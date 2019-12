Los penaltis ponen fin a un sueño

Un sueño. Las semifinales de la Europa League. Dos equipos dispuestos a luchar. Igualdad. Solo uno podía pasar. El todo o nada. El billete a las semifinales de la segunda competición continental se vendió muy caro, lo que llevó a Sevilla y Athletic a jugársela en los penaltis e infartar los corazones a los aficionados.

Tras conseguir vencer en San Mamés (1-2), el Sevilla vio como Aduriz y Raúl García lograban la gesta de igualar la eliminatoria en su feudo. No obstante, un tanto de Kevin Gameiro hizo posible que los rojiblancos no se llevasen el botín de la clasificación. Así, tras 90 minutos vibrantes y una prórroga de infarto, llegaron las temidas penas máximas y los de Emery fueron los agraciados en esta lotería.

Lucha incansable

La tensión podía respirarse en el Ramón Sánchez Pizjuán. A pesar de la ventaja obtenida en la ida, parecía que la eliminatoria empezaba de cero y ambos equipos salieron al terreno de juego con la frialdad necesaria para pasar afrontar un partido de este calibre. El Sevilla fue el primero en llevar la inciativa, merced de sus internadas por las bandas. A pesar de ello, el Athletic poco a poco se fue haciendo con el poder del cuero y así, la primera oportunidad de peligro del partido fue rojiblanca. Aduriz, tras un pase filtrado por Susaeta, mandó el cuero al palo de Soria.

Los blanquirojos respondieron con un disparo de Rami que se fue por encima del travesaño de Iago Herrerín. Iborra fue el siguiente en probar fortuna, pero de nuevo el balón se marchó fuera. El choque comenzaba a convertirse en un partido de ida y vuelta. Sin embargo, a partir de ese momento, el Athletic comenzó a crecerse y Raúl Garcia, merced de una dejada de Lekue, mandó su disparo al cielo de Sevilla. Se acercaban los leones, pero no lograban morder, ya que a pesar de buscar con ahínco la portería rival, no llegaban a inquietar en exceso al cancerbero del conjunto local. Pasaban los minutos y los de Valverde, tocaban y tocaban.

De Marcos intenta controlar un balón | Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL).

El equipo local, siempre peligroso, intentaba meter intensidad al partido, y así, a punto estuvo marcar un gol que hubiera hundido a los visitantes. No obstante, un rápido Etxeita lo evitó. Si en el partido de ida, Muniain cometió un error que le costó a su equipo un gol, Kolo sufrió la misma pesadilla, pero para fortuna de su tropa, Raúl García lanzó el balón demasiado flojo y Soria atrapó sin dificulatades. Al filo del final de la primera mitad, un córner a favor del equipo de Unai Emery hizo saltar a la grada, pero para desgracia de los andaluces se interpuso en su camino Óscar de Marcos. Así, sin que el electrónico hiciera ningún cambio, llegó el tiempo de descanso.

Equidad y prórroga

Tras recuperar el aliento en los vestuarios, el Sevilla logró una gran ocasión merced de un zarpazo de Iborra desde la frontal del área, que obligó a Herrerín a hacer una parada de mérito. Como represalia, Aduriz logró un gran cabezazo que se marchó fuera. No obstante, después un remate alto de Mariano, llegó el gol rojiblanco. Aritz Aduriz fue, una vez más, el que abrió la lata. El ‘20’ del conjunto vizcaíno disparó raso y David Soria no pudo atrapar el cuero.

Casi sin tiempo para celebrar el tanto, Gameiro puso las tablas en el marcador. El delantero sevillista aprovechó una contra, liderada por Vitolo, para penetrar las redes de Herrerín. Las desgracias parecían no llegar solas y diez minutos después de sufrir el gol, el Athletic tuvo que vivir la lesión de su goleador, Aritz Aduriz. Así, se le presentaba a Viguera una gran oportunidad, pero también una dura prueba como es sustituir a un jugador de las características de Aduriz. Parecía que perder a su ariete de referencia podía hacer que el Athletic se viniera abajo, por lo que Gameiro decidió probar a Herrerín, pero el galés no tuvo suerte y poco después, fue Raúl García el que hacia el gol que adelantaba a los rojiblancos en el marcador. El ex del Atlético de Madrid recibió un perfecto balón de Beñat al segundo palo y cabeceo al fondo de la red. La eliminatoria volvía al punto de inicio.

Raúl García celebra el gol que igualaba la eliminatoria | Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL).

Las fuerzas del Sevilla empezaban a flaquear, mientras que el Athletic trataba el balón con mimo, intentando a toda costa sortear una prórroga que finalmente fue inevitable.

Soñaba el Athletic, enmudecía el Sánchez Pizjuán y la prórroga dio comienzo con los corazones de todos los allí presentes en un puño. Mucho era lo que estaba en juego. El tiempo seguía pasando y Susaeta perdonó en un mano contra mano ante Soria. El Athletic puso toda la carne en el asador para marcar Los corazones bombeaban con más fuerza y el Sevilla tuvo también una ocasión que bien pudo cerrar la eliminatoria. No obstante, un providencial San José sacó bajo palos una chilena de un recién incorporado Coke cuando la grada a punto estaba de estallar en júbilo.

Los nervios eran palpables, ya solo quedaban 15 minutos antes de llegar a los temidos penaltis. La resistencia de los jugadores comenzaba a verse cada vez más mermada, pero fue entonces cuando el Athletic sacó, aún más, la garra que le caracteriza y empezó a sobreponerse a un Sevilla que no tenía otra opción que encerrarse en su campo. No obstante, no hubo tiempo para más y llegó el momento definitivo. La eliminatoria se decidiría por medio de los penaltis.

Una lotería que no premió al Athletic

Llegaba la hora de la verdad. La portería ya había sido elegida. Los lanzadores se concentraban y los cancerberos recibían los ánimos de sus compañeros.

Raúl García se convirtió en el primer lanzador del bando rojiblanco y no le tembló el pulso a la hora de batir a Soria. Tras él, Coke, Viguera, Krychowiak, San José y Konoplyanka hicieron lo propio para darle aún más igualdad a la eliminatoria. Sin embargo, solo uno de los equipos podía quedar y la Europa League volvió a dar la espalda al Athletic, ya que Beñat falló su lanzamiento, obligando a los suyos a no volver a errar y a esperar a que el Sevilla sí lo hiciese.

Beñat se lamenta tras errar un penalti | Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL).

N’Zonzi desde luego no se equivocó y mandó el cuero directo a la red. Turno de Susaeta. El extremo tenía mucha responsabilidad en sus botas, pero no le titubeó el pulso. El lesionado Gameiro tendría la decisión final. El todo o nada. Sin embargo, el ariete no erró y, rememorando aquel penalti que permitió a su equipo ganar la Europa League hace ya algún tiempo, consiguió conducir al Sevilla ni más ni menos que a semifinales del torneo europeo.