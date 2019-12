La contracrónica: Willian José, contigo empezó todo

El brasileño anotó un más que fundamental gol en la noche de hoy con la UD que contribuyó enormemente a conseguir el pase a los octavos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. Ese gol que tanto se le resistió en el partido de ida en el Gran Canaria hace dos semanas cuando se doblegó a los txuri-urdines, por segunda vez en esta temporada, por dos goles a uno y que, si no fuera por la gran actuación de Oier Olázabal y la mala suerte, podría haber celebrado el que hubiese sido su estreno goleador con la UD Las Palmas.

Un ariete del que se dudó mucho con su fichaje en el mercado estival cuando la opción más cercana y factible era la de Borja Bastón, sublime, por cierto, con el Eibar, que no anotó en pretemporada y que no tuvo demasiadas oportunidades en el inicio de Liga con Paco Herrera, teniendo la fatal fortuna de tener que ser sustituido nada más iniciarse el primer encuentro en el que partía del once titular ante el Celta en la tercera jornada. Con la llegada de Quique Setién, no es que se haya convertido en indiscutible pero sí está disfrutando de más alternativas y no está defraudando. Ya en su segunda titularidad del curso, en la décima cita y ante el Real Madrid, sorprendió a propios y a extraños con una actuación más que digna y notable.

Como se decía con anterioridad, el enfrentamiento de ida ante la Real Sociedad en Gran Canaria le sirvió para dejar claro a la afición, al entrenador y a todo el que lo observase que es un jugador más que útil y aprovechable y merecedor, por qué no, de ser titular cuando Setién lo requiera. Lo intentó de todas las formas posibles pero no era su día de cara a gol. Pero una primera oportunidad no viene sola, siempre viene cogida de la mano de una segunda, por muy pequeña que sea esta en cuanto al tiempo se refiere. En concreto, 8 minutos, lo que necesitó para darle el triunfo a la Unión Deportiva el pasado sábado ante el Real Betis y que hizo justicia al gran partido realizado por los 'pío-pío' que salieron a por la victoria desde el pitido inicial. Superados ya los 92 minutos, un centro medido de Jonathan Viera al punto de penalti conectaría con el robusto pecho del carioca que, con un toque, intencionado o no, buscando el pase al compañero o no, le permitió orientarse el esférico de modo que encontrase el hueco y el momento justo para armar el tiro a puerta con su característico potente disparo que entró por la escuadra derecha de Adán, besando las mallas al completo como si de un beso romántico de enamorados se tratase. Se podría decir que ese día, el 12 de diciembre, empezó todo con Willian José.

Y hoy no podía ser menos. Una UD Las Palmas que comenzó algo nerviosa el enfrentamiento y con imprecisiones en la salida de balón, constantes pérdidas que encontraban inmediatas respuestas en forma de contraataques de once luchadores blanquiazules que, evidentemente, solo tenían en cabeza comenzar la remontada lo antes posible. No obstante, a partir de los 20 minutos, los isleños iniciaron un auténtico monólogo, rozando el culmen del estilo de juego del técnico cántabro por momentos, posesiones de balón larguísimas ante una Real Sociedad que corría detrás del mismo sin éxito. Pero no sería a través del toque sino de una contra cuando Las Palmas generaría la primera ocasión de peligro. En ella sería destacado protagonista el ex de Zaragoza y Real Madrid Castilla, entre otros, con una espectacular galopada con el cuero en los pies, apurando la línea de fondo y dejándoselo en bandeja a Nauzet Alemán que, sin embargo, no encontró el premio del gol con un débil disparo a las manos de Oier.

Y llegaría el momento. Antes, eso sí, el de Las Mesas tendría la ocasión de adelantar a los grancanarios con otra galopada y un latigazo desde la frontal del área que repelería ágilmente con las manoplas el guardameta irundarra. Al rechace estaría pendiente Willian que, con un empalme en picado, no lo logró, siendo desviado ligeramente por Oier de nuevo y rozando posteriormente el poste. Parecía que ambos futbolistas estaban condenados a entenderse y a asociarse entre ellos en la noche de hoy. Pues sí.

Fotografía: LFP

Sería Nauzet Alemán el encargado de golpear el balón desde el banderín de córner, con su gran y efectivo golpeo. Un centro perfecto y con un envidiable efecto que voló por el cielo de San Sebastián y que halló la testa de oro del espigado delantero amarillo. No le hizo falta ni saltar. Llegando desde atrás, realizó el ejemplo perfecto del remate en estático. Calculando la llegada de la pelota a su morena frente, giró el cuello lo suficiente para que cogiese dirección a puerta, una potencia en la precisión difícil de alcanzar debido, por un lado, a la inmovilidad y la rígidez de su cuerpo y, por otro, a la lejanía con respecto al marco, casi desde el punto de penalti. Tal fue la fuerza con la que cabeceó el esférico que tocó la parte interior del larguero. Cuando bajó, tocó la parte del césped que se encuentra detrás de la línea de gol. Ya no había vuelta atrás para los de Eusebio. Willian José conseguía su segundo tanto en dos partidos consecutivos, dejaba constancia de una de sus especialidades, el poderío aéreo, confirmaba su estado de gracia y daba un golpe a la Real que tuvo que plantear el compromiso de una forma diferente de ahí en adelante, puesto que necesitaba tres goles para poder pasar de ronda.

Pero no se quedaría ahí la cosa. Antes y después del gol, se mostró participativo en todo momento, ayudando en las acciones defensivas al equipo, sobre todo en los saques de esquina, viniendo a recibir al centro del campo ayudando, así, a la fluidez del juego, aguantando el cuero de espaldas gracias a su corpulencia y siendo partícipe de las múltiples contras que montaban los amarillos ante la evidente desesperación de una Real Sociedad que buscaba el empate de cualquier manera volcándose sobre la portería de un Raúl que, dicho sea de paso, estuvo intratable, invencible e inexpugnable. Solo Sergio Canales, con un auténtico golazo desde lejos, pudo someterlo. Pudo haber ampliado su cuenta tras una jugada de transición grancanaria que finalizó con un disparo raso y manso a las manos de Oier, teniendo, eso sí, mejores opciones, pues en esa oportunidad entraba Nabil El Zhar completamente solo por el costado derecho.

En definitiva, Las Palmas empató en un más que complicado escenario como es Anoeta, sufriendo por momentos y sobresaliendo en otros. Los pupilos de Setién logran, así, el pase a los octavos de final de la Copa del Rey, cota que no alcanzaban desde la temporada 12/13 cuando, siendo equipo de Segunda División, -lo cual ostenta un mayor mérito puesto que se juegan muchas más eliminatorias. Al ser un club de Primera esta temporada parte de los dieciseisavos en la competición del KO- llegaron a dicha ronda con Sergio Lobera en el banquillo insular, apeados posteriormente por un conjunto de la Liga de las Estrellas. Pero no se puede hablar del avance y el progreso en la Copa sin mencionar a Willian José. Fue determinante y decisivo por segunda vez, una condición y una característica que empezó el fin de semana pasado ante el Betis y que tanto la parroquia grancanaria, como sus compañeros, como Setién y, lógicamente, como él, esperan que nunca se dilate, que nunca se difumine, que nunca se vaya, que nunca se termine.