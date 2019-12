Decantando la balanza: Atlético de Madrid - Athletic Club

Un partido entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club siempre es especial. Ambos clubes son aguerridos, intensos y valientes en su juego y, ambos han marcado una época en el fútbol español. Bien es cierto que cada uno va cogiendo su estilo de juego, aquel que viene marcado por el entrenador de cada equipo, pero ambos tienen una idea en común: salir a ganar. Tanto Simeone como Valverde, son técnicos experimentados, que ya llevan un largo tiempo en ambos banquillos rojiblancos y de los que se pueden desprender ideas tácticas de forma clara. El domingo, esas ideas estarán frente a frente en el Estadio Vicente Calderón y habrá que ver cuál de ellas es la que se impone.

Un equipo formado con el corazón

Corazón. Eso es lo que le pone el Cholo Simeone al Atlético de Madrid. El argentino no es un apasionado del fútbol cualquiera, es un enamorado del equipo del Manzanares. Llegó en una situación dramática y ahora es capaz de incomodar a los dos grandes equipos de España: Real Madrid y FC Barcelona. No solo ha ganado títulos o ha llevado al Atlético de Madrid a la final de la UEFA Champions League, sino que ha impuesto unos valores en el vestuario madrileño que son semejantes a los que dejó Johann Cruyff en el del FC Barcelona. Aquellos que permanecerán durante mucho tiempo y que se adjuntarán al escudo rojiblanco. Serán la identificación de un equipo con rumbo, que sabe lo que tiene que hacer en cada momento y que sale a ganar cualquier partido independientemente del rival que tengan delante.

Simeone en el encuentro de UEFA Champions League

Esa ambición, esa forma de no dar un partido por perdido y esas ganas de ilusionar a su afición durante los noventa minutos, son el motor del Atlético de Madrid. Un motor que es rebajado con una dosis de respeto brutal. Porque si algo ha logrado Simeone que cale en el vestuario es, precisamente, el respeto por el rival. Sea inferior, superior o del mismo nivel que el cuadro rojiblanco, nunca se va a menospreciar a un rival. Todos son equipos a los que hay que ganar para conseguir el objetivo final: el trofeo. Para ello, se apoyan en la intensidad, aquella que es innegociable para todo el cuerpo técnico del entrenador argentino. Ya sea un entrenamiento, calentamiento o los minutos finales de un partido sentenciado, todos los jugadores quieren más.

Ideas tácticas muy claras

Si en el plano sentimental las ideas están claras, también lo están en el aspecto táctico. Desde el primer día, Diego Pablo Simeone sabe lo que quiere del equipo y se lo transmite jornada tras jornada. De esta repetición surge el conocimiento de unos jugadores que siguen la ruta del entrenador vaya donde vaya. La intensidad, aquella que era innegociable, también tiene un alto grado de culpabilidad en la táctica. Se defiende y se ataca en bloque, al 100 por cien. No hay excusas y si eres delantero, debes defender, al igual que si eres defensor, debes atacar. Griezmann y Godín son los claros ejemplos de estas explicaciones. El francés es el primero en iniciar la presión sobre la salida del rival, mientras que el uruguayo se prodiga en ataque no solo en las jugadas a balón parado, sino en la creación del juego en el equipo.

La presión del Atlético de Madrid es una de las armas más potentes

Centrándose en el aspecto defensivo cabe destacar la presión sobre el poseedor de la pelota. Incomodar la salida desde atrás del rival es una de las máximas del Atlético de Madrid y para ello realiza una presión conjunta sobre el poseedor del balón, cerrando también los posibles huecos que se puedan generar. Aunque pueda parecer raro, los delanteros son los primeros en cerrar líneas de pase y, acompañados por la segunda línea de jugadores, los centrocampistas más ofensivos, son los que ponen en apuros a la defensa rival que, si no quiere correr riesgos, debe enviar el balón a los delanteros mediante pases largos y aéreos que acaban con las disputas entre los centrales rojiblancos y los delanteros rivales.

Aduriz es presionado en el último encuentro ante el Atlético por tres hombres

Quizás, el único punto negativo de esta presión tan alta es que, en ocasiones, no está del todo controlada y, además de dejar a algún jugador rival solo para recibir al espacio, puede provocar faltas y, con ellas, amonestaciones para los jugadores del Atlético de Madrid. Ya es conocida la forma de pensar de muchos equipos que, antes de jugar ante el cuadro colchonero, avisan de su agresividad y fortaleza física a la que someten los encuentros. Influenciados o no por estas declaraciones, los árbitros que intentan mantener el orden en los partidos, se ven obligados a amonestar a los jugadores rojiblancos cuando incurren en infracciones.

La gran variedad de recursos ofensivos dan muchas opciones a Simeone para el ataque

En el plano ofensivo, el Atlético de Madrid demuestra su amplitud de registros. Por un lado, aprovecha la fortaleza de un delantero como Jackson Martínez, el colombiano que, aunque no ha terminado de explotar en la capital española, ya ha dado muestras del gran ariete que puede llegar a ser. Corpulencia y calidad con las piernas a partes iguales es lo que aporta el ex del Oporto al cuadro colchonero. En el lado opuesto se desenvuelven jugadores como Griezmann, Vietto o Ángel Correa. Son futbolistas que no viven de su físico sino de su calidad, desborde y picardía en el área rival. Su rapidez y desborde resultan cruciales en encuentros cerrados donde la defensa rival se muestra sólida. En muchas ocasiones, las paredes rápidas, los balones a la espalda y las carreras con los jugadores rivales son los que deciden el marcador al final de los 90 minutos. Finalmente, en lo referente a velocidad, destaca Fernando Torres. El que es el ídolo por excelencia del Atlético de Madrid, no está ya en sus mejores momentos futbolísticos, pero sigue deleitando a propios y extraños con sus caídas a banda, sus pases imposibles y sus desbordes.

No obstante, la gran baza que juega el cuadro del Manzanares en los partidos son las jugadas a balón parado. Con excelentes lanzadores como Koke o Gabi, Godín o Giménez son los jugadores que más se aprovechan de estas situaciones de gol. Los centrales no solo defienden, sino que son una de las armas más importantes en ataque. Beneficiados por los movimientos de sus compañeros, la pareja de defensores intentan quedar libres de marca en el área rival con el objetivo de cabecear el balón al fondo de las redes, tal y como ocurrió en el último encuentro liguero ante el Granada.

Tras hablar de la zona defensiva y ofensiva del Atlético de Madrid, hay que hacer referencia al centro del campo, esa zona en la que Koke y Gabi son fundamentales. El primero demuestra, con su polivalencia, el gran futbolista que es, mientras que el segundo utiliza su veteranía en el panorama futbolístico para ser la extensión de Simeone sobre el rectángulo verde. Ambos son los que llevan la manija del equipo y, junto a Tiago, que ahora está lesionado, son tres hombres insustituibles para el Cholo. Óliver tiene grandes maestros en los que fijarse para seguir creciendo.

Recuperando el curso de la historia

Ante el Atlético de Madrid estará el Athletic Club, un equipo que, de la mano de Joaquín Caparrós, Marcelo Bielsa y Ernesto Valverde, está volviendo a ser uno de los referentes en el panorama futbolístico mundial. Los leones ahora creen, y de qué manera. Tras arrebatarle la Supercopa de España al FC Barcelona, llegó otro encuentro liguero ante el cuadro catalán en Liga que terminó 0-1 gracias al gol de Luís Suárez. El Real Madrid tampoco lo tuvo fácil ante el equipo de San Mamés y una victoria por la mínima gracias a un doblete de Benzema fue lo que obtuvo el cuadro merengue en Bilbao. Esa convicción se está transformando en el terreno de juego y ahora intentarán dar una sorpresa en un estadio siempre complicado como el Vicente Calderón.

Para ello, dispondrán de una táctica defensiva que no termina de ser perfecta pero que va dejando buenas sensaciones a medida que transcurren los partidos. La pareja de centrales formada por Etxeita y Laporte cada vez se entiende mejor, mientras que De Marcos y Balenziaga son auténticos laterales polivalentes que ayudan tanto en ataque como en defensa. Además, la zaga no es la única línea que intenta destruir el juego rival, sino que la defensa de una jugada comienza con la presión de los delanteros a la defensa rival. Lo acompasado del movimiento defensivo es lo que más se puede ver en el equipo de Txingurri. Una buena colocación que, a medida que imposibilita la creación de juego rival, intenta no conceder espacios.

El sacrificio es algo que merece una mención en este equipo. Que Aritz Aduriz sea el hombre revelación en este Athletic Club no implica una liberación en tareas defensivas. El donostiarra es el primero en iniciar la presión mientras que jugadores como Raúl García, Susaeta o Williams, no solo ayudan en la presión al rival, sino que también se prodigan en tareas defensivas en su propio campo. Un compañerismo que ayudado por la intensidad siempre deja buenas sensaciones en los aficionados rojiblancos.

Iñaki Williams defiende ante el Málaga CF

También se están viviendo diferencias en el plano ofensivo. Mientras que otras temporadas era Aduriz el que llevaba el peso del equipo en ataque, este año, gracias a la llegada de Raúl García y al desarrollo de Williams, todos están aportando en ataque. En definitiva se marcan más goles de más jugadores, por lo que, a pesar de que existe “Adurizdependencia”, ésta no es tanta como en otros cursos pasados. Tanto el navarro como el extremo derecho, llegan desde segunda línea, aprovechando segundas jugadas o balones sueltos en el área rival.

Iturraspe aporta otro estilo de juego que Mikel San José. Se defiende con balón

Ya en el centro del campo hay que destacar la labor de Beñat. El ex del Real Betis está cuajando unos partidos memorables. Maneja al equipo, da equilibrio y demuestra su visión de juego durante el tiempo que está sobre el rectángulo verde. Como acompañante suele tener a Mikel San José, con el cual forma una pareja de centrocampistas que combina defensa y ataque a partes iguales. Mención aparte precisa Iturraspe. Tras unas temporadas donde no ha registrado su mejor nivel, el centrocampista rojiblanco vuelve a ser aquel que destruye y construye a partes iguales. Con él en el campo, Valverde consigue una pareja en el centro del campo que puede ser capaz de tener más posesión y dominar el balón frente a la desesperación rival. Se podría decir que con Iturraspe sobre el terreno de juego se defiende mediante el balón.

Iturraspe presiona a Rosales en el partido ante el Málaga CF

Frente a frente

Algo que no puede pasar desapercibido en ambos equipos es el gran juego aéreo que demuestran partido tras partido. Si en el Atlético de Madrid son Giménez y Godín los que suelen rematar a gol las jugadas a balón parado, en el Athletic Club hay que destacar a Aduriz, Laporte, Etxeita y San José. El primero es el máximo goleador del equipo y ya nada sorprende de uno de los futbolistas que mejor rendimiento está mostrando en los últimos tiempos. El francés ya ha anotado algún que otro gol en jugadas a balón parado, mientras que su compañero en la zaga, a pesar de que no se ha destapado como un gran goleador, también prueba suerte en el área rival. Mikel San José es el caso más sorprendente, pues a pesar de la posición en la que juega, anota goles con relativa asiduidad. Su idilio con el objetivo del fútbol es algo realmente sorprendente y, para beneficio del cuadro colchonero, no estará en el césped del Vicente Calderón.

Las bajas de Tiago y San José condicionan los planteamientos

Precisamente, esta baja es tan importante como la de Tiago en el equipo madrileño, que tenía en el portugués a su auténtico eje. Se lesionó ante el Espanyol y todo hace indicar que estará de baja varios meses. Ahora es Gabi quien adopta su posición, mientras que Koke, Saúl y Óliver parecen ser los que se reparten las otras posiciones del centro del campo. Una expulsión es el motivo que deja fuera al ex del Liverpool de este partido. En el encuentro ante el Málaga CF, propinó un empujón a Charles que, a instancias del cuarto árbitro de aquel encuentro, fue más que suficiente como para generar la salida del terreno de juego antes de lo normal. Así pues, ambos técnicos deberán reestructurar sus líneas centrales para no perder su forma.

En definitiva, el encuentro entre colchoneros y leones se presenta como uno de los platos fuertes del fin de semana. De ambos se espera intensidad, ritmo y un buen equilibrio defensivo y ofensivo con el que intentar obtener los tres puntos, aunque cada uno lucha por objetivos diferentes. Si el equipo de Simeone busca seguir el tren que lleva a la lucha por la Liga, el de Valverde intenta no descolgarse de los puestos europeos.