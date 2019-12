Juan Merino: "Ganar mañana es casi lograr el objetivo"

El Real Betis tiene mañana, ante sí, la oportunidad de acercarse más que nunca a la permanencia en Primera División. De ello es consciente Juan Merino, que ha pasado este viernes por sala de prensa para valorar el choque de Heliópolis ante el Málaga. Un derbi andaluz que podría significar 3/4 de salvación. El entrenador gaditano ha analizado el duelo ante los 'boquerones', además de otros temas de interés como los nombres propios de Adán, Leandro Damiao o Eduardo Macià.

Mañana, en Sevilla, toca el Málaga. Ganar vale más de media permanencia: "Es un partido muy importante para generar tranquilidad. Es más que una 'Final'. Desde que estoy aquí al frente del primer equipo todos los partidos los vemos como 'finales'. Es el partido más importante porque debemos saber que hasta el final de la Liga tenemos partidos fuera de casa contra equipos difíciles, así que será complicado sacar puntos en esas salidas. Cuanto antes se hagan los deberes, habrá más tranquilidad para todo, para planificar y terminar con buenas sensaciones y para que la afición no sufra con que su equipo esté en Primera División el año que viene. Queremos que la afición se vaya mañana del Estadio Benito Villamarín con otra alegría tras ver a su equipo. Todos sabemos que es un partido muy importante. Hemos estado entrenando sabiendo que tenemos que ganar".

Este viernes, Vicente del Bosque ha dado la lista de convocados de la Selección Española para los amistosos que se avecinan. No hay ningún bético en ella, pero Adán contaba con opciones: "Siempre hemos dicho que está en un momento impresionante. Personalmente, he estado más atento a los datos del Málaga y cómo ganarle que de la convocatoria de la Selección Española, pero está claro que si Adán alguna vez va con la Selección Española es por méritos propios". ¿Merecía haber sido llamado?: "Sí, totalmente. El que decide es el seleccionador, pero Adán está en un momento muy bueno y tiene una proyección increíble. Al igual que yo hago las listas aquí, el que decide en la Selección Española es Vicente del Bosque. Adán es un gran portero. Si no es ahora, tendrá que ir tarde o temprano. Ahí están sus números. Aparte de que está impresionante, es un portero que transmite mucha tranquilidad y te gana muchos partidos. Le estamos muy agradecidos. Seguro que tendrá su recompensa", comentó.

Adán estará, obviamente, en el 'once' de mañana. Eso sí, puede que haya novedades: "Con respecto al 'once' inicial nunca doy pistas. Cuando el equipo pierde, el primero que pierde es el entrenador a la hora de preparar el partido. Sabemos todos que la intensidad en Bilbao no fue la misma que en otros partidos. Fue algo palpable. Cuando se viene de una dinámica bastante positiva como la que llevábamos de seis partidos sin perder, se tiende un poco a bajar los brazos o acomodarse. Eso le puede pasar a cualquier equipo, no solo al Real Betis. Quiero romper una lanza a favor de mi equipo. Desde que estoy aquí hemos perdido solo dos partidos, una cifra muy importante dentro de lo que es la Primera División, así que hay muchas cosas que hablan muy bien de esta plantilla. El primero que se equivoca cuando perdemos soy yo con la planificación. Por ejemplo, el otro día creíamos que el terreno de juego iba a estar peor de lo que estaba, el balón raseaba mucho más de lo que pensábamos en un principio. El primero que se equivoca siempre es el entrenador". ¿Dos puntas ante el Málaga?: "Hemos visto en casa que con dos delanteros el equipo funciona bien. Lo primero que les pido a los delanteros es que deben trabajar, defender y ser sólidos. Si veo un equipo equilibrado y que trabaja bien a nivel defensivo, sé que los goles llegarán tarde o temprano. Para tener esa profundidad hay un trabajo que hacer, ya puedes tener cuatro, cinco o seis delanteros que si no trabajas no llegan los goles. Fuera de casa cuando hemos jugado con dos delanteros el equipo no se ha encontrado equilibrado. En casa sí hemos sido capaces de atacar, defender y hacer de todo. Me voy a regir a los números. Si queremos jugar con dos delanteros hay que defender y morir en el campo".

Leandro Damiao puede ser de la partida mañana: "Ha tenido un período de adaptación y ahora mismo está como uno más para competir. Ha tenido mucho tiempo para prepararse. Tiene que estar al 100% de sus posibilidades porque ya lleva tiempo entrenándose. Debemos tener confianza en él. Es verdad que observé los primeros indicios cuando llegó y no estaba aún en su mejor momento físico para competir. Ahora ya lo está. Está claro que juegue quien juegue el único claro que lo va hacer en este momento es Rubén Castro porque mete muchos goles y tiene que jugar sí o sí esté Juan Merino u otro. Nos ha demostrado que está por encima de todos. Hay tres jugadores: Leandro Damiao, Van Wolfswinkel y Jorge Molina para competir por un puesto si juego con dos delanteros", dijo.

Precisamente, sobre Van Wolfswinkel también ha opinado Juan Merino: "Más que cómo lo vea a él es cómo veo a los otros dos compañeros. Con Jorge Molina estamos muy contentos con los últimos partidos que ha hecho. Lo hizo bien contra el Granada y el Rayo Vallecano. En Leandro Damiao tenemos muchas esperanzas puestas. Es cierto que ha tenido menos minutos y se ha tenido que poner bien físicamente, pero hay que confiar en él. Jorge Molina viene de jugar y aportar al equipo últimamente. El que menos minutos está teniendo es Leandro Damiao y también se merece que le demos la alternativa. Cada uno se pone y se quita solo. El terreno de juego está para demostrar".

Preguntado por Eduardo Macià, que está siendo duramente criticado por la prensa, el míster solo se centra en lo deportivo: "En lo que estamos pensando ahora mismo es en que el equipo gane. Esas son las ganas de todos, por lo que tenemos que estar mucho más unidos. Ahora tenemos 'finales' para que el equipo permanezca en Primera División. Veo al club más tranquilo. Las cosas están saliendo. Veo tranquilidad respecto a esta situación. Soy de los que piensa que es a final de temporada cuando hay que hacer juicios de lo que ha hecho el entrenador o el director deportivo en la temporada. Creo que el equipo está en una situación bastante buena. Tenemos que quedarnos con que mañana podemos casi alcanzar el objetivo a falta de ocho jornadas. Es importante porque hablaríamos de tranquilidad, más allá de Juan Merino, Eduardo Macià o el nuevo presidente. Eso es lo que nos daría tranquilidad a todos, principalmente al club para planificar y seguir creciendo con su proyecto".

No todo ha sido Real Betis en la rueda de prensa. Por su pasado, Juan Merino también ha mandado su apoyo al 'Recre': "Estuve cinco años en Huelva, creyendo cuando llegué que solo iba a estar uno o dos. Estuve en los mejores momentos del club. Soy muy agradecido con su afición. El Recreativo Huelva es un club histórico que no debe desaparecer. Entre todos tenemos que ayudar dentro de nuestras posibilidades. Le deseo con el corazón todo lo mejor. Lo vamos a conseguir entre todos. Es un club que despierta mucho cariño no solo para que lo hemos estado allí. Se va a hacer todo lo posible. Seguro que la afición va a llenar todo el Estadio Nuevo Colombino y va a colaborar para salvar al club".

Por último, Juan Merino también ha opinado sobre la reciente renovación de Javi Gracia con el Málaga. Mañana, será su rival: "Es una valoración que se le hace a alguien que está haciendo un grandísimo trabajo. Se le da valor a él y a su cuerpo técnico. Es una decisión que da mucha tranquilidad a un vestuario. Aún sin conseguir matemáticamente el objetivo se le ha renovado. Está claro que yo llevo menos tiempo en Primera División y él ha hecho muchos más méritos. Yo solo estoy empezando. Tengo envidia sana. Voy a intentar seguir los pasos que están teniendo estos entrenadores de élite. Intentaré ser constante y trabajar para llegar a donde están este tipo de entrenadores", finalizó.

