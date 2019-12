Rakitic: "Nuestro objetivo es ganar cada partido, estar a un nivel muy alto"

Rakitic se convirtió la temporada pasada, y lo ha confirmado en la presente, en uno de los pilares fundamentales para los esquemas de Luis Enrique. El jugador croata se adaptó a las mil maravillas a su rol de todoterreno del centro del campo azulgrana. Combina defensa con una gran visión defensiva, pases extraordinarios con cortes providenciales en los ataques contrarios. En definitiva un jugador ideal para el Barça.

Rakitic pasó sus primeros años en la liga española en el Sevilla, próximo rival del Barça en la final de la Copa del Rey, club del cuál sigue enamorado y reconoce que le debe muchísimo, comenta que seguramente se irá a Sevilla a vivir en un futuro, y que a su llegada al club azulgrana le sorprendió todo: "Te sorprende todo, porque es el club mas grande del mundo. No solo por el club, sino por el alrededor. Eso es único, no hay otro igual", comentaba el mediocentro culé.

Rakitic el día de su presentación. Foto: Mireia Carcoles (VAEVL)

En Sevilla era el capitán del equipo, aquí llegó como uno más: "La verdad es que sí que es un gran cambio, pero tienes que entender donde llegas. Sabes que juegas con el mejor de la historia, que tienes gente que son los mejores en tu posición. Yo quiero dar lo mío, para eso voy a trabajar, ganarme la confianza de mis compañeros, que es lo primero, y lo más importante, hacerlo con ellos en el campo", decía Rakitic, objetivo que ha cumplido sin problemas.

Llegó con el cártel de sustituto de Xavi, leyenda azulgrana. Su estilo, pero, no era el mismo que el jugador catalán, pero tampoco cree que haya cambiado el estilo del Barça: "Que somos jugadores diferentes, a lo mejor, creo que es lo que hay. Pero decir que ha cambiado el estilo... No puedo dar lo de Andrés o lo que ha dado Xavi, pero quiero dar lo mío. Quiero ser Ivan Rakitic. Mejorar si puedo un poco al equipo, perfecto, para eso estoy, para eso trabajo", declaraba Rakitic, mostrando la ambición que le caracteriza.

La primera parte de la temporada pasada fue dura, los resultados no acompañaban pese a que al final se acabó ganando todo. Rakitic recuerda ese tramo de la temporada como el más exigente desde que está en el club, pero en la cuál también disfrutó: "Si que disfruté, eso es el fútbol. No pintaba de la mejor manera pero para mi era el club o ese equipo que estaba a un nivel tan alto donde no se permite ni ganar solo por ganar. Tienes que ganar de una manera que la gente pueda decir, pues sí, eso sí es el Barça", comentaba Rakitic, que no considera al Barça como un club eternamente insatisfecho: "No, insatisfecho, no, pero la exigencia es muy alta", declaraba Ivan.

Hay quienes dicen que Anoeta fue un punto de inflexión en la temporada, el punto donde se inició un cambio radical en la dinámica de resultados que llevaron a los azulgrana a la gloria absoluta copn el triplete. Luego está Luis Enrique, quien dice que Anoeta fue una evolución, Rakitic ve ciertas las dos cosas: "Creo en todo. Es muy normal, me acuerdo la temporada pasada en la jornada 3 o 4 que ganamos 6-0 al Granada, pero al día siguiente parecía que habíamos ganado 1-0 con un penalti en el 90", decía el croata, que pese a este nivel de exigencia dice que disfrutó mucho: "Disfruté, sí. Y mucho. El año pasado, cuando ganamos la Champions le decía a mi familia y a mis amigos: la verdad, me da pena que acabe la temporada", declaraba Rakitic.

El croata no se mordió la lengua a la hora de hablar de las rotaciones del míster asturiano, y reconoció que no le gustan: "Sinceramente, no. Sentarme en el banquillo no me gusta. Si a un jugador le gusta ser suplente es que tiene una falta de ambición muy grave. Somos un equipo pero peleas por estar ahí. Para descansar ya me busco mi tiempo", respondía contundente el croata.

El jugador azulgrana reconoció que trabajan para los tres de arriba por que "se lo han ganado", pero que funciona como una especie de intercambio, ellos trabajan para los tres, pero los tres también aportan a ellos: "Nosotros sabemos que si podemos recuperar más arriba, mejor para ellos, pero sabemos que cuando necesitamos ayudas para estar fuertes atrás, ellos van a bajar. Te doy, pero dame tú también", comentaba Ivan lo que es una de las claves del éxito azulgrana.

Foto: www.pasionfutbol.com

Mostró mucha prudencia a la hora de analizar el gran momento de temporada que viven, y destacó que la Liga es lo primero porque es la competición "más difícil, la del día a día". Reconoce que ser los primeros en ganar dos Champions League consecutivas sería muy bonito, pero que no piensan en ello: "Nuestro objetivo es ganar cada partido, estar a un nivel muy alto. En el vestuario cuando no toca Champions no hablamos de Champions, hablamos de lo que viene", decía el mediocentro culé.

Reconoció que el gol que marcó en la final de Berlín, es el más importante de su carrera: "Sí. Creo que para buscar una palabra que explique eso es imposible. No hay ninguna que pueda explicar lo que tu sientes en ese momento. Porque quería abrazar a todo el estadio. Pensé en mi mujer, mi niña mi familia, todos ahí. Y ves a tus compañeros… se me está poniendo la piel de gallina. Ahí dices buff", declaraba emocionado el jugador.

Para el, ganar "es una droga, siempre quieres ganar más, quieres siempre mejorar", y lo considera la clave del éxito azulgrana de la última década: "Llegué hace un año y medio a un vestuario que los chicos lo habían ganado todo. Llegan de un año complicado pero van a ganarlo todo. Y llegas y ves esas ganas y dices “yo he ganado una Europa League con el Sevilla”, que es buenísimo y una copa en Suiza. Y dices, pues voy a pelear diez veces más, si puedo. Voy a comerme todo el césped si hace falta", finalizaba el crack azulgrana.