Cani: "Se está yendo por el camino fácil, echarle la culpa solo al entrenador"

Normalmente son los jugadores con más experiencia los que aportan cordura en las situaciones límite, y Cani se encargó esta mañana de, al menos, intentarlo. El ex de Zaragoza y Villarreal atendió a los medios para hablar del ambiente que se vive en el Dépor: "Este año han pasado bastantes cosas extradeportivas, no estoy descubriendo nada. Lo habéis visto vosotros -dirigiéndose a la prensa- y lo hemos vivido nosotros. Hay otros en los que no pasa nada, otros en los que un poco más, pero siempre hay roces. Este año por desgracia han pasado en varias ocasiones".

"Este año han pasado bastantes cosas extradeportivas" Sobre el caso Luisinho, protagonista extradeportivo de los últimos días, no quiso mojarse: "Son cosas del club, no me corresponde valorar si se obró bien o mal. Están el club y un compañero, no quiero ni debo meterme en medio. Son cosas que deciden el club, el entrenador y Luisinho. Preguntadle a ellos y os dirán", afirmó rotundamente. A la vez, quiso quitarle hierro al asunto y centrar las miradas en el partido de El Madrigal del domingo: "Los jugadores intentamos evadirnos de esto, entrenar bien y pensar en el partido del Villarreal, que es lo realmente importante".

"Que nadie se crea que salimos a los partidos diciendo 'venga, vamos a perderlo, que nos da igual'" Cani, de todas formas, quiso insistir hablando de la situación deportiva y extradeportiva del club bajo su punto de vista personal: "Llevamos una segunda vuelta muy mala, pero no es solo por una razón. Han pasado muchas cosas para llegar a esta situación, eso está claro, llevamos intentando conseguir la permanencia matemática desde hace varios partidos. Que nadie se crea que salimos al campo diciendo 'venga, vamos a perderlo, que nos da igual'. Nos esforzamos pero las cosas no salen, y cuando hay cosas extradeportivas no ayuda".

"El Villarreal no se juega nada y nosotros sí. Eso es lo que se tiene que notar en el campo" El partido de El Madrigal sin duda será especial para él, ya que visitará la que fue su casa durante muchos años. Cani, de todas maneras, apartó cualquier rumor de "favores": "No soy de pedirlos, yo no voy a llamar a nadie. Ellos no se juegan nada en la Liga, pero nosotros sí, es eso lo que se tiene que notar en el campo. Eso sí, ellos juegan muy bien y es difícil", comentó.

Por otra parte, el centrocampista quiso romper una lanza en favor de Víctor y aclarar que él no es el culpable absoluto de esta situación: "Se está yendo por el camino fácil, que es ir a por el entrenador. Cuando va la cosa mal, echamos al entrenador y que venga otro nuevo. Todos tenemos que hacer autocrítica, no es solo culpa del entrenador, él tiene su parte, los jugadores otra, la directiva y hasta la prensa. Nosotros no hemos tenido buen rendimiento, él se habrá equivocado, la directiva también, vosotros -dirigiéndose nuevamente a la prensa- habéis puesto cosas del vestuario que eran medias verdades... Todos hemos contribuido y se está yendo a lo fácil. Tiene su parte de culpa, pero no es toda", opinó.