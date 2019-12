Culio: "Lo único importante es ganar"

El jugador blanquillo, Juan Culio, ha comenzado su comparecencia ante los medios de comunicación analizando su estado de forma tras la lesión que le mantuvo alejado de los terrenos de juego: "Estoy muy contento porque me encuentro al 100% para ayudar al equipo en lo que necesite. Ojalá que el domingo nos vaya bien y ganemos que es lo mas importante". Además el centrocampista ha matizado que se equivocó no avisando a Lluis Carreras de sus molestias: "Me he estado equivocando durante toda mi carrera. Siempre quiero estar jugando porque lo sufro mucho desde fuera, a veces es conveniente dejarle lugar al compañero porque no estas al 100%".

Una vez recuperado de su lesión, el jugador zaragocista ha querido destacar que respetará la decisión de Carreras, tanto si le coloca en el campo como si no: "Siempre entreno para jugar, jugar o no es una decision del míster que es el que decide. Nadie tiene el puesto asegurado. Todos tenemos que entrenar y tirar para el mismo lado porque lo que buscamos nosotros es el objetivo de ascender. Cuando vine dije que lo importante es el equipo. Si no puedo jugar, animaré a mi compañero porque esto es para el beneficio de todos".

"La gente que ha vivido los grandes momentos del Real Zaragoza no encuentra explicaciones para esto"

Seguidamente, Culio se ha querido centrar en el próximo rival zaragocista, el Bilbao Athletic, analizando la dificultad que tiene este partido: "Todos los partidos son difíciles en la Segunda División". Además, Culio ha matizado como se vive en la capital maña el partido contra un filial: "La gente que ha vivido los grandes momentos del Real Zaragoza no encuentra explicaciones para esto. De jugar en Primera contra grandes equipos a verlo contra un equipo filial, no tiene explicación. Hay que asumirlo así y ellos nos animaran, sabemos que tenemos que ganar ese partido".

El jugador blanquillo ha querido explicar la presión con la que el grupo de Carreras afronta los seis últimos partidos que pueden darle al Real Zaragoza el ansiado ascenso a la máxima categoría: "Estamos preparados para el final de Liga, lo importante es ganar, como se haga es otra situación. Si se puede jugar bien y ganar bienvenido sea". Culio ha matizado la necesidad que tiene el equipo de hacerse fuerte en La Romareda para lograr el ascenso: "Es fundamental hacerse fuerte en casa, con nuestra gente, yo creo que nos va a ir bien. La clave es ganar y ganar".

"Ganando los seis partidos estamos en primera"

Por último, el centrocampista se ha centrado en los seis partidos que quedan para finalizar la competición, así como en la necesidad de ganarlos para volver a Primera División: "Creo que tenemos seis partidos y hacer cuentas no sirve. Si nosotros ganamos los seis ya está. No tenemos que pensar en los demas, en quién empata y quién gana porque sería equivocarnos. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y no a los contrarios". Sin embargo, ha destacado la dificultad que tiene ganar seis partidos consecutivos en una competición como la Liga Adelante: "Ganando los seis partidos estamos en Primera. Es muy difícil, la mentalidad es esa pero es muy difícil".

Sin embargo, Culio no ha querido dar pista sobre cual será su futuro la temporada que viene: "Ya se verá mi futuro. Estoy tranquilo y concentrado en estos seis partidos que son fundamentales para el equipo, el club y la gente".