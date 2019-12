Las dos maneras de llevarse las manos a la cabeza

Dentro de la vastísima amalgama de gestos, muecas y muestras del lenguaje no verbal del ser humano, hay una muy curiosa. Sin que se tenga muy claro el porqué, una persona eleva sus manos hacia su testa, caricia capilar a veces incluida, cuando presencia un acontecimiento plenamente inesperado o asombroso. El único pero de este hábito es que no es fácil discernir cuándo las connotaciones son positivas y cuando negativas, ya que este tipo de sorpresas no siempre son agradables.

En esto del fútbol ocurren tres cuartas partes de lo mismo. Una cámara puede dedicarse a observar el graderío y no al césped para constatar los aspavientos que el público hace en función de lo que ocurre entre portería y portería. En el caso de las manos a la cabeza, práctica que los propios jugadores hacen a menudo, hay que mirar lo que es el juego para interpretar acertadamente las miradas de estupor del respetable, algo que ha ocurrido varias veces en este 2015.

La manera de Óscar González

El salmantino sabe muy bien levantar al espectador de la butaca, que se lleve las manos a la coronilla o que musite un "oh" con algunas muestras de ese repertorio que de vez en cuando se asoman por esas botas que calza el '10'. Dada la habitual aparición de recursos técnicos de gran nivel en el juego de Óscar, este año 2015 conlleva que se repasen varias jugadas majestuosas antes de señalar a una como la reina y la madre de todas las virguerías.

Todo ocurrió un nueve de mayo en tierras onubenses. El Real Valladolid se medía con el Recreativo de Huelva para intentar apurar sus opciones de ascenso. Tras un buen gol de Roger llegó una acción que de llevar la firma de esos triunfitos que acaparan todos los focos hubiera sido portada incluso del diario deportivo más seguido de Antigua y Barbuda.

González rondaba el punto de penalti cuando Rubio se vio apurado en banda derecha, de modo que el mediapunta salió un poco en busca de poder recibir la pelota. El envío aéreo lo sorprendió de espaldas al arco, y tras amortiguar el esférico con el pecho como si fuese a recitarle una nana, saltó e hizo una especie de chilena lateral Denominación de Origen charra, con la zurda, su pierna menos buena, así que el balón, con una parábola matemáticamente admirable, superó a defensa, portero y espectadores para elevar, por un lado, los brazos hacia la cabeza y, por otro, el segundo tanto del Valladolid.

La perplejidad quedó boquiabierta ante el golazo que Óscar había mandado al marcador. La plasticidad del disparo por parte de un atacante que no tiene en la flexibilidad su principal virtud hizo que todas las manos del Nuevo Colombino fuesen hacia la cabeza en una mezcla curiosa de admiración hacia lo ocurrido y, sobre todo en los locales, por el disgusto de encajar una vez más. Este tipo de joya para las hemerotecas fue uno más de los 16 goles que anotó el salmantino durante la temporada, de ahí que su reciente distinción como mejor centrocampista del campeonato pasado.

La manera de Kepa y Mojica

A pesar de que el rendimiento del guardameta vasco está convenciendo a la afición del Real Valladolid, con no pocas paradas decisorias durante la campaña, una de las grandes pifias individuales cometidas por la plantilla llevó el nombre del joven portero. Se ha de destacar también que su función en el equipo es la más peliaguda, dado que cualquier fallo es muy susceptible de convertirse en gol en contra y es difícil que se enmiende.

Aquel uno de noviembre de 2015 se fraguó el momento de peor recuerdo para Kepa durante su andadura pucelana. Un balón inocente llegado a sus pies desde la defensa, que buscó a su cancerbero para que este enviara largo o buscase a otro compañero en retaguardia para hilvanar jugada, se acabó envenenando tras un control que se le fue largo al internacional sub 21 español. Quique, ex de la casa y con sed de golear a quien no le dio la oportunidad, no desaprovechó el regalo.

Una vez el balón rebotó con excesiva fuerza en la bota de Arrizabalaga, los intentos de este y de sus zagueros no sirvieron para que, con potencia, el delantero del Almería celebrase el gol con el que soñó muchas noches. Cualquier error grosero que penalizase a los de Portugal por parte de cualquiera de los jugadores no hubiera implicado tanta sorpresa como la suscitada al ser Kepa el que, como todo jugador, también tiene derecho a tropezones inesperados.

El entrenador burgalés apostó desde su llegada a Zorrilla por crear la jugada desde atrás, así que no tuvo rubor en asumir en rueda de prensa que esos riesgos existen y que van a seguir asumiéndolos a cambio de no depender del pelotazo más allá de lo absolutamente imprescindible. Por cierto, todo sea dicho, el arquero cedido por el Athletic de Bilbao paró una pena máxima pocos minutos después de su equivocación, de modo que al menos pudo rendir cuentas y no verse especialmente señalado tras ese encuentro.

Ese mismo día, en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, también hubo un protagonista desgraciado: Mojica. El penalti que erró con el partido casi terminado impidió que los castellanos sumaran dos puntos al correspondiente fruto del empate final, dos puntos que hubieran ayudado mucho a los pucelanos para coger confianza y sensaciones positivas, pues hasta alguna semana después en Zaragoza no habían logrado ganar fuera de Zorrilla.

Por lo menos dos veces el aficionado se echó las manos a la cabeza en ese encuentro en la ciudad andaluza, especialmente cuando su portero controló mal el envío de su compañero y regaló el tanto al oponente. Por inesperado, este lamento fue más acusado incluso que cuando el cafetero marró su pena máxima. Cuando Mojica cogió el balón para asumir la responsabilidad, muchos codos fueron alzándose, los ojos se cerraron y los juramentos en arameo brotaron a partir de que Casto atrapara ese balón.

Estos son los dos momentos más destacados, a nivel particular y para bien o para mal del Real Valladolid este 2015. De enero a diciembre, el Pucela ha mostrado distintas caras de sí mismo, así que solo queda esperar a ver si el próximo 2016 trae consigo manos a la cabeza como las que provocó Óscar con esa maravilla de mayo.