Torres, a Briñas: "Este gol lo has marcado tú. Es tuyo"

Tras marcar su gol 100 el pasado sábado y dedicárselo a Manuel Briñas, el club ha tenido un detalle con Fernando Torres y su propio 'descubridor' en forma de vídeo, donde ha entrevistado al propio Briñas, que ha contado el proceso de Torres hasta su llegada al Atlético de Madrid, repasando además el bonito obsequio del jugador en forma de camiseta tras finalizar el partido. Una camiseta que, con dedicatoria incluida, ha acabado en el museo del Vicente Calderón.

Manuel Briñas comenzó explicando la intrahistoria de la selección de Fernando Torres para las categorías inferiores del club. "Llegaron unos 500 chavales al Parque de Las Cruces. Víctor Peligros, con Pedro del Mazo ayudándole, iban seleccionando grupos de chavales. A la mañana siguiente, evaluamos a esos 40 o 50 que habían sido seleccionados", comenta. "Manolo Rangel puntuaba y evaluaba, y yo andaba de un sitio a otro tomando nota. Vi al chaval (Torres) cómo se movía, que era muy distinto a los demás. Yo no le conocía personalmente, pero había oído hablar de él desde un amigo de la Federación. Desde que tenía 6 años, me decía: 'hay un jugador que me lo voy a llevar al Madrid, que es una maravilla verlo en el Rayo13'. Y cuando me enteré de que era ese, me llamó la atención, me acerqué y le dije: 'chaval, sigue así. Tú estás hecho para jugar en el Atlético de Madrid'. Y es lo que Fernando siempre ha dicho por ahí, y ha confundido a la gente al decir que soy yo su descubridor, pero en realidad es Manolo Rangel, que le puso un 10+1 al evaluarle. Ahí, al ponerle nota, confirmé mi pronóstico. Manolo Rangel tenía calidad para esas categorías y me valía como que acertaba en mi pronóstico. Y ahí lo tenemos", describe detalladamente Manuel Briñas.

Briñas también comentó la forma en que se enteró del gol 100 de Torres, que le pilló en la portería contraria, así como un regalo inesperado. "Estoy detrás de la portería del Fondo Norte, donde no veo el fútbol del otro fondo, pero domino todos mis recogepelotas. Veo el gol, pero no sé quién ha sido, y el chavalín recogepelotas que tengo al lado me pone la mano en la rodilla y me dice: 'que ha sido Fernando, que ha sido Fernando', llorando. Entonces me marcho, cuando el partido estaba en la prolongación", recuerda.

"Y de repente veo que es él (Torres), diciéndome: 'este gol lo has marcado tú, es tuyo'. Ahí ya te pega el primer flechazo, la primera puñalada de amor en el corazón. '¿Quién me dijo que sería jugador del Atlético? Pero no solo el gol, si no te doy la camiseta esto es incompleto'", cuenta Briñas, recordando emocionado el momento en que recibe la camiseta de Fernando Torres.

Ya en el entrenamiento de los días posteriores al partido, Manuel Briñas se volvió a acercar para saludar a los distintos técnicos y jugadores, así como recibir la dedicatoria especial de Torres en la camiseta. "A Don Manolo Briñas, la perfecta representación de los atléticos. Gracias por traerme a este club que tanto queremos. Con cariño, de tu amigo Fernando", comenta Torres a la par que escribe la dedicatoria. "Es un amor recíproco", concluye Briñas, a la vez que coloca la camiseta en el museo del Vicente Calderón. Una camiseta y una historia que quedan plasmadas para siempre en el coliseo colchonero.