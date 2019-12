Antonio Gómez: "Me hubiera gustado seguir en el Mérida"

El todavía técnico del Mérida Antonio Gómez ha comparecido ante AD Mérida TV en lo que será su última rueda de prensa previa como entrenador del conjunto emeritense. A falta de confirmación oficial, el gallego no continuará al mando del equipo romano como ya ha dado a conocer en los últimos días en diferentes medios. La última vez lo ha hecho ha sido en la sala de prensa del estadio Romano antes del partido ante el Almería B.

En cuanto a la trayectoria del equipo, a pesar de la mala racha en casa el técnico se ha mostrado satisfecho: "Le daría un notable alto al equipo. El equipo empezó muy bien. Fue poco a poco teniendo malos resultados, el cambio de entrenador supuso una nueva ilusión y sobre tod hubo un partido que fue transcendental, a parte de ganar 6-0 al Badajoz, fue el partido contra el Jaén a partir de ahí todos los jugadores empezaron a creer en ellos mismos y a tener aquella confianza que tenían inicialmente".

"Nosotros tenemos que cumplir con la obligación de ganar nuestro partido" Sobre la Copa del Rey el entrenador romano ha destacado la importancia de ganar al Almería B: "Nosotros tenemos que cumplir con la obligación de ganar nuestro partido y tenemos que estar a la espera de lo que pueda pasar con el Cartagena- San Roque de Lepe".

Antonio Gómez también ha tenido palabras para la afición romana: "Destacaría el ambiente que se vive en la grada y el empuje de la afición. No solo de la afición que viene al estadio sino de la afición que hay en a ciudad, me ha soprendido gratamente la afición que existe aquí en Mérida. También tener la fortuna de haber tenido una plantilla tanto deportiva como personalmente."

El técnico ha conformado que van a por la victoria ante el Almería B: "Aun siendo el último partido de liga nosotros tenemos que acabar con broche de oro tran ganar al Sevilla, esta semana mantenemos la ilusión de meternos en la Copa. Para eso tendré que poner a los jugadores que yo considere más oportuno. César Morgador tiene sanción, Jesús Gonzaléz tuvo una contractura en Sevilla y está descartado y ahora Iván Matas se ha resentido de una de sus lesiones, espero que no pase nada más".