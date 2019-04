El Alcorcón rescinde el contrato de Fausto Tienza

Fausto Tienza ya no pertenece a la disciplina de la AD Alcorcón. El mediocentro, el cual llegó procedente del Real Betis la temporada pasada, no seguirá militando en las filas del conjunto madrileño. A pesar de que la temporada aún no ha concluido, la entidad ha decidido rescindir su contrato.

La noticia era adelantada ayer por Óscar Égido y confirmada hoy por el técnico del conjunto amarillo, Juan Ramón López Muñiz, en la rueda de prensa ofrecida antes del partido que enfrentará a la escuadra alfarera ante el Osasuna. "Se da una situación que viene de atrás, aproximadamente tres o cuatro semanas, que se ha intentado corregir hasta el último día. Hubo muchas conversaciones en donde todo el mundo habló con respeto y educación para intentar solucionar un problema que estaba sobre la mesa. No se ha podido arreglar y pensamos que la mejor solución para todos es esa. Se ha tomado una resolución que pienso que puede ser lo mejor para todos", comentó.

Además, en un comunicado oficial posterior, el club ha corroborado la decisión por la cual Fausto ya no pertenece a la entidad amarilla: "La A.D. Alcorcón S.A.D. comunica que en el día de hoy ha rescindido el vínculo contractual que mantenía con el jugador Fausto Tienza, cuya finalización estaba prevista para el próximo 30 de junio de 2016". Esta parece ser la razón por la cual se especula que la entidad madrileña ha decidido prescindir de los servicios del jugador ya que, al no haber renovado con el equipo, el centrocampista era libre para negociar y firmar por otro equipo. Precisamente, el próximo rival Osasuna parecía ser el próximo destino del jugador, una noticia que no pareció sentar bien en el seno del club y que se apuntaba a ser el desencandenante de los acontecimientos.

Muñiz: "Versiones hay muchas, pero verdad hay una"

Sin embargo, el propio Muñiz se ha encargado de desmentir este motivo en rueda de prensa. "Versiones hay muchas, pero verdad hay una. El club no despide a nadie porque firme por otro equipo, sería ilógico. Cuando estuve en otros equipos hay esas situaciones y no se despide a nadie. Cuando fui profesional hay esas situaciones y no se despide a nadie. Y no pasa absolutamente nada, está en todo su derecho. El club no lo rescinde por eso; el tema es mucho más profundo".

El jugador pacense, con quien VAVEL.com tuvo la oportunidad de hablar hace unos meses, había disputado hasta el momento un total de 23 encuentros con la elástica alfarera. Tras ser un habitual en el esquema de Bordalás la temporada pasada, la llegada de Toribio en la presente campaña unida a varios problemas físicos hicieron que su papel en el equipo quedaran relegados a un segundo plano. Fue precisamente la lesión de Toribio lo que le devolvió a la titularidad, la cual defendió con solventes actuaciones. De hecho, fue autor de uno de los goles en el Heliodoro Rodríguez en la victoria del Alcorcón ante el Tenerife por 2-1.

Rubén Sanz suplirá el papel desempeñado por Fausto en la escuadra amarilla | Foto: Mateo Villalba

Fausto disputó sus últimos minutos como amarillo en la pasada victoria ante el Leganés en Santo Domingo por 2-0. El mediocentro entró en el lugar de Campaña quien se tuvo que retirar lesionado en el minuto 55. Ante el Zaragoza, el mediocentro formó parte de la expedición alfarera a Zaragoza aunque no disputó ningún minuto.

El final de temporada se acerca y la baja de Fausto puede ser importante en la escuadra alfarera. En la labor de destrucción era el hombre elegido o bien para acompañar a Toribio en el doble pivote o bien para suplirle. De este modo, y con Antonio Martínez cedido al Numancia, todo apunta a que será Rubén Sanz quien vuelva a las convocatorias para garantizar el número de centrocampistas en la medular alfarera.