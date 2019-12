Richard Barral: "Garitano respondía al perfil que buscábamos"

El secretario técnico del club herculino realizó hoy una rueda de prensa en el estadio de Riazor donde habló de varios temas importantes y de gran interés para la parroquia deportivista.

Primeramente se congratuló de firmar al técnico vasco Gaizka Garitano y cree firmemente en que es la elección correcta: "El presidente me pidió tres entrenadores. Según el criterio que yo creía, tenía que tener un perfil muy determinado. Elaboré una relación de tres y se llegó a la última decisión de fichar a Gaizka". Se reafirmo comentando que se trata de un hombre "de club y coincide con lo que queremos", lo cual completó diciendo que "las características de este cuerpo técnico son el antídoto del anterior". Pese a ser insistido, no desveló los otros nombre que se barajaron para el puesto, siendo preguntado específicamente por el canario Paco Jémez. Barral se limitó a afirmar que: "Había otros grandes entrenadores que querían venir al Deportivo pero hay entrenadores que no podemos pagar aunque quisiéramos". Respecto a este tema quiso finalizar con un mensaje ligeramente emotivo tratando de expresar su compromiso con el club blanquiazul: "Voy a Riazor desde los cinco años. Puedo recitar la primera alineación que vi allí. Cuando me voy a vivir a otra ciudad, lo primero que hago es dejar el carné pagado. Tengo socio por debajo de mil. Desde ese punto de vista, como deportivista le pediría a la afición el máximo apoyo al cuerpo técnico y si el 30 de junio no se cumplen los objetivos voy a asumir personalmente todas las decisiones que he tomado".

Richard Barral: "Con Víctor la relación fue buena"

También habló del despido de Víctor, aunque avisó de que hay cosas internas que no deben salir a la luz: "Agradezco cómo ha trabajado pero considero que no era bueno que siguiera. Con los últimos acontecimientos, sobre todo lo de las tres últimas semanas, tomé la decisión de cambiar de técnico". Por último en lo referente al 'baile de entrenadores', habló de Manu Mosquera, el ya ex entrenador del Fabril. Confirmó que pudo seguir en su puesto pero que se unirá a la dirección deportiva: "Yo sigo como director deportivo, Bello como secretario técnico y Mosquera se incorpora al equipo como adjunto, como analista deportivo y con funciones dentro del club". Aprovechó la ocasión para disipar rumores y aclarar que todavía no hay ningún sustituto elegido para sentarse en el banquillo de Abegondo.

Fichajes y la situación actual de varios jugadores

Richard Barral también quiso informar sobre el actual estado de varias contrataciones, dentro de lo que cabe, y la posible continuidad de varios fubolista en la disciplina coruñesa.

R. Barral: "Lucas tuvo que irse de Coruña para buscarse la vida. Ha venido a su casa y ha triunfado"

Comenzó hablando del jugador estrella de la campaña pasada, Lucas Pérez, desmintiendo todas las especulaciones que se han oído hasta hoy día: "No hay ninguna oferta concreta. Todo son rumores". Añadió que: "Si llega un equipo pagando la claúsula y haciendo una oferta descomunal a Lucas entonces agradeceremos a Lucas todo lo que nos ha dado", aunque repitió de nuevo que sus intenciones son las de retener al atacante gallego. Al igual que Lucas, otro jugador muy codiciado es el brasileño Sidnei. Barral aclaró que no depende solamente de ellos la decisión de venderlo aunque tratarán de retenerlo. Añadió que ve difícil que obtenga la nacionalidad antes del principio de la temporada.

Sobre los cedidos quiso alabar la gran campaña de Insua, quien logró ascender a Primera División con el Leganés. Aunque advirtió que: "Si vuelve debe ser para jugar. En caso de que no regrese la idea es que juegue cedido en un equipo de Primera División", previa ampliación de contrato, viendo con buenos ojos la continuidad del central de Arzúa en el conjunto madrileño. Sobre el resto de cedidos comentó que esperaran a la pretemporada y a la opinión del cuerpo técnico para tomar decisiones. Sobre Manuel Pablo aclaró que "no ha tomado decisiones", y el futuro del jugador será decisión suya aunque le comentarán los intereses del club.

En cuanto a posibles salidas habló del futuro de Juan Domínguez. Desveló que hablaron con él para recomendarle que "salga cedido para regresar con más fuerza", aunque se mostrarían encantados de que siguiese en A Coruña. Confirmó que hay varios interesados en el futbolista de Pontedeume, de Segunda División y del extranjero. Otros que pueden salir son Pinchi y Róber. Del central comentó que esperan encontrarle hueco en algún club de Segunda ya que tienen "grandes esperanzas puestas en él".

Por último, tuvo tiempo para hablar de las incorporaciones del club herculino. Richard Barral espera tener a gran parte de la plantilla disponible para el siete de julio. Sobre el rumoreado Borja Valle comentó que "la situación sobre él es ventajosa", sin querer confirmar ni desmentir nada. Al igual que al inicio de la temporada pasada, la intención es contar con tres porteros, los cuales esperan tener todos en propiedad.