Borges reserva su opinión sobre el caso Luisinho

Turno para Celso Borges en una rueda de prensa marcada de nuevo por el caso Luisinho, pero también por el partido final de la temporada a disputar frente al Real Madrid.

"No me gustan los rumores de maletines, tenemos ética y saldremos a ganar" El tico, preguntado por la rueda de prensa de Jorge Teixeira (representante de Luisinho), optó por callar: "Eso ocurrió cuando estábamos entrenando, no he escuchado nada de lo que dijo. Son cosas que obviamente no podemos controlar. Lo demás, lo que es opinar, sobre Luisinho, me lo reservo. No puedo juzgar ninguna decisión del entrenador sobre eso". Además declaró que el ambiente extradeportivo no es el perfecto para acabar bien la temporada, pero priorizó el éxito del aspecto deportivo: "No es lo ideal, por supuesto, pero a nosotros nos concierne que el tema deportivo consiga su objetivo. Obviamente no es fácil pero se consiguió el objetivo y nos da muchas ganas de seguir adelante".

"El año que viene, una vez se cumpla la primera meta iremos a por la siguiente y así sucesivamente" Ya preguntado por el partido frente al Real Madrid, habló sobre la posibilidad de ver maletines de terceros teniendo en cuenta el hecho de que los de la capital se juegan el título: "No me gusta porque hay una ética profesional de la cual este club y estos jugadores siempre se han caracterizado. Vamos a salir a ganar como siempre hemos hecho y como ha sido la tónica de todos estos partidos. No estoy de acuerdo con estas prácticas". Por otra parte, se mostró reacio a un nuevo episodio como el del 0-8 frente al Barcelona: "Yo espero que no ocurra. Por supuesto trataremos que no sea así. Yo ya lo dije en su momento, a mi ese resultado me dio vergüenza deportiva y a todos nos afectó mucho. El ánimo del equipo está para competir a full y que no se vuelva a repetir nunca". Además, hubo unos momentos para hablar de su amistad con Keylor Navas y la disponibilidad del portero para el choque: "Hablo con él todas las semanas, va a ser bonito encontrarnos, si fuera el caso. Está tocado pero ya acabó entrenamientos a tope".