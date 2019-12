Laure admite que son "responsables de esta situación"

Laureano Sanabria compareció en rueda de prensa tras el entrenamiento con sus compañeros para tratar de transmitir calma a la afición deportivista. Para comenzar admitió sentirse dolido por la situación afirmando: "es complicado dormir cuando el partido no se ha dado como queríamos". Sostiene que son responsables de esta situación y es su labor "sacarla adelante". Quiso reafirmarse comentando: "estos 20 partidos de la segunda vuelta nos duelen en el orgullo".

"Estos 20 partidos de la segunda vuelta nos duelen en el orgullo" Se trata de uno de los capitanes del vestuario coruñés y no quiso alimentar los rumores sobre distintos desencuentros que puedan existir entre la plantilla y el entrenador: "no pasa nada raro. Lo raro es esta segunda vuelta mala, que te metes en esta dinámica de resultados, de no hacer el partido redondo que quieres hacer. Ellos te llegan y marcan en la ocasión que tienen. Esa dinámica te lleva a ser algo negativo". No quiere que la gente se ponga nerviosa ya que considera que no son novatos en situaciones como esta: "el equipo ya ha vivido esta situación, sabemos lo que tenemos que hacer para salir".

Continuó tratando de tranquilizar a una afición dolida y a la que quiere compensar no solo el, sino todo el equipo: "lo vamos a hacer, al final tenemos que agradecerle a ellos su comportamiento durante todos los partidos, ayer al final del partido muestran su cabreo y su desencanto con el equipo, que nos duele, pero están en su derecho porque estamos todos igual".

En el ámbito personal no se mostró sorprendido por sus últimas titularidades en detrimento de Juanfran comentando: "estaba entrenando bien, me encontraba bien físicamente, con ganas de ayudar". Prosiguió comentando: "me ha llegado la oportunidad, individualmente estoy al nivel del equipo, nos están faltando cosas, a mi también. Tengo que intentar aportar más, mejorar, y mirarme yo todo lo que pueda para ponerlo a favor del equipo".