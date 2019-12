Fede Cartabia: "Ha salido mi mejor versión"

El goleador de la pasada jornada, disputada en Ipurúa frente al Eibar, compareció en rueda de prensa para hablar del Deportivo y de su actual estado de forma.

Fede Cartabia comenzó mostrándose agradecido y satisfecho con su crecimiento en los últimos partidos: "Trabajo día a día y el trabajo trae sus frutos. Por suerte se me está dando. Ojalá siga creciendo en esta línea ascendente durante los partidos que quedan". Considera esta temporada a punto de finalizar como un buen año en el que ha ido de menos a más: "Defensivamente he aprendido mucho, me he hecho más persona, más maduro. Con el paso de los partidos, al no jugar me he exigido más en los entrenamientos y a raíz de eso ha salido mi mejor versión". Preguntado por su futuro, no quiso desvelar nada aunque no dudó en elogiar a su entorno: "Estoy contento en la ciudad. La gente, el club y los compañeros muy bien y no tengo ningún tipo de queja".

Fede: "Con el empate también nos conformamos pero ojalá ganemos"

Posteriormente quiso hablar del encuentro de esta jornada, el cual disputarán Deportivo y Getafe el domingo en Riazor. Fede quiere cerrar ya la permanencia y por eso espera luchar con todo por conseguir una victoria que, además de certificar la salvación del conjunto herculino, sirva para "darle esa victoria a la afición que se lo merece". Aún así no se quiere final ya que cree que el partido para los azulones se trata de "una final" aunque en vez de verlo como un problema espera poder usarlo a favor suya: "Tenemos que jugar con su desesperación". Confía en poder cerrar una temporada "bastante irregular" en el plano colectivo "de la mejor manera".

Finalmente trató un tema de la actualidad deportivista como es la posibilidad de que Víctor se vaya a ir: "a Víctor lo veo igual que siempre, no ha pasado nada. Con los resultados que hemos tenido en la segunda vuelta creo que ha perdido un poco de crédito pero el equipo también". Se lamentó de malos resultados que considera injustos y que a día de hoy ayudaría a que "estuviéramos más tranquilos", comentó.