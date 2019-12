Portugal: "Hemos hecho una primera parte bastante completa"

Miguel Ángel Portugal ha señalado en la rueda de prensa posterior al empate del Real Valladolid en el Anxo Carro contra el Lugo que, desde que es el técnico albivioleta, han sido los mejores primeros 45 minutos de sus pupilos: "Hemos hecho una primera parte bastante completa, hemos llegado, hemos tenido ocasiones. Hasta la expulsión también, hasta el minuto 9, que es cuando han expulsado a Mojica. Después, evidentemente, el partido está en desigualdad y cada uno tiene que emplear sus armas. Nosotros hemos querido seguir jugando y combinando, pero ya no era lo mismo porque te falta ese hombre más que te da más profundidad. Al final, los últimos minutos, un poco a romper el ritmo a base de balones largos".

Uno de los aspectos que ha valorado es la seriedad que ha tenido su equipo cuando se ha quedado en inferioridad numérica: "Después de quedarnos con 10 durante casi todo el segundo tiempo, y perdiendo 1-0, nosotros incluso con 10 lo hemos intentado bien. No hemos perdido nunca los papeles y al final hemos tenido un punto". Por lo que respecta a la decisión del colegiado de expulsar a Mojica, ha dicho que ha sido la estimación que ha considerado oportuna el trencilla: "No lo sé. Tiene dos entradas Mojica, las dos son amarilla, es interpretación del árbitro. No me gusta opinar, solamente que llevo dos partidos jugando con 10 los segundos tiempos, pero así es el fútbol".

"La mano es clarísima. Yo la he visto en televisión, no me he dado cuenta"

El burgalés ha afirmado que no se le pasó por la cabeza la posibilidad de haber sustituido al cafetero antes de la expulsión: "Si cada vez que nos sacan una tarjeta amarilla a un jugador tengo que estar pensando en cambiarlo, es muy triste para un equipo. No pensé en cambiarlo. Es un delantero, es difícil que en dos entradas le saquen dos amarillas". Igualmente, ha explicado el cambio de Mario Hermoso en el feudo de los lucenses: "Estaba un poco nervioso y no quería correr más riesgos". Por lo que respecta al penalti, Portugal ha sido realmente claro: "La mano es clarísima. Saca las manos arriba. Yo la he visto en televisión, no me he dado cuenta".

Además, ha recalcado los aspectos positivos del Pucela en el momento que se ha quedado con un hombre menos en el césped: "Jugar con 10 no es fácil. A pesar de jugar con 10, creo que hemos jugado bien, queriendo tener el balón, menos los minutos finales, que ya nos interesaba romperle un poco el ritmo al rival, eso es evidente. Ha habido momentos que con 10 también hemos triangulado y hemos querido tener la posesión, pero nos faltaba ya esa profundidad que te da el jugar con 11".

Satisfecho con el empate

El que fuera técnico de Racing de Santander y Real Madrid Castilla, entre otros, ha manifestado su satisfacción por el punto cosechado contra el plantel de Luis Milla: "Es un buen botín. Si evaluamos el cómputo global del partido, yo creo que merecimos mucho más en el primer tiempo. En el segundo, las circunstancias hicieron que el partido fuera diferente de como fue el primero. Al final, con 10 y perdiendo, creo que un punto nos sabe bastante bien".

"La referencia para nosotros siempre es el balón"

También ha aprovechado para comentar cuál es el objetivo que persigue en el club presidido por Carlos Suárez partido tras partido: "Nosotros lo que tratamos no es jugar ni más adelantados, ni más retrasados, lo que intentamos es jugar juntos. La referencia para nosotros siempre es el balón. Donde está el balón, está la defensa, y en eso el equipo sí que está funcionando bien".

Por último, ha hablado acerca de la mala fortuna que está teniendo el Real Valladolid con el tema de las cartulinas: "Si tú analizas o haces estadística de las tarjetas que nos enseñan cada partido, nos enseñan tres, pero una es expulsión. Tampoco somos un equipo que seamos muy tarjeteados, por lo menos desde que estoy yo, pero no sé qué pasa que van al mismo jugador, y eso es lo que me preocupa".