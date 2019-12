Petros: "Podemos ganar el domingo"

Parece que lleva una década en Sevilla. Petros es uno más en el equipo. El centrocampista brasileño, de las sorpresas más gratas de la temporada, ha comparecido este mediodía en la sala de prensa de la CD Luis del Sol para atender a los medios de comunicación presentes. Ha analizado, entre otras cuestiones, los últimos encuentros del Real Betis, el partido de Villarreal y la que se avecina el domingo ante el Real Madrid.

En primer lugar, sobre el último choque liguero ante el Villarreal, Petros lo ha valorado positivamente: "Sirvió para recuperar la confianza y las sensaciones. Fue un partido muy importante para nosotros para mirar que cuando peleamos y luchamos, somos muy fuertes. Las sensaciones fueron otras respecto a otros partidos", dijo.

El inicio de año ha sido complicado: "Soy un hombre muy sensato. Sabía que eran 30 días en los que volaríamos muy arriba o lo haríamos hacia abajo. Me quedé aquí entrenándome muchísimo en Navidad porque sabía que sería un mes complicadísimo. Luego, las cosas no salieron como nosotros imaginábamos, desde el partido en Las Palmas hasta el encuentro contra el Sevilla. Era inevitable. Jugamos tres derbis en poco tiempo. Un derbi es una cosa que no es simplemente futbolística; está en la calle, en la familia y en toda la ciudad. No podemos cambiar eso. Tenemos que trabajar, seguir y mejorar. Tenemos toda la segunda vuelta por delante, ahora sí tenemos que hacer del Estadio Benito Villamarín una gran fuerza. En la primera vuelta, ha sido al revés. La cosa está ahora un poco más tranquila, estamos trabajando más y tenemos en la cabeza lo que necesitamos. Estamos todos en la misma dirección". El problema, parece, era más mental: "Este mes ha sido complicadísimo. Ha sido una cuestión mental. Debemos tener tranquilidad. Han sido golpes muy fuertes. Cuando los hombres están fuertes mentalmente pueden hacer cualquier cosa. Siempre pienso en lo mejor en mi vida y trabajo para lo mejor. Cuando las cosas no salen bien técnicamente, lo mínimo que se puede hacer es pelear y correr. Lo hablo con mis compañeros y les digo ‘vamos’, que si no ganamos al menos demos la sensación de que peleamos y estamos aquí para defender estos colores".

Petros: "El domingo no podemos fallar"

El domingo viene el Real Madrid. No es el rival más idóneo para revertir la situación: "No estamos aquí para engañar a nadie. Es un partido muy complicado contra uno de los mejores equipos del mundo, con unas posibilidades económicas para contratar al futbolista que quiera. Estamos en parámetros muy distintos, pero jugamos en nuestra casa, delante de nuestro público. Sabemos que Sevilla es una ciudad que inspira fútbol. Podemos cambiar las cosas. ¿Por qué no? Estamos fuertes. Jugamos en Villarreal y se nos daba el partido por perdido antes de jugarlo porque era un equipo que había ganado seis partidos seguidos. Dominamos todo el partido y jugamos con propiedad. ¿Por qué no vamos a hacerlo este domingo? El míster ha hablado con nosotros para que sea igual dentro que fuera de casa, que lo hagamos con las mismas ganas y sensaciones". ¿Cómo se le mete 'mano' al cuadro de 'Zizou'?: "Tenemos que jugar como el otro día. Ser fuertes en el centro del campo y salir muy rápido cuando tengamos la pelota. El del domingo es un equipo contra el que no podemos fallar", apuntó.

Las sensaciones son otras desde la marcha de Pepe Mel. El nuevo míster ha transmitido carácter a la plantilla: "Juan Merino es un hombre de mucho carácter. Lo único que nos pide es que demos el 100% de lo que podemos, técnica y físicamente. No sabe si se va quedar o no, pero hace lo mejor y es exigente. Necesitamos eso".

Kadir y Fabián, novedades en Villarreal, lo hicieron francamente bien. ¿Habrá cambios?: "Nosotros tenemos a gente como Kadir y Fabián que no habían jugado mucho en los últimos partidos y el otro día en Villarreal lo hicieron muy bien. La gente se pregunta que por qué no jugaban antes y qué ha pasado con los que jugaban antes y ahora no lo hacen. No es que esta gente ya no sepa jugar al fútbol y que los que no jugaban nada ahora tengan que hacerlo en el Barcelona. El secreto es trabajar y estar preparado para la oportunidad, que se ha dado de esta manera, con un cambio de entrenador. La gente que no estaba jugando tiene que aprovechar su oportunidad ahora mismo. Cuando los que están jugando ahora en el Real Madrid no lo hacían antes debían estar preparados, hacerlo lo mejor posible y trabajar para su oportunidad. Igual nos pasa a nosotros. Parece que los futbolistas que jugaban hace dos días ahora no saben hacerlo y los que están jugando ahora en dos días son como Messi. Es algo imposible. Es una cuestión de cabeza, de que puedo hacer lo que pienso, confiar en mi trabajo y le puedo ganar a cualquiera".

El Real Madrid también es otro. Zidane entrena al equipo blanco tras la destitución de Rafa Benítez. Y, de momento, las sensaciones son esperanzadoras: “Antes jugaba de una manera muy distinta y nosotros también. Ha sido un cambio para los dos. No sabemos qué pasará en el Estadio Benito Villamarín. Se puede esperar un buen partido".

Por último, sobre los posibles refuerzos que deberían llegar en el mercado invernal, ha opinado Petros: "Si llega gente para ayudar y estar con nosotros en este camino para luchar por este club y que quiera sentir los colores, que vengan los futbolistas que la directiva decida. Serán bienvenidos", concluyó.

