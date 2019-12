Granada B - Marbella: duelo por la Copa en Los Cármenes

Granadinos y marbellíes se jugarán esta jornada algo más que tres puntos. Los dos equipos llevan exactamente las mismas jornadas sin conocer la victoria: cuatro partidos. Y mirando la clasificación, esto podría ser muy preocupante ya que se encuentran cada vez a menos puntos del descenso, concretamente a ocho y a cuatro respectivamente de la promoción. Este sábado, los dos conjuntos intentarán acortar distancias para poder luchar por la tranquilidad, y cabe recordar que aun hay quince puntos en juego. Además, los peores clasificados son los que mejor lo están haciendo en esta recta final.

Imagen | Granada Deporte

Granada "B", de más a menos

Sería la perfecta definición de la temporada de los nazaríes. Los entrenados por Jose Miguel Campos comenzaron intratables, con once de quince puntos en las primeras cinco jornadas.

El Granada B comenzó intratable la temporada, pero el equipo ha decaído

En la primera vuelta fueron el equipo a batir y estuvieron en promoción de ascenso durante la mayoría del curso liguero. Fue hace dos meses cuando el equipo comenzó a decaer, desde entonces solo han ganado dos partidos. Sus víctimas han sido Jumilla (3-0) y Jaén (1-0). Tras esa victoria el once de marzo, no han conseguido sumar tres puntos ni en Los Cármenes, ni fuera de su feudo. Han sumado cuatro puntos en los últimos cinco partidos, y solo uno en los últimos cuatro. Perdieron contra el Recreativo de Huelva (1-0), Cartagena (1-3), y la más reciente, contra el Algeciras (2-1). Los rojiblancos intentarán romper esa racha frente al Marbella, un equipo que llega en un estado de forma muy parecido al de los locales y que seguro intentarán aprovechar.

El Granada Club de Fútbol B es un equipo es un equipo que reparte muy bien sus goles. El máximo goleador es Denilson con cinco tantos, pero le siguen un buen número de jugadores, prácticamente toda la plantilla ha anotado gol. Y no por pecar de no introducir el balón en las redes, pues son el quinto equipo que más veces lo ha hecho. El jugador que más veces ha sido amonestado es Navarrete con once amarillas y una roja. Le acompañan también con once amarillas Uche y Brian.

Marbella, una temporada más

Si hay algo que pueda resumir la temporada de los costasoleños es el empate, después del San Roque de Lepe (18), el Marbella FC ha sido el conjunto que más partidos ha finalizado con tablas en el marcador (15). Como dato, depués de ganar su primer partido al Real Murcia, empataron los cuatro siguientes. Ha sido una temporada irregular para los de Lorenzo Morón, pese a no haber cosechado muchas derrotas (9). El no haber llegado a la decena de derrotas hace indicar que este equipo no es para nada fácil de vencer, lo malo es que tres de ellas han llegado en los cuatro últimos partidos. Han sido vencidos por UCAM (2-0), Jaén (0-1) y Recreativo (2-0). Su último partido lo empataron a dos frente al FC Cartagena en el Municipal de Marbella. Se encuentran en la décima posición, a cuatro puntos de la promoción de descenso y a siete del descenso directo, los malagueños esperan no llevarse ninguna sorpresa de última hora y para ello buscarán la victoria el sábado en Los Cármenes. Los últimos resultados del Marbella fuera de casa son una victoria, un empate y tres derrotas.

Añón y Juanfri son los dos máximos goleadores del equipo (7), conjunto que al igual que el filial granadino se reparte muy bien los tantos. Seguidos de cerca por Narváez que posee seis goles en su temporada. No es un equipo al que se le muestren muchas cartulinas, Óscar Sielva es el que más veces ha visto la amarilla con nueve ocasiones, también vio la roja en una ocasión.

Imagen | Marbella Directo

Enfrentamientos anteriores

En los últimos partidos entre los dos equipos, los malagueños no han logrado vencer a los granadinos. Tres victorias para los de Jose Miguel Campos y dos empates, pero ninguna victoria de los visitantes el sábado. El partido de ida de esta temporada finalizó con cero a cero. Para ver goles hay que remontarse a la pasada temporada, cuando el Granada B remontó en su estadio al Marbella que se adelantó con gol de Añón al comienzo de la segunda mitad. Machís hizo los dos goles que le dieron una vez más la victoria a los de Granada. Ese año el filial acabó a tres puntos de promoción de ascenso y el Marbella finalizó en la posición en la que se encuentra ahora, décimo.

Posibles onces

Granada CF "B": Dimitrievski, Corozo, Brian, Carmona, Tomás, Sergio Martín, Boateng, Navarrete, Clifford, Denilson y Cuero.

Marbella FC: Villanueva, Marcos, Herrera, Rafa Navarro, Gabri, Durán, Sielva, Gerrit, Emilio, Juanfri y Sergio Narváez.