Sidnei confirma su disponibilidad para O Noso Derbi

Fue el protagonista de muchos minutos de radio, columnas de información escrita y preguntas en rueda de prensa durante toda la semana, así que tras confirmarse la inclusión en la convocatoria de Sidnei no podía ocurrir otra cosa que su comparecencia en persona. El brasileño dedicó la rueda de prensa a aclarar que se siente preparado para jugar en Balaídos: "Vengo trabajando con el grupo toda esta semana. Me encuentro muy bien, disponible para ayudar al equipo. La decisión de si juego o no es del míster. Todos queremos jugar, pero el que lo decide es él".

Un choque, además, muy importante: "Es un gran partido, muy especial. Todos tenemos muchas ganas de jugar. Si la logramos, sería una gran victoria para todos, muy bonita. La gente quiere eso y hacer un buen trabajo. Yo apostaría por una victoria del Dépor, 0-2".

"Si la conseguimos, sería una gran victoria para todos" De todas maneras, y en caso de ser titular, ¿podría Sidnei aguantar los noventa minutos del partido? El brasileño mostró poca preocupación por ese aspecto: "No sé, eso lo veremos según avance el partido. Mi preocupación ahora es estar bien y concentrado para poder ayudar lo mejor posible al equipo si acabo jugando".

Sidnei habló también de la lesión que sufrió en Cornellá y que le ha tenido en el dique seco hasta hoy: "El tiempo de recuperación de la lesión fue el esperado, yo me encuentro bien. Es complicado porque siempre quiero ayudar, estar junto al equipo. Estuve unos días fuera pero ahora estoy feliz por estar disponible". Unos días en los que el Dépor no logró una buena racha de puntos: "Hicimos buenos partidos, pero en el fútbol cuenta el resultado, y cuando no llegan positivos se habla de muchas cosas. El equipo merecía resultados mucho mejores".

Para acabar, el central rememoró el derbi de Balaídos de la temporada 14/15, que acabó con victoria celeste: "El año pasado hicimos un buen partido en el que pudimos conseguir más. Tristemente no lo conseguimos, pero ahora iremos con confianza. Si tengo la oportunidad de hacer otra jugada como la del penalti de Medunjanin me encantaría", declaró, cuando fue preguntado por aquella jugada que acabaría errando el bosnio desde los once metros.