Richard Barral, la plantilla actual y la que viene

Es poco habitual que un responsable directo de la planificación del Dépor comparezca un día cualquiera a aclarar dudas sobre nombres propios, pero hoy ha ocurrido. Richard Barral, director deportivo del Club, fue protagonista en sala de prensa para hablar largo y tendido de este asunto junto a los presentes. Primero, el motivo por el que no hubo movimientos de entrada en invierno: "No lo consideramos oportuno, la urgencia deportiva no existía, nadie que mejorara lo que tenemos actualmente".

Dos renovaciones próximas y una en stand by

Uno de los apartados a tratar fue el de las renovaciones, concretamente de tres: Germán Lux, Celso Borges y Fabricio Agosto. En lo referente al argentino y el costarricense, Barral fue claramente optimista: "Con Lux estamos negociando desde hace tiempo y las posturas están bastante cercanas, pero todavía no hemos llegado a un acuerdo. El objetivo del club es renovarlo y el suyo quedarse, aunque todavía no hay acuerdo cerrado, pero estamos trabajando en ello continuamente". Sobre Borges, declaró: "Nos interesa ampliar su contrato y estamos muy cerca de llegar a un acuerdo. Nuestra idea es que cumpla el año que le queda y tenga dos más, pero aún no está cerrado al cien por cien".

El caso de Fabricio, por otra parte, es bien diferente, aunque Barral no lo da por perdido: "Tanto él como nosotros tenemos libertad para negociar con otros agentes, pero en algún momento nos podemos encontrar. No descartaría que siguiese la temporada que viene".

Los casos de Jonathan Rodríguez y, sobre todo, Lucas

Los siguientes nombres fueron los del uruguayo y el coruñés, ambos de la misma demarcación, pero con estados de forma y situaciones radicalmente diferentes. Richard Barral habló de Jonathan: "En Peñarol ha destacado mucho. Unas veces, por unas cosas u otras, el jugador tiene más o menos suerte. Sigo pensando que es un buen jugador, queda mucha temporada y aún tiene tiempo para ser decisivo".

En cuanto a Lucas: "Es jugador del Dépor y coruñés, ilusionado con su fichaje. Tiene una cláusula y estamos expuestos a que alguien venga y la pague, como con cualquier otro jugador. Nos gustaría que siguiera aquí, pero no puedo saber lo que va a pasar. El Club ahora mismo no tiene ninguna oferta concreta". De todas maneras no descartó una subida de cláusula: "Cuando acabemos la temporada podremos hablar de cualquier cosa. Nuestra idea es que los mejores jugadores sigan, y el gol en el fútbol es lo más caro".

Una línea a seguir

Uno de los aspectos que quiso dejar claro el responsable deportivo del Club fue la actuación en cuanto a incorporaciones, dejando de lado más si cabe la política pasada de cesiones: "Nuestra idea este verano fue hacer la mayoría de fichajes en propiedad, y para el año queremos que esa base crezca para tener más. Lo que no podamos lograr sí lo complementaríamos con cedidos o fichajes de otro tipo. La intención es crecer año a año".

Sobre los cedidos

Richard Barral habló también de los jugadores que el Deportivo tiene a préstamo actualmente: "Nos interesaría que continuara alguno, nos pondremos en contacto con sus agentes y clubes al conseguir la salvación y decidiremos si es posible o no".

Las situaciones contractuales de Juanfran y Sidnei fueron dos más de los temas que saltaron a la palestra: "Con Juanfran hemos iniciado conversaciones, pero su situación no está clara, no tiene claro dónde puede estar el próximo año. Depende de la situación podremos acceder a él o no". Sobre el brasileño, alegó "no poder hablar por temas contractuales" y "no estar en condiciones de decir cosas públicamente".