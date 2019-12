La Real Sociedad golea y recupera su mejor nivel

La Real Sociedad volvía a competir tras la derrota cosechada en Tenerife ante la UD Granadilla, una derrota que dejó malas sensaciones en el equipo de Igor San Miguel. Los aficionados esperaban expectantes la reacción de las txuriurdin tras el primer tropiezo serio de la liga, no ya por el resultado si no por el juego exhibido, y el equipo no tardó en demostrar que lo de las islas no fue más que un pequeño accidente que no ha variado el rumbo del conjunto txuriurdin.

La Real Sociedad tardó tan solo 12 minutos en hacer el primer gol, pero ya desde el pitido inicial se vio a un equipo agresivo, con ganas de hacerse con el balón y con unas jugadoras concienciadas en lograr los tres puntos con la calidad de su juego habitual.

Como en cada jornada, Igor San Miguel volvió a hacer cambios en el once inicial. Con una defensa sólida y estable, ya casi confeccionada como la defensa titular, recuperó a María Díaz y Chini Pizarro para la medular en detrimento de Ane Etxezarreta y Maialen Zelaia, y a Izaskun Leoz por Manuela Lareo en las labores de ataque. Y las jugadoras, respondieron.

Una Real Sociedad lanzada

Las txuriurdin sabían de la importancia de recuperar sensaciones y salieron desde el minuto uno a buscar la victoria. Con Chini Pizarro y María Díaz abiertas en las dos bandas, la Real ensanchó el campo y desbarató la posibilidad de que el Levante pudiera presionar la salida del balón. Pronto se vio que este sistema iba a dar frutos. Más cuando una cabalgada por la banda derecha de María Díaz terminó en un centro muy peligroso al que no llegó Izaskun Leoz y una defensa visitante mandaba el balón a córner.

El primer gol de Nahikari vino precedido por un gran lanzamiento de María Díaz a la madera

No fue más que el primer aviso de lo que vendría a lo largo de los noventa minutos restantes, más desde que Nahikari García comenzó con su particular exhibición y logró el primer gol del partido. Fue una jugada que comenzó en el centro del campo, en pies de Leire Baños, quien tras ceder a Chini Pizarro, ésta a María Díaz, la funesina lanzó uno de sus ya habituales disparos desde fuera del área que repelió la madera. Nahikari García, muy atenta al rechace, como siempre, envió el balón al fondo de las mallas.

Corría el minuto 16 y la Real Sociedad plasmaba en el marcador el dominio y la superioridad que en tan pocos minutos ya había demostrado sobre las levantinas. Las de Igor San Miguel, viendo que el partido se puso de cara, siguieron percutiendo por las bandas, abrían una y otra vez el balón pero tampoco rechazaban jugar por el centro, por donde también llegaron con peligro a la portería defendida por Lourdes Vilches.

Mariasun Quiñones intervino poco pero cuando lo hizo fue para detener un balón que podría haber supuesto el empate

El Levante dio señales de vida en contadas ocasiones, pero en alguna de ellas lo hizo con peligro, como en el disparo de Alba desde fuera del área al que Mariasun Quiñones, muy atenta, dio una gran respuesta a mano cambiada. El rechace volvió a pies valencianas y la portera de la Real Sociedad, nuevamente, desvió el balón esta vez a córner. Pudo haber sido el empate de las chicas de Andrés Tudela.

Con el susto en el cuerpo, las txuriurdin siguieron en busca del gol de la tranquilidad. Nahikari García robó por enésima vez la cartera a las defensoras para ceder el balón a Izaskun Leoz y ésta, sin guardameta bajo palos, realizó una bonita vaselina que fue desviada en la misma raya de gol por una defensora a córner. Fue el preludio del gol de la delantera txuriurdin, ya que minutos más tarde de dicha ocasión lograba el segundo gol para su equipo tras una larga jugada que comenzó ella misma en el centro del campo y culminó por bajo tras un gran pase en profundidad de Nahikari García.

Una Real muy fluida al contragolpe

Con 2-0 en el marcador comenzó la segunda mitad en Zubieta con una Real Sociedad muy presionante en el centro del campo y robando con facilidad el balón para salir al contragolpe. María Díaz se hinchó a correr por la banda, de hecho, tuvo la primera ocasión de la segunda mitad tras una cabalgada desde el centro del campo pero su disparo fue a las manos de la guardameta visitante.

Nahikari logró uno de los mejores goles de la jornada al regatear y sentar a una defensora y a la guardameta rivales

La que no falló en el contrataque siguiente fue Nahikari García. La urnietarra volvió a maravillar con un gol al alcance de muy pocas jugadoras. Peleó en una carrera con una defensora rival, a quien sentó en el césped con un recorte magnifico, se presentó ante la guardameta levantina a quién también regateó y marcó a placer el tercer gol para el equipo y el segundo en cuenta particular.

Nahikari García y María Díaz volvieron a ser protagonistas en el cuarto y último gol del partido. Un saque de puerta del Levante llegó a pies de María Díaz, ésta se quitó a una rival de encima con un autopase y entró en el área. Vio que Nahikari García entraba por el centro de la defensa y le cedió el balón para que lograra su hat-trick particular y cerrara la goleada de las donostiarras en un muy buen partido de las de Igor San Miguel.

Un gran reto tras el parón

Tras la victoria ante el Levante, las txuriurdin recuperan las buenas sensaciones que tanta falta les harán en este último tramo de la primera vuelta de la competición. Las donostiarras, tras el parón liguero de la próxima semana, deberán afrontar el tramo más complicado del calendario y jugar ante rivales que las situarán en el lugar que les corresponde en el campeonato.

Hasta la fecha, las blanquiazules se han mostrado superiores a la mayoría de equipos, pero en las dos próximas jornadas tendrán que hacer frente al Athletic Club y al FC Barcelona, dos conjuntos que seguro darán la medida de las metas de la Real Sociedad esta temporada.