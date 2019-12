Entrevista. Pablo Moreno: "En Mallorca saldremos a dejárnoslo todo en el campo"

En poco más de 48 horas, el Real Zaragoza Deportivo Aragón podría dejar de ser equipo de Tercera División. Enfrente tendrá a un equipo que ya demostró el pasado sábado en la Ciudad Deportiva zaragocista la calidad y el potencial que tienen. Un Mallorca B que quiere sellar el ascenso en casa ante su afición tras el empate a cero de la ida.

Pero el filial blanquillo cuenta con la pequeña ventaja de que no hace falta que gane el encuentro, también le sirve con el empate para ascender al haber dejado la portería a cero en casa. Aunque los de César Láinez saltarán al Estadi Son Bibiloni con la única intención de vencer para poder celebrar el ascenso a la categoría de bronce del fútbol español.

Antes de que el Deportivo Aragón vuele a Mallorca, hemos hablado con Pablo Moreno. El jugador del filial aragonés ha repasado la temporada del equipo y la suya personal y ha analizado esta eliminatoria de playoff de ascenso.

Pregunta: ¿Qué evaluación haría de la temporada que ha realizado el Deportivo Aragón?

Respuesta: Creo que la temporada ha sido muy buena, pero queremos ponerle la guinda consiguiendo el ascenso. El equipo ha ido de menos a más y hemos conseguido ganar la liga, algo por lo que a principio de temporada pocos apostaban.

P: En cuanto al plano personal, esta temporada ha participado en 31 partidos, siendo titular en 23 de ellos y anotando seis goles. ¿Cómo se ha encontrado Pablo Moreno durante esta campaña?

R: En lo personal, creo que he tenido bastantes altibajos. En mi opinión, he tenido partidos en los que he jugado bien y me he encontrado muy a gusto en el campo, otros partidos en los que he pasado algo más desapercibido y otros en los que no he contado con minutos suficientes. Sinceramente, creo que debería haber hecho algún gol más.

P: Respecto a vuestro rival en el playoff de ascenso, ¿hubieran preferido que no les hubiera tocado en el sorteo un filial?

R: Creo que en los playoffs no importan mucho que tipo de equipo prefieres que te toque, es una lotería y tienes que estar preparado para las diferentes situaciones que puedan surgir.

P: ¿Qué valoración haría sobre el partido de ida de playoff ante el Mallorca B, cuyo resultado fue de 0-0? ¿Cómo vio al equipo?

R: Fue un partido igualado, aunque creo que tuvimos más ocasiones para ganar. Vi al equipo muy bien, sobre todo en el aspecto defensivo. Creo que defensivamente el equipo realizo un trabajo excelente, aunque quizás nos faltó algo más de pegada en los metros finales. Aún así, creo que es un buen resultado.

P: ¿En qué aspecto/s cree que deberán mejorar para poder superar al Mallorca B el próximo domingo?

R: Para el próximo domingo, creo que tenemos que seguir manteniendo un bloque defensivo tan sólido como en la ida, y además de ello atacar y tener atrevimiento con balón, porque es algo que llevamos haciendo toda la temporada.

P: Aunque la eliminatoria esté empatada, ¿cree que es un factor a vuestro favor el haber dejado la portería a cero en casa?

R: Pienso que dejar la portería a cero en casa es algo muy positivo, pero que no nos da una gran ventaja, ya que el Mallorca B tiene un potencial ofensivo importante. Así que no debemos relajarnos ni un momento.

Pablo Moreno controla un balón la temporada pasada (Foto: Andrea Royo | VAVEL).

P: ¿Qué esperan del partido de vuelta en Mallorca? ¿Cómo lo están preparando esta semana?

R: Esperamos que sea un partido abierto, dónde los dos equipos vayan a buscar la victoria. Debemos prepararlo con la mentalidad de que es muy importante cometer pocos errores, ya que eso se paga muy caro en un playoff.

P: ¿Cómo saldrá el Deportivo Aragón al césped de la Ciudad Deportiva del Mallorca?

R: Saldremos a por la victoria, y sobre todo, a dejárnoslo todo en el campo. Tenemos mucha ilusión por conseguir el ascenso.

P: ¿Sería un fracaso no ascender a Segunda B?

R: Pienso que no sería un fracaso. Como he dicho antes, a principio de temporada nadie creía que pudiéramos llegar hasta aquí.

P: ¿Cree que este año el Real Zaragoza podrá celebrar los ascensos tanto del primer equipo como del filial?

R: Ojalá que sea así. Sería algo muy bueno para el club, para los jugadores de ambas plantillas y para todos los aficionados zaragocistas.