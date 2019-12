Luisinho y su posible despedida: "Las cosas no cambian por jugar dos partidos"

En la rueda de prensa, Luisinho manifestó su felicidad por la victoria del pasado sábado ante el Levante: "Ya estábamos a la espera de esta victoria, era una que estábamos buscando desde hace bastante tiempo, no quería llegar, pero con este esfuerzo contra el Levante conseguimos los tres puntos que tanto queríamos, y fue importante para nosotros".

Próximo partido contra el Celta

Sobre el próximo partido en el que el Deportivo se enfrentará en Balaídos al Celta de Vigo comentó: "Con esta victoria, y esta parada de partidos nos viene bien para nosotros, sabemos que vamos a tener un derbi ahora que todo el mundo quiere jugar, y nosotros estamos con esa ilusión de jugar ese derbi y de conseguir los tres puntos". A pesar del parón después de la victoria, Luisinho cree que les beneficia: "Sabemos que tenemos esta parada, que nos beneficia, porque el equipo está un poquito desgastado, con todos esos partidos y esa serie negativa que te afecta en la cabeza, ahora con esta parada nos recuperamos y sabemos que tenemos un partido especial, no es un partido cualquiera y hay que prepararlo muy bien, sabemos que es un buen equipo que está haciendo una gran temporada".

Foto: ligabbva.com

Situación personal

Analizando su participación en los últimos partidos en los que el entrenador, Víctor Sánchez del Amo está contando con él, dijo: "Yo espero siempre jugar, mi objetivo es siempre jugar el máximo de partidos, se que a veces no es posible por la plantilla en sí, ahora siempre depende de mi, yo voy a trabajar para demostrar que valgo para eso, y luego depende del entrenador quien vaya a jugar o no". Recordando sus comentarios de hace unos meses en los que hablaba sobre una posible salida debido a su situación en el equipo, sigue opinando lo mismo: "Las cosas no cambian por jugar dos partidos, yo siempre he sido un jugador muy competitivo que le gusta jugar, si tú no juegas que vas a hacer aquí, yo no estoy para cobrar, para eso estaría en el Benfica. Quiero jugar, para el Deportivo siempre jugué, y este año las cosas no están a salir tan bien como esperaba, y al no jugar está claro que al final de temporada se busca una solución mejor para mí, y para el club".

Sobre si se trata de una mala relación con el entrenador, el portugués lo niega: "No tiene nada que ver con el entrenador, ni con el presidente, ni con nadie. Si yo no juego, no puedo estar contento, y es normal que yo piense así porque todo jugador quiere jugar y yo no soy ninguna excepción, sé que tenemos una plantilla bastante buena, pero si no juego con tanta regularidad hay que buscar una solución, respeto todas las decisiones, pero un jugador normal quiere jugar siempre".

Regreso de Sidnei

Con el posible regreso de Sidnei, no se ve preocupado por su puesto: "Yo creo que el entrenador piensa meter los mejores, y si el piensa en meter los mejores, estamos aquí para estar preparados para eso, claro que quiero jugar contra el Celta como todos los partidos, pero si no me toca jugar, tengo que respetarlo".

Salvación

Finalmente, sobre si el Depor estaba salvado dijo: "Matemáticamente no, pero en la situación que estamos creo que con 3-4 puntos más la situación se puede resolver, tenemos un colchón que nos da seguridad, tenemos aún 8 partidos por delante que podemos hacer puntos, sabemos que tenemos un calendario difícil hasta el final pero tenemos partidos en casa que tenemos la obligación de ganar, si ganamos esos partidos creo que la salvación está hecha".