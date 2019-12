Juan Merino: "Queremos hacer un gran encuentro"

Este viernes, ha llegado el turno de Juan Merino en sala de prensa tras concluir el entreno en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El míster del Real Betis ha analizado el más que complicado choque de mañana ante el líder, todo un Barcelona que vendrá a Heliópolis con la obligación de ganar para acercarse al título. El partido de este sábado no ha sido el único tema de análisis.

En primer lugar, Juan Merino ha tranquilizado a todos porque Bruno podrá ser de la partida mañana. El central tinerfeño se ha recuperado de esas molestias que ha padecido durante toda la semana. El zaguero jugará seguramente ante el Barcelona: "Está bien. Ha entrenado con normalidad y no ha tenido ningún tipo de problema".

El Real Betis viene de perder 2-0 en Nervión, demostrando que está ahora mismo muchos escalones por debajo de su eterno rival: "Sabemos que perdimos el partido más importante del año, contra el Sevilla. La afición está en su derecho de recibirnos como quiera. Nosotros, como profesionales, nos debemos a ella. Nosotros estamos mentalizados porque tenemos que hacer un muy buen partido para poder puntuar, y para eso hemos trabajado".

Mañana, viene el Barça. El líder de La Liga, quién sabe, puede dejarse puntos en Heliópolis: "Está claro que me hubiera gustado recibir al Barcelona siendo campeón de La Liga o habiendo jugado entre la semana un partido de Champions League, que desgasta y puede rotar a distintos jugadores. Nos vamos a encontrar al mejor Barcelona en el mejor momento y está claro que es un campeonato que quieren ganar sí o sí". ¿Preferencias sobre un campeón?: "No, para ninguno, solo para el Real Betis. No tengo más simpatía que para nuestra afición porque es un partido muy especial. Con todo el respeto hacia el Barcelona, me es indiferente quien gane La Liga y sí que gane el Real Betis tanto en casa como fuera”. Todo viene, seguramente, porque Adán va con el Real Madrid. Lógico por su pasado: “Él ha estado muchos años en el conjunto blanco y quiere alegrar con esas palabras a la afición. Es respetable. Adán es un jugador que sabe lo que dice y lo que él diga, está bien. Hay que respetar a los distintos integrantes del cuerpo técnico, que pueden tener una decisión diferente". ¿Ha visto distintos focos en el vestuario al respecto?: "No. Podemos ser de un equipo, pero cuando estamos a este nivel profesional, los colores ya están aparte. El color es el que tu defiendes, el que te paga, que para eso somos profesionales y te vas olvidando un poco de los colores que de pequeño se te van olvidando. Porque el club que te paga, te debes a él y tienes que estar mentalizado y ahora mismo no vale que te sea más simpático un club que otro".

Está claro que hacer una hazaña mañana podría olvidar lo de Nervión. ¿O no?: "No, perder contra el Sevilla no hay ningún remedio a no ser que haya otro partido contra ellos y se gane. Los derbis son derbis. Para mí es el partido más importante del año. No hay ningún partido que se le pueda igualar, aunque sea el Real Madrid, el Atlético de Madrid o el Barcelona. Firmaría perder contra el Barcelona y ganarle al Sevilla todas las temporadas”.

Juan Merino ya se ha enfrentado al Barça. No como entrenador, pero sí como jugador. Y la verdad es que no ha tenido demasiados recuerdos positivos en esos enfrentamientos: "Se me ha dado mejor como jugador contra el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Contra el Barcelona lo he solido pasar bastante mal".

Peor lo puede pasar mañana cuando un chico llamado Messi esté enfrente: "Son jugadores indiscutibles y cuando están bien son muy difíciles de parar. Hoy en día se marca todo a nivel zonal. Son jugadores que se saben mover muy bien. Saben los equipos que tienen en contra. Se posicionan muchísimos jugadores en una sola zona. Sería un riesgo tremendo seguir a cada jugador a nivel individual. Se crearían unos espacios terribles. Tenemos que confiar en el conjunto, ser sólidos a nivel defensivo, tener bastante presión y achicar los espacios posibles, sobre todo por dentro. También tener un buen día y tener suerte para poder sacar un buen resultado". ¿Teme por una posible goleada?: “Cuando ves al Barça ganando 0-8 y 6-0 los últimos partidos, eso enciende las alarmas. Se puede perder, sí, pero se puede perder de diferentes maneras. Lo que siempre pido: compromiso, solidez. Estoy seguro de que mis jugadores van a darlo todo. Se necesitan una serie de cosas aparte de estar al 100% para ganar este tipo de partidos. Sé que se va a ver el compromiso y la solidez. Siempre que jugamos este tipo de partidos es jugar dos o tres partidos en uno, porque el desgaste que tiene que hacer un jugador en este tipo de partidos es tremendo".

Sobre el futuro, en lo personal, Juan Merino lo deja en manos de la entidad: "El club está en su derecho. Habiendo conseguido el objetivo a un 99,9% el club se tiene que mover, cuanto antes mejor. Yo, esté o no esté, siempre le voy a desear lo mejor al club. Nuestro trabajo va a ayudar para que el Real Betis el año que viene esté mejor en todos los aspectos. Creo que el club está haciendo las cosas muy bien y está en todo su derecho de hablar con Juan Merino o con el entrenador que ellos vean conveniente que es el más idóneo".

No sentaron bien, especialmente, sus declaraciones tras el derbi: "Después de perder un derbi, todo lo que digas está mal. El primer culpable es el entrenador al 100% y asumo esa responsabilidad. Contra el Atlético de Madrid hubo muchos factores a nivel táctico y una bajada de brazos, con un resultado escandaloso. El día del Sevilla el equipo intentó dar todo lo que tiene. Las diferencias las marca a nivel de plantilla por lo que está consiguiendo el Sevilla. Si hubiera otro derbi estaríamos más cerca de ganar o empatar. Me fui con las sensaciones de que este mismo equipo, tal y como es puede ganar o empatar el derbi. Porque hubo ciertos momentos en los que el equipo me dio buenas sensaciones. Nos faltó profundidad, nos faltó llegada, es verdad. Pero hubo un momento, sobre todo los 15 o 20 primeros minutos, que nosotros somos un equipo bastante sólido. El gol del Sevilla viene en una transición en el minuto 21. Como son cosas corregibles, no de superación que ellos tengan mejor equipo que nosotros, por eso mis palabras fueron de defender al grupo. Cuando termina un derbi, se ha perdido y tú defiendes a tus jugadores. La afición está en su derecho de expresarse como se quiso expresar. Pido disculpas a la afición si malinterpretó algo que dijera Juan Merino, y todo lo que haga esta afición está bien hecho.”

Fabián, el pasado domingo, estuvo con el primer equipo. El filial, jugándose la vida, tenía otro derbi: "Cuando se habla de que el partido más importante de la temporada es el derbi, yo quería mis mejores jugadores. Se dio las circunstancias de que era el mismo día por temas de seguridad. Si hubiese sido otro día, seguramente iba a jugar, porque yo sabía que no iba a jugar desde el inicio. Yo quería a mis mejores jugadores porque era el partido más importante de toda la temporada. Estadísticamente no estaba conseguido el objetivo. Tenemos el 99,9% de quedarnos en Primera División. Me he puesto en contacto con José Juan Romero y con Pedro Buenaventura y así se lo he dicho. Que él siempre vea que no es un paso atrás. Si no jugara el filial un partido tan importante, estaría con el primer equipo. Prefiero que entrene mañana con el filial y ayude a sus compañeros, que permanecer en Segunda División B es muy importante”.

Volviendo a lo de mañana, el Barça llega fuerte. Eso sí, no viene con La Liga ganada porque ha tenido un bajón serio: "Desde la distancia lo que veo es que un equipo grande aunque gane todos los partidos, siempre tiene una cierta irregularidad. Son profesionales, los mejores del mundo, pero son personas. Ese momento les ha llegado en el último tramo de la temporada. Pero están capacitados para ganar todas las competiciones, y jugando 60 o 70 partidos que llegan a jugar. Pero es lícito de que tengan dos o tres partidos malos. Es casualidad que sean estos momentos puntuales. Está claro que con el nivel físico de jugar todas las competiciones, es normal. Está al alcance de cualquier equipo grande que siempre tiene este bache de juego y resultados".

Montoya jugará mañana ante su ex-equipo: "Es un jugador que nos ha dado rendimiento, que es importante, nos ha ayudado mucho y es conocido que el club quiere hacerse con sus servicios para la próxima temporada. Es un jugador bastante competitivo que nos ha ayudado a conseguir nuestro objetivo".

¿Cree que el Real Betis le puede fastidiar La Liga al Barcelona?: "El tema de fastidiar… Nosotros queremos jugar un gran partido, venimos de perder un derbi, que es algo muy importante en esta ciudad. Queremos irnos con buenas sensaciones. Nos quedan tres partidos. No quiero fastidiar, cada equipo acaba donde se merece. Queremos ganar, independientemente de que sea el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético de Madrid". ¿Un favorito para el título?: "El Barcelona depende de sí mismo. Ojalá no sea así porque es señal de que hemos sacado algún punto, aunque los demás también tienen que ganar todos los partidos. No veo favorito a nadie, aunque sí el Barcelona depende de sí mismo".

Por último, más allá del duelo que habrá sobre el césped, habrá otro en los banquillos. ¿Qué opina de Luis Enrique?: “Estuvimos juntos en la Sub-21. Era un jugador muy competitivo, con carácter fuerte que le ha hecho ser un ganador. Tiene mucha personalidad y las ideas muy claras. Le gusta marcar las distancias cuando lo cree conveniente. Es igual que cuando lo conocí. Cuando toma decisiones a nivel de entrenador se puede malinterpretar o equivocar. Algunas veces se le ha visto ese carácter. Cuando lo conoces, es una persona impresionante en todos los aspectos. Como jugador y entrenador tiene unos valores muy buenos. Lo que más destaca es su personalidad y su carácter”.

