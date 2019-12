Rubi: "Tengo que contar con jugadores que metan la cabeza bajo del agua cinco minutos si hace falta"

El entrenador Rubi concedió una rueda de prensa previa al enfrentamiento que disputa el Levante este viernes a las 20:30 horas en Orriols contra el Getafe. "Cada partido es importante y vamos a seguir batallando. Si aquello era una final esto es una re-final. No vamos a tirar la toalla. Si perdemos ante Getafe iremos a ganar a Villarreal", así de claro ha sido el técnico ante el partido de vital importancia que se disputa en el feudo azulgrana.

Rubi ha dado su versión sobre el 'Caso Trujillo', ya que el catalán fue quien denunció a la directiva la supuesta negativa de Trujillo de viajar a Ipurúa con el resto de la expedición levantinista. "La situación está cerrada con el jugador. Hay un jugador que entra en una convocatoria y me transmite una serie de motivos por los que no está preparado para viajar. "Me dijo que no estaba preparado del todo para ayudar al equipo. Me dio unos motivos que no voy a hacer públicos, pero no voy a ir sin lateral derecho sin ningún motivo. Estaban lesionados Pedro e Iván, que son los específicos, y las dos alternativas lógicas son Lerma, que estaba sancionado, y Trujillo", ha expuesto el catalán, desmintiendo por tanto la versión de su futbolista.

"He informado a mis superiores, a los capitanes y he vuelto a hablar con Trujillo, que es lo que debería hacer", ha subrayado Rubi, que ha añadido que respetará "cualquier decisión que se adopte al respecto" pero que él tiene su "opinión personal". "No quiero perder jugadores", de este modo daba por cerrado el tema del jugador madrileño queriendo pasar página de esta situación atípica para el club y con el claro "objetivo de no autodestruirnos".

En referencia a la visita del Getafe al Ciutat de València, el técnico insiste en que se debe mantener la dinámica y la buena imagen que traían como local. Los resultados avalan esta tendencia. “Hemos ganados dos partidos y hemos perdido ante el mejor equipo que hay. Vamos a seguir esa dinámica que tenemos".

Ante la necesidad de vencer al Getafe, el técnico subrayó la importancia de los 23 jugadores: “Tengo que encontrar once jugadores que pongan la cabeza debajo del agua durante cinco minutos”. “El futbolista debe saber que es un lujo estar dentro del equipo". Una de las claves resueltas por Rubi es la ansiedad con la que se afrontan estos partidos de tanta importancia: “Los equipos quieren jugar con nuestra ansiedad. Nosotros desde dentro tenemos que evitar que el jugador esté ansioso porque le damos ventaja al rival. Es necesario que el jugador se libere”.