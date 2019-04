Andrea Pereira: "Me sorprendió que me llamaran, no lo imaginaba"

A Andrea Pereira, que con tan sólo 22 años ya es capitana del primer equipo del Espanyol femenino, por fin le ha llegado la oportunidad de defender la camiseta de la selección absoluta. La Roja disputará dos amistosos, el 4 y 8 de marzo ante Rumanía y Escocia.

El nombre de Andrea Pereira va ligado al Espanyol pues la central perica llegó al club en categoría infantil y debutó con el primer equipo con dieciséis años. Así pues, esta será su decimoprimera temporada en el club catalán.

La semana pasada concedió una entrevista para AS. "Es todo un reto, que voy a tratar de disfrutar al máximo", contó sonriente, pues tras unos años sin representación, el Espanyol vuelve a llevar a una jugadora a la selección.

"Para mí, la experiencia con la Selección es nueva, no así las jugadoras a las que me encontraré: ¡he jugado con muchas de ellas!", explicó la central, quien desde los 12 años vive el fútbol con diabetes: "No me impide hacer nada, simplemente me he tenido que conocer más a mí misma, e ir con pastillas de azúcar por si acaso". En la concentración con la Roja, Andrea se reencontrarà con muchas ex compañeras como Alexia Putellas, Marta Torrejón o Marta Corredera; no con Vero Boquete, que no acude a esta convocatoria: "Me sorprendió que me llamaran, no lo imaginaba, pero Jorge, el seleccionador, está dando oportunidades. Me conoce de categorías inferiores, y supongo que nuestra racha con el Espanyol también influyó".

Las blanquiazules, llegaron a situarse quintas en la clasificación: "Si nos lo dicen en agosto, no nos lo creemos", admitió, ya que a principio de temporada se les comunicó que el club había decidido retirar la remuneración a las jugadoras e incluso se llegó a barajar la opción de descender a Segunda División para poder hacer una mejor temporada. "No fue una decisión fácil, porque además la tuvimos que tomar con pocos días de margen, pero yo estaba muy bien aquí, en casa, y decidí quedarme y ahora en absoluto me arrepiento", afirmó Andrea.

El pasado sábado, Pereira jugó los 90 minutos ante la Real Sociedad (0-0), un empate que las sitúa provisionalmente fuera de la Copa: "El objetivo es meternos en la Copa, pero luego intentaremos llegar lo más alto que podamos", anunció una optimista Andrea.