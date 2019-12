Javi Ros "Vengo a trabajar y a dar lo mejor de mí"

Javi Ros se ha convertido en la segunda incorporación invernal del Real Zaragoza para lo que resta de temporada 2015-2016. El navarro llega al conjunto aragonés con la carta de libertad tras haber finalizado su relación contractual con el Real Mallorca.

Tras su presentación, el centrocampista ha comparecido en rueda de prensa para resolver todo lo acontecido con su fichaje. El ya jugador zaragocista ha comenzado por aclarar los motivos de su salida del Real Mallorca: "Simplemente venía jugando y el cese del entrenador me ha restado minutos y protagonismo en el equipo. A partir de ahí me ha surgido la oportunidad de venir aquí. Yo lo he creído conveniente, creo que para mi era bueno y no ha habido nada más". Seguidamente, ha querido matizar por qué firma con el Real Zaragoza un contrato tan breve, de tan solo cinco meses: "Quiero estar centrado estos cinco meses, quiero dar lo mejor de mi y a partir de ahí ya veremos que pasa. No quiero distraerme con otras cosas".

"Vengo al Zaragoza a tratar de ayudar a cumplir el objetivo"

El navarro ha matizado en todo momento los objetivos que viene a cumplir en el club aragonés: "Vengo al Zaragoza a tratar de ayudar a cumplir el objetivo. A sumar. A tratar de jugar lo máximo posible. Vengo a trabajar y a dar lo mejor de mi. Si el entrenador cree que soy yo el que tiene que jugar los domingos yo encantado. Trabajaré para que así sea".

Respondiendo a las preguntas a cerca de su perfil como futbolista, el jugador ha sido tajante: "Prefiero que me juzgéis vosotros viéndome en el campo. Me voy a dejar el alma, voy a tratar de trabajar a muerte para que la situación mejore. Me gusta que mi equipo sea protagonista del partido y dominarlo a través de la pelota" sentenció.

Por último, Javi Ros se ha centrado en la situación actual del Real Zaragoza. El centrocampista llega a un conjunto sumido crisis de resultados, alejado del ascenso directo y en plena revolución invernal: "Es verdad que los resultados no estan siendo los que en teoría tendrían que ser. Soy muy optimista, vengo con muchas ganas de trabajar y de aportar al equipo para ayudar a subir escalones en la clasificación". El jugador ha matizado que el objetivo del club sigue siendo el ascenso a la Primera División española: "Quedan muchos partidos y muchos puntos, la exigencia del Zaragoza es que el equipo ascienda".