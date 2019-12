Ollero: "No vamos a renunciar a un intento de acuerdo con Lopera"

Juan Carlos Ollero ensalzó los valores de Antonio Adán en el acto que consumaba su renovación hasta 2019. El máximo mandatario verdiblanco alabó la personalidad y disciplina del meta bético: "Es un placer estar aquí con una persona como Antonio Adán. Me gustaría que todos los deportistas fueran como él, un hombre que se ha ganado su crédito a base de calidad y a base de trabajo acompañado siempre con una cualidad adicional nada frecuente que es su bonhomía. Habla y dice lo que piensa dentro y fuera del vestuario, siempre con lealtad. Eso se agradece mucho en un club de fútbol. Espero que esté aquí hasta 2019 y muchos más años con el Real Betis Balompié".

Acerca de la supuesta denuncia interpuesta por el accionista Juan Soria y las posibles medidas legales que tome la entidad, comentó: "En relación con la supuesta denuncia, el Real Betis no tiene ninguna notificación, por lo que no puede tomar ninguna actitud activa o reaccionar a algo de lo que no sabemos siquiera ni tenemos noticias de ella. Respecto a lo publicado por el diario AS, emitimos la correspondiente carta de solicitud de rectificación. Son situaciones que nos molestan, no entendemos que el periódico no haya rectificado. Continuaremos con las acciones que entendemos que nos corresponden, nos quedaremos a la espera de resultados", sentenciaba.

Ollero no cierra la puerta a un acuerdo con Manuel Ruiz de Lopera antes de la Junta Ordinaria de diciembre: "Nunca lo hemos ocultado, desde el momento inicial ha sido propósito de este consejo llegar a acuerdos con todas las accionistas posibles para acabar con la situación litigiosa que tanto daño hace al Real Betis Balompié. Los que mejor sabemos de ese año somos los que estamos dentro del Club. No vamos a renunciar a un intento de acuerdo con los accionistas del Real Betis poniendo al Club por encima de todo, incluso de nuestros propios intereses personales si los hubiera".

"No vi nerviosismo en la afición ayer"

También fue cuestionado por los movimientos de Manuel Castaño, uno de los máximos accionistas del Club y la oposición en estos momentos: "Nos gustaría que los accionistas ejercieran sus legítimos derechos para otras cosas que para discutir continuamente los resultados de una asamblea. Por ese camino, podríamos abocar al Real Betis mes tras mes a estar teniendo que convocar una junta general. Con un poco de imaginación y generosidad se pueden ejercer los legítimos derechos de otra manera, tanto más cuanto parece que este consejo no ha presentado nunca una cara agria a cualquier intento de concertación en relación con el Real Betis. Si Manolo Castaño lo hace, estamos abocados a actuar en consecuencia, no podemos hacer otra cosa".

Por último, no considera que haya crispación en torno a la actual situación del equipo en Liga, donde suma cuatro derrotas consecutivas como local: "Después del partido tuve ocasión de hablar con el míster. Me contó que había sentido algo de crispación entre el público. Ya le dije mi verdadera opinión, no vi eso así. Más bien el público estuvo, salvo por lo que sucedió con Xavi Torres, tranquilo y animando al equipo, comprendiendo que estábamos enfrentándonos a un gran rival. No vi ese nerviosismo en la afición ayer. Cometo el error de irme después de cada partido a tomar una copa con béticos. Hablando con ellos, volvió a darme esa misma sensación, la gente no estaba crispada, sino comprensiva de cómo se había desenvuelto el partido y sabedora del rival contra el que estábamos jugando".