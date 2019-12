Fede: "Ha sido un año bueno"

Fede Cartabia compareció en rueda de prensa tras un un entrenamiento que realizó al margen del resto de los jugadores que configuran el plantel herculino.

Lo primero que quisto tratar fue su estado actual y su posible participación en el partido de la siguiente jornada, el cual enfrentará al Deportivo y al Sevilla en el Sánchez Pizjuán: "Tengo pequeñas molestias en la espalda que me impiden estar bien, la verdad es que estoy evolucionando un poquito mejor y voy a intentar llegar a Sevilla".

El atacante deportivista sabe de la calidad que poseen los hombres de Unai Emery y espera que algunos factores como el cansancio jueguen a favor de los herculinos: "Ojalá sea el desgaste lo que favorezca todo y saquemos un punto por lo menos para seguir ahí". No dudó en alabar a su próximo rival, el cual cree que no regalará nada pero Fede confía en poder sacar algo positivo de la visita del Deportivo a tierras andaluzas.

Fede Cartabia: "La gente valora el trabajo duro dentro de la cancha"

En lo referente a su estado de formal actual, Fede Cartabia admitió que: "Llevo unos partidos personalmente buenos y además me siento bien físicamente. Este año las lesiones no me han acompañado mucho, no me dejaban tener continuidad, pero creo que he ido ganando ritmo poco a poco y en los últimos partidos he tenido un nivel bueno. Pienso que ha sido un año bueno a nivel personal y a nivel grupal". No quiso entrar en detalles sobre la posibilidad de ampliar su estancia en Coruña aunque no dudó en reconocer que en la ciudad herculina se siente "muy contento" y "muy feliz".

Por último elogió al timón sevillista Éver Banega. Solo tuvo buenas palabras para el que es su compatriota: "Nos conocemos desde hace seis años y fue un apoyo importante para mí cuando subió al Valencia. La verdad es que era un peso pesado y me abrió las puertas al fútbol", aunque no dudó en reafirmar su idea de conseguir los tres puntos este sábado, tres puntos que lograrían sellar la permanencia de una vez por todas.