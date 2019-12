Jorge Ortí, titular por primera vez esta temporada

En la tarde del domingo, Lluis Carreras se estrenaba en La Romareda ante la SD Huesca. Mucha expectación por ese cambio en el banquillo y ese primer once que tuvo una sorpresa inesperada. Jorge Ortí partía en el once como titular por primera vez esta temporada y dejaba al máximo goleador del equipo, Alfredo Ortuño, sentado en el banquillo. Aspecto por el que fue preguntado en la rueda de prensa posterior al partido y en el que Carreras dejó clara su confianza en el jugador: “Al final de la semana los jugadores te dan el convencimiento de poder hacer una tarea o entrar en el once inicial, y en este caso Jorge me lo ha puesto fácil”.

Mucho ha sufrido y mucho ha tenido que trabajar para que el delantero contara con minutos. El pasado 7 de febrero de 2015 el jugador se lesionó de gravedad disputando un partido con el filial ante el Cornellà. Este recibió una entrada por detrás de un jugador local que le rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Las pruebas confirmaron la lesión y durante meses estuvo recuperándose para poder volver cuanto antes al equipo.

El delantero volvió a la convocatoria del primer equipo el pasado mes de octubre cuando el Real Zaragoza se enfrentó al Llagostera en el partido correspondiente a la tercera ronda de Copa del Rey. El joven canterano partió desde el banquillo, pero pudo disfrutar de minutos en la segunda parte cuando Ranko Popovic ordenó su entrada en el terreno de juego en el minuto 71. El público recibió al delantero con una sonora ovación.

Ante la SD Huesca fueron sus primeros minutos como titular, ya que todavía no había partido desde el inicio esta temporada en Liga. El delantero no contó con todo el protagonismo que se esperaba y tan apenas pudo crear una jugada de peligro. Pese a ello, el jugador se mostraba contento por haber jugado como así lo confirmó en rueda de prensa al día siguiente: "Me he vuelto a sentir futbolista". Ortí ha visto recompensado todo ese esfuerzo y espera seguir entrenando de la misma forma para que, en el caso de que Carreras vuelva a contar con él, lo haga de la mejor manera sobre el terreno de juego.