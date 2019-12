Lucas avisa: "Iremos a Vigo con mentalidad de ganar"

Lucas Pérez fue hoy lunes el encargado de atender a los medios de comunicación en la sala de prensa de Abegondo. El coruñés mostró su satisfacción por la victoria de la pasada jornada: "A pesar de no haber hecho el mejor partido, una victoria en casa siempre ayuda. Es un triunfo importante porque dejamos a un rival como el Levante a más puntos, es un paso hacia la salvación".

De todas maneras, no se atrevió a pronosticar una cifra de puntos concreta para conseguirla: "El año pasado pensábamos que serían 42 y quedó en 35, la salvación más corta de la historia. Lo que nos preocupa es que estamos a ocho puntos del descenso. Cuantos más partidos ganemos más tendremos para salvarnos, y así no tener que pensar mucho en ello".

"Lo que nos preocupa es que estamos a ocho puntos del descenso" En la comparecencia también hubo lugar para la "polémica", por unas preguntas sobre el comportamiento de Lucas en el campo. El atacante, tirando de ironía, quiso desmentir todo: "La polémica la quieres crear tú. ¿Qué quieres que explique? ¿Que diga que me he peleado con Arribas y Mosquera? No ocurre nada, es un campo de fútbol, si queréis crear polémica podéis decir que me llevo mal con todos y que me quiero ir de aquí", declaró contundentemente. En cuanto al segundo gol frente al Levante, Lucas reconoció que pensó que era suyo y no de Diego Mariño en propia puerta: "En mi punto de vista del momento creí que había dado en el palo y entrado. No fue así, pero lo importante es que se ganó el partido". También hubo lugar para la broma: "Me llevo mal con el árbitro, tiene toda la culpa del mundo, yo tendría que llevar 50 goles. Es el equipo de Lucas Pérez, no el Deportivo".

Con el ojo en Balaídos

Con O Noso Derbi a tan solo dos semanas, las preguntas eran obligadas. Lucas ve al Celta en una gran línea: "Tienen buenos futbolistas, hacen buen fútbol y son candidatos a clasificarse para Europa, pero vamos a Balaídos con la mentalidad de ganar y llevarnos el derbi. Los dos equipos lo afrontamos viniendo de una victoria, pero son partidos en los que nunca sabes qué puede pasar".

Además, habló de Iago Aspas y su posible ausencia: "A mi me gustaría que estuviese, porque es un gran jugador. Me gusta jugar contra los mejores".