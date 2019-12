Los casos de Luisinho y Lopo, explicados por Víctor

Muchos esperaban su versión del gran problema extradeportivo del Dépor. Como si de a la carta se tratara, Víctor Sánchez atendió en la mañana de hoy a los medios de comunicación para aclarar, bajo su punto de vista, todos los conflictos vividos desde que es entrenador del club coruñés destacando a dos jugadores: Alberto Lopo y Luisinho. Acompañado de su cuerpo técnico, el ex jugador leyó un comunicado explicando lo ocurrido hecho por hecho.

"Cuando llego al club, me avisan de que Luisinho es un jugador que ya había protagonizado varias situaciones de conflicto" El portugués fue el que más palabras recibió. Víctor se remitió a su llegada a Coruña para comenzar a hablar de su caso: "Cuando vuelvo al club me avisan de que es un jugador que ya había tenido varias situaciones conflictivas con compañeros y empleados del club, de que es un jugador que tiene un carácter muy agresivo", afirmó. Víctor comentó que el primer problema serio ocurrió nada más que en su segundo partido como entrenador deportivista, ante el Atlético en Riazor: "En el partido ante el Atlético de Madrid decidimos hacer un cambio y sustituimos a Luisinho. Él se calentó, reaccionó mal y vino a pedir explicaciones faltando al respeto de una manera que no corresponde dentro del ambiente de un grupo. Estaba presente el director deportivo, y acabó discutiendo con él".

Luisinho, en un partido de la temporada 14/15 | Foto: Vavel.

"Tras el incidente con Arribas, Luisinho montó una segunda pelea que acabó con Lux golpeado en la espalda" Tras ello, se comentó un hecho ocurrido tras la derrota por 4-0 ante el Elche de la pasada temporada: "Con el calentón de la derrota montó un escándalo en el vestuario arremetiendo y acusando a compañeros. Se dejó pasar por lo que nos estábamos jugando y porque no era el momento. Nos jugábamos mucho".

Una vez acabada la temporada, con la salvación lograda, Víctor comentó que vio adecuada la creación de un código de reglamento interno que el club sacó hacia delante. Sin embargo, se produjo el famoso incidente entre Luisinho y Arribas: "Dentro del vestuario les doy la oportunidad de disculparse en frío, darse la mano y poder seguir con el entrenamiento, pero Luisinho provoca una segunda pelea que acaba incluso con Lux golpeado en la espalda. Me parece muy grave y suspendo la sesión. Informamos al club de la situación y el club ejecuta y propone las sanciones, no el entrenador".

"Luisinho ha llegado a amenazarme con que o jugaba o me iba a causar muchos problemas" El técnico continuó explicando todo a partir del fin de aquella sanción, destacando un positivo cambio de comportamiento del portugués: "Acaba reincorporándose al grupo y tiene un comportamiento muy bueno. Es otro Luisinho, el que queremos y así se lo dije". Sin embargo, una vez abierto el mercado de invierno volvieron los problemas: "Llegó a mi despacho y me pidió que le ayudara para marcharse, porque no aguantaba su situación de suplente. Le comenté que eso debía hablarlo con el club, lo que provoca otro cambio de actitud. Cuando ve que no va a jugar, los viernes le duele la rodilla pero el lunes está listo para entrenar. Eso se repitió muchas veces. Ante esa situación, se acrecienta el malestar y la dejadez de Luisinho en los entrenamientos. Tratamos de convencerle y le dimos muchas oportunidades. Me ha llegado a amenazar diciendo que tenía que jugar, y que sino lo hacía iba a generarme muchos problemas".

Para acabar con el repaso de hechos, recordó el vivido entre Oriol Riera y Lucas Pérez: "Montó una bronca tremenda y le faltó al respeto al entrenador y a los compañeros. Le dimos la oportunidad de rectificar delante de todos y ante su negativa tuvimos que sacarle de la reunión y del entrenamiento, así que se abrió otro expediente por falta de disciplina".

"Decir que he intentado arruinar la carrera de un jugador que ha disputado 20 partidos se cae por su propio peso" Además, replicó las palabras de Jorge Teixeira hacia él y las calificó de falsas: "A mi me han estado llamando agentes de jugadores durante toda la temporada para ver los progresos de sus futbolistas ante situaciones de jugar poco para asesorar a sus jugadores. Esto no ha ocurrido con el de Luisinho, y hubiese estado encantado de que me llamara desde el primer día que notó algún tipo de situación conflictiva. Si se hubiese puesto en contacto seguro que podríamos haberle ayudado. Decir que he intentado arruinar la carrera de un jugador que ha disputado 20 partidos se cae por su propio peso. Le hemos dado oportunidades, hemos tenido charlas con él y la conducta que ha llevado es la que le ha puesto en esta situación por indisciplinado".

Palabras hacia Alberto Lopo

Luisinho fue el protagonista principal de las palabras de Víctor, pero también hubo para Alberto Lopo: "Ha tenido un comportamiento "Lopo ha tenido un comportamiento bipolar según veía que iba a jugar o no" bipolar. Cuando veía que iba a jugar tenía un comportamiento bueno, pero cuando veía que no se iba al lado opuesto, al de restar. Hemos tratado de ayudarle, de motivarle, pero eso se ha agravado", comentó.

Víctor también quiso explicar que sus ausencias de los últimos días no tenían razón plausible: "Se ha ausentado de dos sesiones de entrenamiento sin permiso. Un jugador con este comportamiento no suma. Ante ello informamos a la dirección deportiva y se hizo una propuesta de sanción. Es el club el que tiene la potestad para ejecutarla".