Juan Domínguez: "Tenemos la ilusión de poder hacerlo bien en la Copa"

Aguarda ilusionada la UE Llagostera la visita de un Deportivo que saltará mañana miércoles al césped del Nou Estadi de Palamós con sus jugadores menos habituales.

Uno de ellos, igualmente ilusionado, espera la oportunidad que le brinda la Copa del Rey para volver a disfrutar de minutos. Juan Domínguez será uno de los pilares del equipo de Víctor en la primera ronda de eliminación de un torneo que, como reconocía el de Pontedeume, gusta al conjunto herculino. "Es una competición muy bonita. A ver si tengo oportunidad de disputar algunos minutos y disfrutar de un partido oficial". "Es nuestra esperanza poder llegar lo más lejos posible. Creo que tenemos plantilla suficiente y estamos teniendo un buen rendimiento como para hacerlo bien e intentar ir superando fases en esta competición". "Nuestra intención es no regalar la Copa, todo lo contrario". "Vamos a ir 100% a por ella intentando llegar lo más lejos posible".

A pesar de enfrentarse a un conjunto de inferior categoría, el gallego prefiere no confiarse, especialmente como visitante. "No va a ser fácil, sobre todo jugando allí. No tenemos que confundirnos y pensar que como es de otra categoría va a ser más fácil que otro partido, seguro que van a salir con mucho intensidad, y al final cualquier equipo de una categoría profesional te lo va a poner complicado". "No tenemos que confundirnos, es una competición que nos interesa, es un rival complicado y como no metamos intensidad al partido estoy seguro de que no vamos a obtener un buen resultado". "Queremos obtener un buen resultado, una victoria, e individualmente también tengo ganas de poder jugar".

Tras una inoportuna lesión muscular que le apartó del derbi gallego, Juan reconocía, no sin cierta ironía su mala suerte. "A veces pienso que estoy gafado y todo. Justo una temporada que no estoy teniendo muchos minutos... Parece que podría tener alguna opción más en el derbi, que además es mi partido favorito, el que más me gusta jugar porque es una fiesta del fútbol gallego y es un partido muy bonito en el que se llena el estadio, y justo es la única lesión que tengo en esta temporada". Acostumbrado a participar de forma más regular en sus seis anteriores campañas como jugador deportivista, Juan reconoce encontrarse en una situación compleja. "En ese sentido comparándolo con otros años es más difícil, no estoy disponiendo de tantos minutos. Pero no me olvido del objetivo principal que es ayudar al equipo". Con un Mosquera indiscutible y Borges como escudero hasta su lesión, el gallego vio escapar una ocasión inmejorable de hacerse con la titularidad, que ante su baja aprovechó Bergantiños. El encuentro de mañana será una nueva oportunidad para él. "Lo veo como una oportunidad de poder jugar, coger sensaciones de competición. Aprovechar, si tengo minutos, todo lo que pueda. En todos los partidos que juegue, sean de Liga o de Copa, intentaré ayudar al equipo lo máximo posible y trabajar y disfrutar todo lo que se pueda".