Cuando las rotaciones no son un problema

Luis Enrique es consciente de que esta temporada es muy larga y ayer dio descanso a varios de los titulares. Piqué, Jordi Alba e Iniesta no jugaron ni un minuto, y Sergio Busquets fue sustituido en el 57'. Y es que, si la MSN está bien... Todo es más fácil.

Lo cierto es que ayer el Betis propuso un partido duro. Las interrupciones por choques y faltas fueron constantes en los primeros minutos de juego. Pero el equilibrio se rompió con el error de Vicandi Garrido en un penalti que no fue de Adán sobre Messi. Tras él, el equipo se divirtió jugando al fútbol y divirtió a todos los aficionados. Hay que subrayar que el árbitro se equivocó, no hay duda, pero también hay que ser conscientes de la superioridad de los azulgrana.

Sin Iniesta, pero con Sergi Roberto, Rakitic y Busquets

Dejando de lado los temas arbitrales, con el primer gol el Barça subió un par de marchas. Sin Iniesta para fabricar, Messi bajó en algunas ocasiones para dar más facilidades al juego culé. Tampoco se echó mucho de menos al manchego, gracias a un inconmensurable Sergi Roberto, que no se cansó de subir y bajar durante la primera mitad, acompañándolo de alguna que otra arrancada y detalles que demostraron una vez más la gran evolución del canterano, a Rakitic, que sin Andrés debía asumir más el papel de creador, y a Busquets, fundamental una vez más tanto para la presión, como para la circulación de balón. Suyo es el pase que provoca el "penalti", y suyo es el robo con posterior asistencia a Suárez que supuso el 3-0.

Vermaelen, cada día más seguro

Así como la ausencia de Iniesta no se notó, tampoco se echó de menos a Piqué. Pese a que el Betis no puso en apuros lo suficiente a los azuglranas, Vermaelen se mostró como lo viene haciendo durante los minutos que ha jugado: seguro por alto y al cruce, y con tranquilidad con la pelota. Algo peor lo hizo Mathieu, que no termina de convencer en el lateral, tal vez porque Alba es mucho Alba. Aún con todo, el Barça no encajó ningún gol, con lo que la ausencia de dos de los habituales en la zaga no se vio reflejada en el marcador.

Las rotaciones siempre dependen del momento

Y es que, hubo un tiempo en el que daba pánico hacer rotaciones. Quitar a cualquier titular suponía un ambiente de desconfianza que no ayudaba ni al jugador que sustituía, que lo hacía con una presión extra, ni al entrenador, ni al equipo. Ya sabemos que en Can Barça, cuando las cosas se tuercen, se hace un mundo de cualquier cosa. Hace un año, precisamente, cada rotación de Luis Enrique daba lugar a un debate continuo, una crítica exacerbada basada en que con tantos cambios no había una estabilidad necesaria. Luego nos dimos cuenta de que eran necesarias para que el equipo llegase como llegó al final de temporada.

Arda, Aleix y alguno más, a punto de llegar

A día de hoy los cambios no asustan, buena parte de culpa es por el rendimiento de los tres de arriba. No es por el partido de ayer, sino porque si la MSN juega hay muchas posibilidades de que el resultado acabe con victoria culé. El problema puede venir cuando falta alguno de ellos precisamente, pero al nivel en el que está Sergi Roberto, sacrificar un delantero (Sandro o Munir) y cambiar el sistema no es una catástrofe. Y si le sumamos a Arda Turan y Aleix Vidal, más la posible incorporación de algún otro (véase Denis Suárez), las rotaciones no solo no serán un problema, sino que serán una gozada.

Si la plantilla continua con esta confianza y este estado de forma, bendito problema, pensará Luis Enrique, cuando tenga que decidir entre poner a Ter Stegen, Bravo; Vermaelen, Bartra, Mascherano; Iniesta, Rakitic, Arda, Sergi Roberto; Alves, Aleix...