Quique Setién: "El equipo no se ha confiado, ha hecho un esfuerzo enorme"

Quique Setién se mostró conforme con el esfuerzo realizado este sábado por sus jugadores. Cree que el empate es justo, pues ambos equipos tuvieron ocasiones para decantar la balanza a su favor. Los amarillos alcanzan la cifra mágica de los 40 puntos, y el entrenador santanderino se muestra satisfecho con la ventaja de 11 puntos con respecto al descenso. Pese a ello, no renuncia a seguir en un buen nivel que les lleva a certificar la permanencia matemáticamente.

Setién tuvo palabras para valorar el partido de los suyos: “Ha sido un partido muy complicado El Sporting nos ha cerrado las líneas de pase, no hemos podido conectar con Roque para salir jugando… Esto ha convertido el partido en un ida y vuelta. Luego nos ha faltado la serenidad de otras veces, ha habido muchas imprecisiones. No ha sido nuestro mejor partido. El equipo no se ha confiado, ha hecho un esfuerzo enorme. En la segunda parte ha habido jugadores que han perdido frescura y lucidez, que estaban cansados. Al final es un partido que no sé si podíamos haber perdido pero no lo hemos hecho. Nos permite sumar, y no sé si será definitivo”, esclareció.

Setién asegura que deben hacer una buena lectura de lo que ha ocurrido hoy

Además, piensa que el cuadro canario dispuso de oportunidades con las que ponerse por delante en el marcador, y que el hecho de que no se produjera no supone falta de actitud: “Hay muchas acciones que pudimos finalizar mejor. El resultado puede ser justo, pero el equipo puede estar contento porque no ha jugador un buen partido y hemos sumado un punto. Uno siempre tiende a pensar en que el equipo se relaja. Pero en momentos de lucidez como otras veces no hacemos lo de hoy, que nos hemos precipitado mucho. Esto nos ha metido en una dinámica de falta de confianza que da vida al rival. Afortunadamente no nos pasa muy a menudo pero sí es positivo hacer una buena lectura de ello”.

Cuestionado sobre las posibilidades de permanecer en la Liga BBVA del conjunto asturiano, aseveró: “El Sporting ha hecho un buen esfuerzo. Cualquiera de las ocasiones claras que han tenido hay que meterlas, y resquebrajan la confianza. Pero el nivel de intensidad que han demostrado puede que les sea suficiente para salvarse. Probablemente el que mantenga más la fe, el rigor y la disciplina se salvará".

Sobre la situación aritmética de la disciplina pio pio, opinó: “No sé lo que tendría que pasar para que descendiéramos, pero no sé si el descenso estará en 36 o 37 puntos. Hoy nos vamos un poco desanimados porque estábamos confiados de hacer las cosas bien. Esto puede que disminuya la euforia de estas semanas”.

Asimismo, aclaró el motivo de la titularidad de Sergio Araujo: “Desde el otro día tenía claro que íbamos a dar continuidad a Sergio. Willian (José) lo ha hecho muy bien, pero hay que dar una oportunidad a la gente que trabaja y se implica. Es importante recuperar a Araujo, pensé que este partido le podía venir bien, y aunque no ha estado fino, ha corrido y ha trabajado bien”.

Finalmente, tuvo palabras en un sentido crítico hacia la situación que afrontará en los próximos días la Unión Deportiva: “Es inexplicable lo que nos va a pasar. Vamos a jugar tres partidos en seis días, y la LFP debería hacer algo. Pero trataremos de acomodarnos, y si estuviéramos en una situación más complicada me quejaría aún más”. Y es que los grancanarios disputarán el martes un complicado encuentro ante en el Estadio Benito Villamarín ante el Betis, y el viernes en el feudo de Siete Palmas frente al Espanyol.