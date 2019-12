Entrevista. Lidia Catalán: "El Betis es el equipo de mi vida"

Aguerrida, humilde y luchadora. Bien podría ser la descripción de Lidia Catalán, mediocentro y capitana del Real Betis Féminas. Un conjunto que lucha día tras día por ascender a la élite nacional y codearse con los más grandes del país, merced a un ambicioso proyecto que espera, esta vez sí, dar sus frutos en la presente campaña.

Una mujer que a pesar de su temprana edad, cuenta en su haber con una dilatada carrera curtida en mil batallas. Desde los campos de albero junto a chicos, pasando por una aventura en el eterno rival hasta que el equipo de su vida, el Real Betis Balompié, llamó a su puerta.

Categorías inferiores de la Selección andaluza y española hicieron valer su prometedora trayectoria que espera ansiosamente un notable futuro y el sueño más ansiado, disfrutar de la Primera División junto a la escuadra verdiblanca.

-Usted se interesó por el deporte rey desde que comenzó a andar. Relate lo que le motivó para interesarse por esta profesión y sus inicios.

Lidia Catalán: Empecé a disfrutar del fútbol desde que era muy pequeña. A los 5 años ya jugaba con niños, al no existir equipos femeninos a esas edades. Desde prebenjamines hasta infantiles jugué en equipos masculinos, hasta que el Sevilla llamó a mi puerta. Me era imposible competir ya con niños por físico, velocidad… Estuve cuatro años en el Sevilla con María Pry y cuando ella firmó por el Betis ni me lo pensé. El Betis es el equipo de mi vida.

-Precisamente ese entrenamiento conjunto con chicos le haría aprender muchas cosas, pero también acarrearía perjuicios.

LC: Entrenar con niños te hace mejorar prácticamente en todo. Progresas en técnica, velocidad, fuerza e intensidad. Aprendes de todo. Se nota mucho el cambio de jugar con chicos a hacerlo con niñas.

-¿Cómo fue ese salto de conjuntos masculinos al Sevilla FC Femenino?

LC: El paso de una categoría a otra lo noté bastante. Yo estaba acostumbrada a jugar junto a chicos y la mayoría de niñas no lo habían hecho antes, por eso destacaba sobre el resto. Era más rápida, más fuerte, más técnica…

-Hablemos más de usted. Tuvo una juventud prometedora, pasando por las selecciones inferiores andaluzas, españolas…

LC: El cambio de niño a niña se notó bastante. Estaba más capacitada y no existía tanta competitividad por aquella época, apenas sabían jugar al futbol. Eso me hizo destacar sobre el resto en esas categorías, donde la competencia era menor.

-El fútbol femenino vive uno de sus momentos más dulces, buscando incluso una profesionalización. ¿Qué espera de esto en el futuro?

LC: Poco a poco se va notando el progreso, cada vez viene más gente a vernos jugar. El ejemplo está en el partido del FC Barcelona frente al Twente en Champions League, batiendo el record de asistencia con 13.000 espectadores. Cada vez la gente tiene más interés e incluso hay equipos en primera que han comenzado a cotizar, como la Real Sociedad o el propio Barcelona. De hecho, si hubiéramos ascendido, lo hubiéramos hecho igual.

"Por desgracia, el fútbol femenino no es valorado como se merece"

-Y a usted como mujer, ¿qué desventajas le genera sobre los hombres?

LC: Por desgracia, no está igual de valorado. Igual que un niño en juvenil ya se dedica al fútbol expresamente, en un equipo femenino la gente trabaja o estudia por las mañanas. No es lo mismo dedicarte especialmente al deporte que llegar con seis u ocho horas de trabajo encima. Por la maána voy a la facultad, por la tarde estudio.

-¿Cómo es el trato recibido por el Real Betis y su apuesta por el fútbol femenino? ¿Comparada con el Sevilla?

LC: Sinceramente, mi experiencia en ambos equipos me ha demostrado que la apuesta del Real Betis es mucho más fuerte y seria. El Betis no tiene nada que ver, está mucho más implicado y nos tratan como un equipo más de cantera.

- Respecto a la selección, Ignacio Quereda se marchó por la puerta de atrás tras registrar resultados decepcionantes en el primer mundial de la historia, saltando a la palestra numerosos rumores de chantajes e intereses. ¿Y el futuro?

LC: Creo que la etapa de Nacho Quereda ya se acabó. Nunca habían conseguido nada y tenían un gran equipo para hacer cosas importantes en el mundial y volvieron a casa. Con Jorge Vilda cambiarán las cosas y la selección estará entre las grandes en un futuro.

¿Qué ocasionó su salida del eterno rival?

LC: Tuve ciertas diferencias con el entrenador y no me gustaba el trato que recibía. Llegó María Pry y me vine sin pensarlo.

-Respecto al Betis, su origen está en un equipo de barrio llamado Azahar que en 2011 jugaba en la liga provincial. Por aquel entonces era un club que se autogestionaba, pero que empezó a lucir la camiseta y el escudo del Betis. En la temporada 2012-13 el Betis decidió absorber y empezar a financiar el equipo y su ascenso coincidió con la llegada de María Pry al banquillo. Esa temporada el Betis acabó quinto, más tarde tercero, y este año pasado, campeón de su grupo. Como bética que es, ¿Cómo le sentó la idea de integrar el fútbol femenino en la institución y el progreso registrado hasta la fecha?

LC: Yo llevo con Pry desde el año que llegó al Betis. Fue mi primera gran entrenadora y cuando me llamó, no me lo pensé dos veces. Realmente el Betis lleva apostando fuerte por el ascenso dos años. El objetivo se debería haber conseguido el pasado curso. Existía una fuerte apuesta con gente experimentada y con calidad.

"La inexperiencia y el partido de ida lastraron nuestras opciones"

-Precisamente en los play-offs de ascenso, el equipo pecó de novato y no pudo consumar el ascenso tras ser campeonas de grupo. ¿Qué cree que faltó para conseguir el ascenso y cuáles puede ser las claves para este año?

LC: Creo que la clave fue el partido de ida y la inexperiencia en estos partidos. Somos muy jóvenes y nos pudo la presión y los nervios. Teníamos equipo para subir pero pecamos de novatas. Es importante aprender del pasado y este año tenemos equipo para hacerlo. Lo primero es ascender y conseguir el objetivo, después que venga lo que venga.

- A pesar de contar con un esquema sólido, el equipo realiza numerosas rotaciones. ¿Cómo valora su rol actual en el equipo?

LC: El mismo del año pasado. Me veo con un rol importante y todas tenemos el mismo peso.

- Por plantilla, este equipo podría codearse con los más grandes de la élite nacional. Con un posible ascenso y la Eurocopa en el horizonte... ¿Ve posible la llamada de alguna de sus compañeras?

LC: Mis compañeras tienen potencial para llegar a donde quieran. Clau y Paula son dos puñales y llegarán muy lejos si se lo proponen. Si el Betis apuesta por esto como lo está haciendo, puede hacerse un hueco en la Primera división.

- El equipo tiene una acogida impresionante en redes sociales, además de una aceptación notable en la hinchada verdiblanca.

Está claro que con David somos líderes en twitter y redes sociales. El trabajo de webs como Vavel o algunas más hace llegar nuestra valía a la gente, y a través de fútbol y resultados los atraemos. Me gustaría dar las gracias a todos los medios que apoyan al Betis femenino y a Vavel.Com por hacernos eco y poder llegarle a la gente.

Desde VAVEL.COM le hemos seguido muy de cerca y tenemos potestad para avalar su potencial y la estelar carrera que le precede. Esperamos que pueda lograr todas las metas que se proponga y que la elástica verdiblanca esté ligada a su trayectoria muchos años más.