¿Se lo esperaba?

R: Sí, no es fácil cuando hay tantos cambios de entrenador. Hablé con el club y de hecho yo no quería continuar porque el míster no me daba las oportunidades que quería. Cogí otra dirección, aunque estuve muy agradecido al Girona por este año.

P: El año pasado jugó en Segunda B con el filial del Espanyol, antes de volver a la categoría de plata. Jugó 28 partidos y marcó siete goles. ¿Tanto se nota la diferencia de categorías?

"Bajé a Segunda B para tener esos minutos y esa regularidad que me faltaba".

R: Sí, se nota mucho. Yo bajé a Segunda B para tener esos minutos y esa regularidad que me faltaba, y que siendo joven necesitas tener para seguir creciendo. En el Espanyol hicimos una buena temporada y eso me permitió volver a Segunda A con el Albacete.

La actualidad del equipo

P: Este verano fichó por el Albacete. ¿Tenía más ofertas, le convenció ésta, cómo fue?

"La propuesta de juego del Albacete es muy atractiva".

R: Tenía más ofertas pero la propuesta de juego del Albacete es muy atractiva. El sistema se adapta mucho a mis condiciones y era bueno aprovecharlo.

P: El equipo es decimocuarto, con 16 puntos. Tras sufrir muchísimo el año pasado, especialmente en la primera vuelta, el equipo va algo mejor.

R: Somos un equipo joven pero tenemos las ideas claras, poco a poco subiremos posiciones en la clasificación. A final de temporada veremos si hemos podido consolidar este proyecto.

P: Siendo uno de los equipos que mejor juega, ¿no le sorprende que no esté más arriba?

"Siempre queremos tener el balón, y eso es muy difícil en Segunda A".

R: Lo cierto es que nuestra propuesta es muy exigente. Jugamos con los laterales muy arriba, siempre queremos tener el balón, y eso es muy difícil en Segunda A. Es una categoría donde hay mucho ritmo, mucha parte física y hay partidos que es difícil combatir.

P: ¿Se siente bien con los compañeros y la ciudad?

R: Sí, desde el primer día me han acogido muy bien y me siento como en casa. Ahora voy cogiendo ritmo para poco a poco entrar en el once.

P: Ha jugado cinco partidos. ¿Hay mucha competencia y es difícil entrar en el once?

R: He sufrido alguna lesión de fractura en el pómulo y duró varios días, pero siempre he tenido la confianza del míster y espero poco a poco devolverle esta confianza.

P: ¿Cómo ve el Girona, tras hacer lo que hizo la temporada pasada y ahora luchando para no descender?

R: Eso son dinámicas. En Segunda todo está muy apretado, y estoy seguro que un equipo como el Girona volverá a estar arriba.

Un test personal

P: ¿Cómo se define en relación a su carácter, dentro y fuera del campo?

R: Me considero un chaval muy alegre, es fácil sacarme una sonrisa. Siempre estoy de buen humor e intentando pasarlo bien. También soy demasiado exigente conmigo mismo.

P: ¿Tiene un referente en el fútbol?

R: Crecí con Ronaldinho y para mí siempre ha sido alguien muy especial.

P: ¿En qué cree que puede mejorar, teniendo en cuenta que es muy joven?

"Tengo que interpretar mejor el juego".

R: Tengo que interpretar mejor el juego, saber cuando tengo que encarar y cuando no, defender en algunos momentos en que el equipo lo necesite y, en definitiva, madurar.

P: ¿A qué es aficionado?

R: Me gusta mucho jugar a la Play Station, pero no tengo muchas aficiones.

P: ¿Un sueño?

R: Jugar la Champions League.

P: Un libro:

R: Estoy leyendo 'Gente tóxica', de Bernardo Stamateas. Me gusta la psicología, y quizás hubiera estudiado algo relacionado con ello si no me hubiera dedicado al fútbol.

P: Una película:

R: Sin duda, 'Gladiator'.