Macià: "Mi relación a diario con Pepe Mel ha sido muy correcta"

Con la tranquilidad que le caracteriza, Eduardo Macià llegó pasada las once de la noche junto al presidente para confirmar la destitución de Pepe Mel.

El de la capital del Turia versó su alocución principalmente sobre la planificación llevada a cabo por su persona. Acerca de los movimientos que pueda haber en enero, apostilló: "El trabajo de salidas e incorporaciones corresponde a la pauta que estamos siguiendo como habíamos previsto independientemente de la presencia o no de un nuevo técnico. Es un trabajo que responde a intentar mejorar en los aspectos de la plantilla en los que creemos que debemos mejorar. Tenemos mucha confianza en nuestros futbolistas, creemos que podemos hacer las cosas mejor. Por tanto, tampoco descartamos cualquier mejora en función de las salidas o de cualquier llegada que responderán a lo ya previsto según el guión que habíamos establecido. No se va a cambiar absolutamente nada, he llegado esta misma tarde porque estaba tratando este tipo de situaciones con futbolistas nuestros".

"El rendimiento de algunos jugadores debe mejorar"

Cuestionado por el rendimiento de algunos de los fichajes veraniegos, Macià setenció con claridad: "A los futbolistas siempre se les puede pedir más. Tenemos una plantilla más que suficiente para lograr el objetivo que nos hemos propuesto esta temporada. Muchas veces opinamos de las cosas olvidándonos del objetivo, que es estabilizar al equipo en Primera División, conseguir una permanencia holgada para proceder a una mejora y un salto cualitativo. Para eso se construyó esta plantilla. Hay futbolistas que están aportando mucho más que otros porque están teniendo más oportunidades y otros menos tanto, tanto de los que llegan como de los que ya estaban. El objetivo lo consigue una plantilla entera. No ha y prioridad que tenga que jugar una u otro. Ponemos una plantilla a disposición de un entrenador y a medida que va conociéndolos le va sacando rendimiento. En algunos casos estoy muy satisfecho con el rendimiento de algunos jugadores, en otros hay que mejorar".

"No tenemos 29 ni 30 futbolistas como he visto por ahí"

Mel se quejó en reiteradas ocasiones de entrenar a diario con 29 jugadores. El máximo responsable de la dirección deportiva desmentía al ya exentrenador al afirmar: "Tenemos 25 futbolistas con ficha, más un futbolista con licencia como Matilla que participa muy poco en los entrenamientos porque tiene un proceso de recuperación por el que trabaja mayoritariamente con el recuperador. Además, de eso trabajamos con dos futbolistas del filial, así que son 27 futbolistas. Nunca están todos a disposición. Hay días que son 21, otros 22 y otros 25, el número habitual con el que suele trabajar una plantilla de Primera División. Una cuestión diferente es ese número que para los objetivos que tenemos en el Real Betis. Podemos discutir si a lo mejor teniendo un número tan reducido de competiciones, jugando un partido semanal, podríamos trabajar con más solvencia. No tenemos 29 ni 30 futbolistas como he visto por ahí, sino 25 que son los que permite la LFP".

"Los entrenadores pueden ser mejores o peores en función de la calidad de la plantilla"

Matizó que su relación con el madrileño es cordial: "Él expresa su punto de vista, no me he sentido atacado en ningún momento. Puedo entender la dinámica en ciertas situaciones de los entrenadores, pero uno espera más responsabilidad en las palabras públicas. Los foros para discutir estas cosas son los foros internos, para eso nos vemos todos los días y hablamos de todas las cuestiones. No traslado públicamente aquello que es parte de nuestro trabajo. Cuando se habla a nivel público hay que tener un cierto sentido de la responsabilidad, no solo por el entrenador, sino todos los estamentos. Mi relación a diario con Pepe Mel ha sido muy correcta dentro del aspecto profesional y humano, al igual que con todos los miembros de la secretaría técnica y del cuerpo técnico. Si me sintiera afectado por estas cosas no podría estar realizando este trabajo".

Por último, dejó claro que el Club no desplifarra el dinero sino que gasta lo que tiene y puede: "Cuando llegué en el mes de mayo, uno de los futbolistas de los que se hablaba negativamente era de N’Diaye porque en aquel momento no había rendido bien y había costado un esfuerzo importante al Club. Hoy es uno de los jugadores más cotizados de la plantilla. Hay jugadores en otros equipos que han costado 15 millones y han tardado 3 años en rendir, otros que no han costado nada y han funcionado inmediatamente. Te puedes equivocar, entra dentro de la dinámica, pero eso se lo traslado al futbolista. Soy crítico con estas coas, luego hay un cuerpo técnico que le saca rendimiento a los jugadores. Los entrenadores pueden ser mejores o peores en función de la calidad de la plantilla, cuando se valora a un entrenador se hace de acuerdo al nivel de su plantilla".