Augusto: "Tendré días buenos o días malos, pero el esfuerzo no se puede negociar"

Augusto Fernández apenas lleva tres días a las órdenes de Diego Pablo Simeone, pero no le ha hecho falta más tiempo para aprenderse de memoria la lección. "El esfuerzo no se negocia", ha repetido una y otra vez el 'Cholo'. "El esfuerzo no se negocia", ha incidido en varias ocasiones el nuevo centrocampista del Atlético de Madrid, en su primera entrevista como jugador rojiblanco.

El ex del Celta confesó sentirse orgulloso y agradecido por la oportunidad que se le brinda en el Atlético. "Ante todas las cosas siento orgullo y mucha gratitud. Para mi, estar aquí es un sueño y ese sueño lo voy a defender como siempre lo hice en cada equipo en el que estuve, a base de trabajo, de sacrificio, de entrega, porque eso no se negocia", declaró.

"Puedo asegurar que en cada partido voy a dar lo máximo de mi" Lejos de echarse flores, Augusto prefirió ser cauto con sus cualidades y apostar por el trabajo diario. "No me siento bien hablando de lo que puedo dar dentro del campo, pero puedo asegurar que en cada partido voy a dar lo máximo de mi. Veo el fútbol como lo máximo en mi vida después de mi familia y le doy mucho valor, ya que nadie me ha regalado nada y todo lo he peleado. Lo defiendo a base de esfuerzo en cada entrenamiento, trabajo, profesionalismo. Tendré días buenos o días malos, pero el esfuerzo no se puede negociar y es lo que voy a hacer aquí cada día", recalcó.

Respecto a Simeone, reconoció que ya lo conocía de su etapa en Argentina. "Han pasado los años, pero siguen manteniendo su esencia y su estilo. Me acoplaré rápido a lo que vayan pidiendo", dijo. También mostró su conocimiento sobre el método del Profe Ortega, destacando los "entrenamientos cortos" y "no tan prolongados en tiempo pero sí muy intentos".

"He visto un grupo muy unido, y a partir de esa unión el equipo se hace fuerte" Respecto al grupo de compañeros, destacó la unión del grupo por encima de las individualidades. "Se ve dentro de la cancha el reflejo de lo que son en el vestuario. Desde el primer día me han hecho sentir muy cómodo y he visto un grupo muy unido en el que todos son iguales. Dentro del campo se ve lo mismo. Son muy compactos, se ve mucha unión y a partir de esa unión el equipo se hace fuerte. Es lo que transmiten siempre y creo que es uno de los pilares fundamentales para lo que se viene haciendo los últimos años", declaró.

Lejos de prometer cifras ni estadísticas, Augusto incidió en la importancia del trabajo diario para conseguir los resultados. "No me gusta prometer resultados, pero sí trabajo para lograr esos resultados. Tengo mucha confianza, la he peleado y es lo que voy a hacer cada día. Voy a valorar el hecho de estar en este club a base de ese trabajo, en cada día en cada partido, en cada minuto valoraré el hecho de estar acá", concluyó.