Lucas: "Si conseguimos los puntos del año pasado a estas alturas es porque vamos por buen camino"

El coruñes Lucas Pérez atendió a los medios en la rueda de prensa en Abegondo. El delantero está cuajando una grandísima temporada en el Dépor, disputando los 24 partidos jugados hasta el momento, con 14 goles en su cuenta y 6 asistencias, es decir, ha participado en 20 de los 33 goles del conjunto blanquiazul, lo que da muestra de su gran importancia en el juego ofensivo del equipo.

La rueda de prensa comenzó analizando la posición clasificatoria del Espanyol, que actualmente está a un punto del descenso. Lucas opina que "la situación que está viviendo el Espanyol en estos últimos momentos es difícil, vienen de encadenar varias derrotas seguidas, aunque el partido que hicieron en Mestalla fue un gran encuentro, se pusieron por delante y tuvieron la posibilidad de ganar".

Lucas Pérez en el encuentro de Riazor contra el Valencia en el que el resultado fue de 1-1. Foto: lfp.es

Sobre la racha de empates del Deportivo, el delantero cree: "Está claro que muchos equipos de la clasificación que están por debajo nuestra cambiarían la situación por estar como estamos nosotros, el no perder también es bueno, pero está claro que cuando estamos tan cerca de la victoria y no conseguirla da rabia". Analizando la forma actual del equipo Lucas Pérez comentó: "Como todos los equipos pasas fases en la liga donde tienes mejor juego y otros algo peor donde a lo mejor no te salen los resultados, yo pienso que el Deportivo ha recuperado ese juego de ataque, de crear varias ocasiones como se ha visto el otro día, aunque en ese caso no estuvimos acertados para conseguir el gol, pero creo que lo principal que conseguimos recuperar fue las ganas de ir al ataque, de ir a por todas, de ganar, y esa es la línea que tenemos que seguir".

"Si conseguimos los puntos del año pasado a estas alturas es porque vamos por buen camino"

Ante la posibilidad de conseguir los mismos puntos que la temporada pasada con una victoria en Cornellá, Lucas esboza una sonrisa y dice: "No lo sabía, bonito dato, nos recuerda que esos puntos que conseguimos el año pasado tuvimos la salvación, pero este año no creo que vaya a ser así, pero la verdad que si conseguimos los puntos del año pasado a estas alturas es porque vamos por buen camino".

El Deportivo se encuentra a tres tantos de conseguir el gol 2.000, ante la pregunta de si quiere ser él el goleador de esa cifra dice: "No es que me llame la ilusión, quiero marcar los goles para que el equipo gane y si no lo tengo que marcar yo que lo marquen otros y ganar, son anécdotas que no he venido al Deportivo para eso". Y ante la posibilidad de soñar en un futuro con la vuelta del Dépor a la Champions con Lucas en el equipo comenta: "Ojalá, ahí es donde merece el Deportivo volver, donde yo lo veía por la grada pues me gustaría verlo en el campo, ojalá".