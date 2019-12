Mosquera: "Somos una plantilla de profesionales y algunos no lo han sido del todo"

No están siendo nada aburridas, las últimas ruedas de prensa de Pedro Mosquera. Si la pasada semana el coruñés pedía públicamente respeto para Víctor Sánchez hoy se ha encargado de confirmar que, según su punto de vista, algunos jugadores no han "Hay gente como Álex Bergantiños que cuando no ha jugado siempre lo ha dado todo" estado a la altura en cuanto a comportamiento: "Somos una plantilla de jugadores profesionales y bajo mi punto de vista algunos no lo han sido del todo". Alabó también el comportamiento modélico de algunos otros: "Hay gente como Álex Bergantiños que cuando no ha jugado siempre lo ha dado todo. Esos son los ejemplos que hay que seguir. A partir de ahí, que cada uno haga autocrítica y mire si ha dado el cien por cien o no", afirmó con rotundidad. Además, abogó por una explicación para los aficionados: "Se la merecen. En la segunda vuelta hubo situaciones complicadas dentro del vestuario pero no me corresponde a mi decirlo, sino a la directiva o cuerpo técnico".

"Víctor le ha dado mucho a este club, espero que siga" Estas declaraciones coincideron con la decisión del cuerpo técnico de hacer trabajar al margen del grupo a Lopo y Luisinho. Mosquera, de todos modos, no quiso comentar nada sobre sus situaciones: "Son cosas que no decidimos nosotros. Cada uno tiene su situación personal y sabe qué ha hecho bien y qué ha hecho mal, somos profesionales y miramos por el bien del grupo. No se qué pasará con ellos, son dos compañeros más y no quiero entrar".

En otro orden de cosas el mediocentro volvió a ser preguntado por Víctor, al que defendió la pasada semana. Como no podía ser de otra manera, insistió: "Ha cumplido objetivos en las dos temporadas. El año pasado vino en una situación muy complicada y mantuvo al equipo en Primera. Este año, con todo lo que se habló de la primera vuelta, estamos a tres puntos del octavo y a seis del descenso. Es la situación que quería el club. No se qué se va a hacer al final, pero está claro que el cuerpo técnico y el equipo han cumplido con el objetivo de principio de temporada". Sí se mojó en lo que haría él con el entrenador para el año que viene: "Víctor le ha dado mucho a este club, espero que siga".

"En caso de haber maletines, la plantilla no los aceptará" Mosquera también habló sobre Lucas Pérez y el baile de equipos que se han puesto a la cola para intentar hacerse con sus servicios: "El club ya ha dicho que se remite a la cláusula, a partir de ahí decidirán. Lucas quiere lo mejor para el Dépor, es muy deportivista, le encanta la ciudad y la afición y además se lleva bien con todos los compañeros. Como amigo, lo apoyaré en lo que decida. Si es bueno para el club y para él, estaré encantado".

También hubo tiempo para hablar del partido ante el Real Madrid, un compromiso en el que los de Zidane se juegan el título liguero. El nombre "maletines" ya empezó a sonar, y por ello Mosquera quiso ocuparse de desmentir cualquier sumisión de la plantilla del Dépor: "No creo que los haya, pero en caso de haberlos la plantilla no los va a aceptar. Cada uno tiene salir a jugar su partido, ser profesional e ir a ganar. Independientemente de salir con titulares o suplentes, los que jueguen son profesionales".