El titular

La temporada del cuadro albivioleta está dejando mucho que desear hasta la fecha. El inicio de la competición de la regularidad en la Liga Adelante con Gaizka Garitano fue muy pobre en cuanto al bagaje de puntos obtenidos, lo que provocó el cese del vasco y la llegada de Miguel Ángel Portugal a orillas del Pisuerga.

Parece que, poco a poco, el Pucela se va acoplando a lo que busca su míster de cara a lo que todavía queda por delante en el presente curso futbolístico, por lo que habrá que aguardar para comprobar si el tiempo da la razón a la directiva de los castellanos por el cambio de técnico. Mientras tanto, en la sección del Real Valladolid en VAVEL hemos llevado a cabo un análisis de lo que está siendo hasta ahora la campaña para los pucelanos.

Una decepción constante - César Aldecoa

El Real Valladolid ha vuelto a decepcionar. Eso es así. Las dos últimas victorias no arreglan un inicio de temporada gris, con un cambio de entrenador y sin el juego que se debería esperar de la plantilla existente. Muchos aspectos a mejorar si se quiere pelear por el objetivo, el ascenso. De momento, a seguir ganando y alejarse del descenso, que es lo que preocupa.

Caer, pero no levantarse - César Rodríguez

El Pucela ha tardado en ganar lejos del José Zorrilla

La temporada del Real Valladolid está siendo una tempestad. A pesar de que en las últimas jornadas parece haber mejoría en el juego, lo cierto es que el conjunto pucelano no termina de carburar. Ha tardado en ganar lejos de Zorrilla y cuando lo ha conseguido, no ganado en casa, cual pescadilla que se muerde la cola. Si Miguel Ángel Portugal quiere llevar al equipo a Primera, muchos aspectos aún debe mejorar, como por ejemplo la eficacia de cara a puerta.

De menos a más - Alvar Salvador

In crescendo. Así ha demostrado, en la fase final de este decepcionante 2015 para los pucelanos, que va la temporada para el equipo que preside Carlos Suárez. El mal inicio de temporada con Gaizka Garitano ha lastrado a un equipo que parece otro con la llegada de Miguel Ángel Portugal. A la mejoría defensiva y de juego se une también la de los resultados, ya que el equipo es ahora otro, sobre todo, fuera de casa donde no conoce la derrota desde la llegada del burgalés. Mejorando en los partidos de Zorrilla, y con un par de retoques en forma de fichajes, este equipo es aspirante a todo en una categoría tan igualada como esta Segunda División del fútbol español.

Una de cal y otra de arena - Alejandro Calderón

El Real Valladolid no está rindiendo esta temporada como se esperaba de él a principios de esta. Los blanquivioletas tuvieron un comienzo muy irregular bajo el mando de Gaizka Garitano, pero parece ser que ahora tras su destitución y con Miguel Ángel Portugal como técnico, las cosas están mejorando, sobre todo en cuanto a la imagen y actitud mostrada en los diferentes campos, cosas que en la primera etapa dejaban mucho que desear. Las buenas sensaciones van en aumento, pero en este equipo, como ya se ha visto antes, las cosas pueden ir muy bien como tan pronto ir muy mal.

Lo que todos nos olíamos - Juan Navarro

Se ha de ver si la vigente dinámica positiva prosigue

Este año no ha sido siquiera agridulce en Zorrilla. No vale quedarse a las puertas de ascender, como no vale ver al equipo a cuatro puntos del puesto más bajo del playoff. Desgraciadamente, las malas noticias que han sacudido al Pucela no eran del todo inesperadas. Con‘Rubi’ se vio que con Hernán, Óscar, Varas y Roger no se podía ascender. Hacía falta más para merecer un lugar en la élite. El revés ante las Las Palmas certificó ese quiero y no puedo visto durante el curso. Ya en la 2015/2016, a nadie le gusta ver a los suyos tan abajo, pero el fútbol también imparte dosis de justicia y, pese a la mejora necesaria en las últimas semanas, no era inmerecido que el Valladolid sufriera en la la cola de la clasificación. Se ha de ver si la vigente dinámica positiva prosigue y, como la historia del club merece, se vuelve a pelear por ascender.

Mientras hay vida, hay esperanza - Pedro Parra

El club presidido por Carlos Suárez ha decepcionado al no ser capaz de regresar a la Liga BBVA, aunque lo visto en el tramo final del año 2015 invita al optimismo a orillas del Pisuerga. El juego no ha mejorado en exceso tras el cambio de Portugal en detrimento de Garitano, pero no cabe duda de que los resultados empiezan a acompañar después de los triunfos frente a Albacete y Tenerife. Los pucelanos aún están lejos de ofrecer su mejor versión, esa que tanto encandiló a su afición de la mano de Djukic, si bien es cierto que el técnico burgalés ha devuelto parte de la ilusión perdida en la capital de Castilla por volver a ver a los suyos en el Olimpo del deporte rey a nivel nacional.

Aquellos maravillosos años - Enrique Álvarez

Un histórico como el Real Valladolid va perdiendo poco a poco ese aroma a fútbol intenso y aguerrido del que presumía años atrás cuando jugaba en la mejor liga del mundo. Con la decepción del curso pasado, las ilusiones renovadas se han ido marchitando según han pasado las jornadas. El 2015, aciago por excelencia, termina afortunadamente para los intereses blanquivioletas. Dudas, dudas y más dudas son las que ofrece el cuadro de Miguel Ángel Portugal. Dicen que la afición pucelana es fría, dúdolo mucho, lo que sí que es cierto es que la están haciendo enfriar.