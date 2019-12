Lux: "No nos damos nunca por vencidos"

Germán Lux atendió a diferentes medios en rueda de prensa para tratar la actualidad deportivista, su próxima rival en Liga y la situación de la portería.

El Deportivo se enfrentará este fin de semana al actual líder del campeonato, el Barcelona. Lux declaró no tener miedo a los culés y afirma que: "Sin entrar en presupuestos, nosotros no nos damos nunca por vencidos. Estos catorce partidos los hemos competido todos y competiremos aquí también". Así mismo no dudó en elogiar a los azulgranas: "El Barcelona es un equipo muy bueno, con jugadores de muchísima calidad", indicó. Espera que sus compañeros sean capaces de "estar concentrados los 90 minutos y mantener la intensidad bien arriba".

El Deportivo se encuentra en una posición muy cómoda, situado con 22 puntos a 11 de los puestos de descensos. Ante una posible conformidad, Lux quiso advertir que: "Esa tranquilidad no nos tiene que llevar a relajarnos, porque no nos conformamos con nada. Desde el inicio de temporada tenemos un objetivo y una ilusión y lo queremos conseguir cuanto antes. Si algún día conseguimos ese objetivo, pensaremos en otra cosa", explicaba.

Preguntado por las similitudes que pueda tener este duelo con el de la anterior temporada, 'Poroto' Lux aclaró que no tienen nada que ver: "Es diferente porque aunque ellos no cambiaron tanto de jugadores nosotros sí. Las situaciones no son las mismas". Igualmente quiso añadir que las circunstancias del encuentro no son las mismas que las que se dieron en el último partido de la pasada Liga.

Igualmente habló de su situación en el club y su posible renovación: "Ya hace dos años que saben que finalizo contrato esta temporada. Yo me voy a mantener al margen y son cosas que hablarán entre el club y mi representante", aclaró.

En los últimos días se baraja la posibilidad de incorporar un portero durante el mercado de invierno tras la última recaída de su compañero Fabricio. Lux no quiso entrar en polémicas explicando que: "Mi opinión la tengo, pero es mía y no me pagan por fichar jugadores, sino por entrenar y jugar". Respecto al guardameta canario, el cual ya ha recibido el alta hospitalaria tras su operación, permanecerá en la ciudad condal hasta el final de la semana para realizar diversas pruebas y tratamientos. Volverá a Galicia tras el encuentro que disputarán los blanquiazules en el Camp Nou.