Gerard Piqué, mejor deportista catalán 2015

La 19ª edición de "La Festa del Esport Català", celebrada en el Museo Marítimo de Barcelona, entregó el premio a mejor deportista del año 2015 al central del Barça, Gerard Piqué. Un premio bien merecido si tenemos en cuenta sus resultados deportivos y el gran rendimiento mostrado durante dicho año.

5 de 6 títulos posibles durante 2015. Un currículum envidiable por cualquier deportista si además se le añade que Gerard Piqué, ha sido titular indiscutible durante todo el año para Luis Enrique. No sólo en lo colectivo le ha ido bien, Gerard ha recuperado el nivel de sus primeras temporadas en el club azulgrana y ha vuelto a ser considerado uno de los mejores centrales del mundo. Al inicio de la temporada 2014/2015 él mismo reconoció que había perdido su alto nivel y que intentaría volver a estar entre los mejores del mundo, y así ha sido. Se ha podido ver un Piqué líder de la defensa, mostrando una seguridad y unas garantías que a pocos centrales les podemos ver. Cuando fue preguntado por esto, Gerard no quiso afirmar que estaba en su mejor momento deportivo: "No sé si es el mejor Piqué, en una carrera pasas por buenos y malos momentos. En los buenos no debes creerte que eres superior a otros y en los malos no creerte peor que los demás", decía Gerard.

Además, se pudo ver la cara más humana del crack azulgrana. Piqué se emocionó e incluso lloró cuando quiso dedicarles el premio a sus padres: "Para acabar me gustaría dedicar este premio a mis padres porque me lo han dado todo en la vida... se quejan de que nunca les dedico los goles porque se los dedico a la 'Shaki' pero sé que este premio es muy importante para ellos y va para vosotros", decía emocionado el central.

No perdieron la oportunidad de preguntarle por sus polémicos tuits que recientemente ha ido colgando en la red social, y la investigación que ha abierto "Antiviolencia" para estudiarlos: "Que estudie lo que le parezca, están para estudiar lo que creen que tienen que estudiar, no importa lo que yo crea si van a hacer lo que quieran, no tengo nada que decir", comentaba Piqué que tampoco quiso decir nada sobre las pancartas ofensivas contra su persona y su pareja, Shakira: "no tengo nada que decir, si no lo diría por twitter”, ironizaba Piqué.