La Brújula de San Mamés: Málaga CF

Si hay un rival especial por todo lo acontecido durante la temporada pasada, es el Málaga CF. El equipo de la Costa del Sol deja buenos recuerdos en Bilbao, y es que ante ellos se consiguió el acceso a las semifinales de la Copa del Rey y se les arrebató la posibilidad de ocupar la séptima plaza, aquella que daba acceso a la UEFA Europa League, en la última jornada de competición liguera. Con todos estos antecedentes, el partido ante el cuadro de Javi Gracia se antoja especial y necesario en la lucha por volver a ocupar esos puestos europeos. Además, el momento que viven ambos equipos es totalmente antagónico. Mientras que en el equipo de Valverde todo son risas y buenas sensaciones, en el del técnico navarro no dejan de aparecer problemas. Ocupar la decimoctava plaza, caer derrotados ante el Mirandés en la Copa del Rey y no tener una gran estabilidad en la directiva, están provocando multitud de rumores que se transforman en pitos cada vez que el equipo juega en La Rosaleda.

No obstante, esto no es flor de un día y los problemas llevan instalados en Martiricos desde el pasado verano, cuando en el mercado de traspasos se dio salida a tres de las insignias del equipo durante la pasada temporada. Samu Castillejo, Samuel García y Juanmi pusieron rumbo a Villarreal, los dos primeros, y a Southampton, el último, para buscar nuevas aventuras y dejar una buena cifra económica en las arcas del club blanquiazul que resultó no ser tanta, pues los acuerdos internos de dichos traspasos supusieron la pérdida de gran parte de los beneficios. Además, con Sergi Darder también se vivió un aspecto, cuanto menos, complicado. El centrocampista balear quería salir del equipo y buscar nuevos retos en una entidad con más objetivos y, los problemas con la directiva empezaron. La cruda realidad muestra que aún no han terminado y Abdullah ben Nasser Al Thani, jeque y presidente del Málaga CF, junto a su hijo, Nasser Al Thani, están realizando profundos cambios en la parte noble del cuadro boquerón.

Vicente Casado, que fue director general del Málaga CF, fue cesado de su cargo

Cambios que, sin ir más lejos, se han llevado por delante a Vicente Casado, el que fuera director general del Málaga CF, tras el empate ante el Granada en el último encuentro liguero. Mario Armando Husillos, director deportivo de la entidad andaluza, también es otro de los señalados por el jeque, que ya ha anunciado la profunda reestructuración que se va a llevar a cabo. Todos los aficionados no pueden estar más que expectantes ante esta situación. Una situación que tiene en Javi Gracia la diana de todas las críticas, pues muchos opinan que no ha logrado formar una plantilla de garantías con la que afrontar la competición liguera. Sin embargo, hay que recordar que el presupuesto que tenía el equipo blanquiazul era tan reducido que los traspasos logrados han tenido que ser sumamente meditados para no alterar el transcurso económico.

Juan Carlos fue una de las incorporaciones del pasado verano

Lo que más llama la atención en el plano deportivo es la gran caída que ha sufrido el equipo de una temporada a otra, aunque lo cierto es que parece que esta situación se viene arrastrando desde la jornada 28 del pasado campeonato liguero. En aquella ocasión, tras perder contra el Rayo Vallecano en Madrid, nadie imaginaba que iban a conseguir tres victorias en los próximos 24 partidos del torneo de la regularidad. Una regularidad que no se está demostrando y que está perjudicando al equipo sobremanera. La falta de gol, los problemas con las lesiones y la inestabilidad se presentan como las claves de tan mala racha.

Problemas ofensivos

Precisamente, los problemas con el gol, están marcando todos los registros negativos de la entidad costasoleña. Tan solo siete goles a favor en los 13 partidos ligueros jugados dejan entrever el dilema ofensivo con el que cuentan los blanquiazules. A pesar de perder a uno de sus hombres referencia, Juanmi, el Málaga CF se hizo con los servicios de Charles, Duje Cop y Roque Santa Cruz. El primero ya ha dado muestras de su calidad en Primera y Segunda División y, con cuatro tantos, es el máximo realizador del equipo. El segundo llegaba tras buenas referencias en sus anteriores clubes, mientras que el tercero es un viejo conocido de la afición malagueña, que ya disfrutó de sus tantos en su anterior etapa.

Además, Nordin Amrabat, el hombre insignia de este proyecto, no está teniendo suerte y, la lesión en el menisco que se produjo en el Estadio Santiago Bernabéu, no ayudó a su puesta a punto. Tighadouini, un compatriota suyo, también ha llegado del NAC Breda, aunque no está demostrando todo aquello que sí dejó en tierras holandesas. Por último, Hachim Mastour, uno de los jugadores más prometedores del panorama futbolístico, también está en las filas de Javi Gracia, aunque el navarro no ha podido contar con él hasta hace pocos días por problemas en la tramitación de sus documentos. La cesión del AC Milan se concluyó horas antes del cierre del mercado estival y, por ello, todo se ha complicado más de lo debido. Además, los problemas entre la federación italiana y la española no ayudaron a conseguir una pronta resolución del caso.

Aunque hay puntos negativos, también los hay positivos, como es el caso de Juan Carlos, el ex del Granada que ha llegado en calidad de cedido a la Costa del Sol. El jugador madrileño puede desenvolverse por la banda izquierda sin ningún tipo de problemas, por lo que su polivalencia es de gran ayuda para Javi Gracia. Además, ya ha anotado un gol, por lo que puede ser de los pocos futbolistas vestidos de blanquiazul que sí estén en forma actualmente.

Problemas en el centro

Posiblemente, Camacho sea el jugador más interesante que disfruta el Málaga CF. El aragonés ya ha demostrado su calidad no solo en el club blanquiazul, sino también en el Atlético de Madrid, donde se formó. Sin embargo, diversos problemas con las lesiones le están impidiendo sumar minutos y adquirir confianza sobre el terreno de juego. Iniciando la temporada lesionado, el técnico navarro no tuvo más remedio que formar una pareja de centrocampistas constituida por Tissone y Recio. Esto gustó poco a la afición y lo hizo aún menos cuando los partidos se empezaban a perder tras no generar ocasiones de peligro en el área contraria. Resulta lógico pensar que una pareja de centrocampistas defensivos no doten al equipo de un gran abanico de posibilidades en ataque, por lo que los problemas con el gol, quizás, no sean solamente culpa de los hombres cercanos al área rival.

Pablo Fornals celebra el gol ante el Granada

Pablo Fornals, un canterano que ha dado el salto al primer equipo y que debutó en el feudo madridista, es otra de las sorpresas positivas durante esta temporada. Su polivalencia le permite actuar como comodín para un Javi Gracia que ya le ha tenido que situar en diversas posiciones para ir supliendo a los diferentes lesionados o a jugadores que no estaban demostrando un nivel óptimo de rendimiento. Uno de estos últimos puede ser Duda, el veterano capitán portugués que no está cuajando una gran temporada en uno de sus últimos años en la élite futbolística.

La defensa, la nota positiva

Por buscar algún que otro aspecto positivo más a esta mala temporada el Málaga CF, hay que destacar el buen hacer de la línea defensiva. Aunque el equipo blanquiazul esté situado en la decimoctava posición de la tabla clasificatoria, lo cierto es que no han recibido grandes goleadas a pesar de los rivales que han tenido delante. El FC Barcelona solo pudo ganar por la mínima gracias a un gol de Vermaelen, mientras que el Real Madrid no pudo batir a un Carlos Kameni que está viviendo una segunda juventud. El camerunés, además de haber vuelto a ser convocado por su seleccionador, está dejando muestras de su calidad partido tras partido con la camiseta del equipo costasoleño. Siguiendo en la dinámica de la pasada temporada, Javi Gracia ha apostado por el ex del Espanyol en lugar de Ochoa, que sí ha jugado el partido copero.

Aunque el nivel de Kameni es bueno, la línea defensiva no se está comportando del todo mal, pues Angeleri y Weligton forman una pareja de centrales que combina veteranía y pundonor a partes iguales. El argentino ya se ha hecho con ese puesto, mientras que el brasileño, además de ser uno de los estandartes del equipo, es la extensión de Javi Gracia sobre el terreno de juego. Albentosa, que ha llegado cedido del Derby County, no está contando con todos los minutos que quisiera, pero siempre que ha salido ha rayado a un buen nivel. Los laterales están ocupados por dos hombres de garantías que cada vez suman más y más minutos.

Weligton en el encuentro ante el Granada

En el lado derecho se desenvuelve Rosales, un jugador venezolano que, sin demasiado ruido, está cumpliendo en la zona defensiva y ofensiva del Málaga CF. Pasa completamente desapercibido durante los encuentros ya que se limita a trabajar sobre el rectángulo verde y lo hace de la mejor manera. Es un fijo para el técnico navarro y ha disputado todos los minutos ligueros. Lo cierto es, que siguiendo con la dinámica del resto de compañeros, no está al mismo nivel que la campaña anterior, cuando era un auténtico puñal por la banda derecha. Su homólogo por la izquierda es Arthur Boka, el costamarfileño que prefiere pasar al ataque en lugar de guardar su posición en defensa. Quizá, esta característica es la que más desespera a una grada que sí disfruta cada vez que ve al lateral de medio campo hacia delante. Su técnica, disparo y poderío físico dotan al Málaga CF de velocidad y regate en la zona izquierda del ataque.

Este domingo, el Athletic Club se mide al Málaga CF en San Mamés, esperando continuar con la buena racha de resultados ante un equipo que no está en su mejor momento de forma. Es cierto que si lo recuperan pueden ser uno de los rivales a batir por los leones, pues los andaluces eran claros favoritos a ocupar puestos europeos al final de la temporada.