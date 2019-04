Koke: "Quizás no esté al nivel de hace dos años, pero el trabajo y el sacrificio lo sigo teniendo"

Probablemente no esté siendo la mejor temporada de Koke, pero él mismo reconoce que aún así, el esfuerzo no se negocia. A pesar de que el canterano no está dejando sensaciones tan buenas como la pasada campaña, el propio jugador ha destacado las diez asistencias realizadas. Además, en una entrevista a Marca, se muestra "feliz y satisfecho" por su rendimiento a lo largo del curso.

"Estoy contento y el míster también" "Quizás no esté al nivel de hace dos años, pero puede que lo haya ganado en otras cosas", reconoce. "El trabajo y el sacrificio lo sigo teniendo, pero llevo diez pases de gol. Estoy contento y el míster lo está conmigo, y mi intención es seguir en esta línea", comenta Koke, que no se esconde a la hora de analizar su temporada. "Estoy feliz y satisfecho, quiero seguir en esta línea y debo continuar así", añade.

Y es que el canterano del Atlético de Madrid considera que, probablemente, su forma de juego esté cambiando a sus 24 años. "Puede que haya cambiado mi forma de jugar, que trabaje más y llegue menos al área. Tengo 24 años, estoy en un nivel de aprendizaje y bien físicamente. No me he estancado ni mucho menos, estoy creciendo y esto me va a servir para mejorar", comentó.