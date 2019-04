Gorosito, en su despedida: "Confío muchísimo en que se va a revertir la situación"

Néstor Gorosito ha puesto fin a su periplo por el banquillo de la Unión Deportiva Almería y lo ha hecho compareciendo en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos para ofrecer la última rueda de prensa como técnico rojiblanco, después de que el pasado lunes se hiciera oficial su cese en el cargo. Todavía utilizando la primera persona para referirse al que hasta hace poco era su equipo, ha mostrado su pesar por el desenlace dado y no ha dudado de las capacidades del plantel rojiblanco para darle la vuelta a la situación.

Pepe Bonillo, consejero del club, hacía las veces de maestro de ceremonias y precisaba que esta circunstancia nunca es agradable, a la par que no dudaba de la profesionalidad del 'Pipo' y, casi vanagloriándose, subrayaba que la entidad "ha tenido que pasar alguna que otra vez" por el trago de destituir al técnico de turno. Asimismo, matizaba que el cese del argentino obedecen a motivos puramente deportivos y que la relación entre ambas partes es perfecta. "No tenemos nada que reprocharle a su trabajo", ha espetado.

Bonillo: "No tenemos nada que reprocharle al 'Pipo'"

Acto seguido, era el propio Gorosito quien tomaba la palabra para, en primer lugar, trasladar su agradecimiento a todo el entorno de la Unión Deportiva Almería: periodistas, jugadores, staff técnico... a la par que asumía con entereza la decisión tomada por las altas esferas unionisas: "El club cree conveniente incorporar a otro entrenador que va a hacer las cosas, Dios quiera, mejor que nosotros. Agradecemos también a los futbolistas, con los que nunca hubo una sola falta de respeto, aun exigiéndoles muchísimo en los entrenamientos, y al cuerpo técnico permanente del club, que ha sido fundamental".

No se ha olvidado, además, de expresar complacencia con la directiva, a pesar de que la relación con Alfonso García no ha sido tan estrecha como con otros miembros de la misma, ya que "debido a sus compromisos está más centrado en su trabajo", ha comentado el bonaerense sobre el empresario murciano. Como añadido, revelaba que tras la victoria cosechada en Ponferrada tuvo lugar una reunión con el máximo mandatario para planificar el año venidero. "Yo quería saber cuál era mi futuro porque trabajan cuatro personas conmigo y yo tengo que seguir trabajando. El presidente me dijo que quería esperar hasta el final para decidir pero nos dijo que íbamos a ser la prioridad en caso de mantener la categoría".

"Los jugadores estuvieron muy bien predispuestos siempre"

Salía a la palestra una supuesta falta de rendimiento por parte de los componentes del vestuario que no era considerada como tal por el preparador: "En la conciencia de cada uno está lo que hace bien y lo que hace mal. Yo tengo la tranquilidad de llegar a casa y poder dormir bien. No tenemos ninguna queja de los jugadores, al contrario, estuvieron muy bien predispuestos siempre".

Seguidamente reconocía irse con la sensación de que la permanencia se podía lograr, aunque matizaba que no es algo que depende de uno mismo. A colación de ello, aseveraba que nadie podía garantizar la consecución de dicho objetivo si seguía ocupando el banquillo rojiblano. "Desde que estamos acá, la unica vez que mentí fue el otro día cuando dije que iba a jugar Cuéllar y no Kalu (Uche), pero fue una mentira piadosa porque no hice daño a nadie. Hicimos todos los entrenamientos a puerta abierta hasta que nos espiaron, entonces decidimos hacer un día a puerta cerrada. No tenemos ningún misterio, podremos saber más o menos que otros, pero no mentimos, trabajamos, no nos ven de noche y siempre hemos tratado de hacerlo lo mejor que hemos podido".

Para concluir y, aludiendo a cómo se encuentra el vestuario tras lo acaecido en las últimas horas, el 'Pipo' confesaba lo siguiente: "Está golpeado por el partido del otro día, también por el del Nàstic, en el que nos llegaron dos veces y nos marcaron dos goles. En ese sentido, es lógico, pero los jugadores tienen mucha valentía y confío muchísimo en que van a revertir la situación. Están a un partido de ello, siempre y cuando la Ponferradina pierda contra el Alavés".